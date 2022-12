Así fue la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022

Tras casi un mes lleno de emociones, finalmente el Mundial de Qatar 2022 se despidó del mundo con lo que será un inolvidable partido final entre Argentina contra Francia.

Para ello, los organizadores prepararon una fiesta sin precedentes. El estadio Lusail fue el espacio elegido para darle vida al cierre a esta edición mundialista.

El Estadio de Lusail se remodelará y se convertirá en un escenario distinto después del Mundial

El recinto posee una capacidad para casi 90 mil personas, lo que lo hace el más grande que se utilizó en la Copa del Mundo de Qatar y donde Argentina dijo presente en 5 de 7 partidos.

¿Cómo será el cierre de la Copa del Mundo?

La ceremonia de clausura, bajo el título ‘Una noche memorable’, despedirá el Mundial Qatar 2022 y el planeta se prepara para el próximo campeonato que se llevará a cabo conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Este show tuvo una duración de un cuarto de hora y duranto toda su duración hizo referencia, por medio de la música y la poesía, a la forma en la que el mundo se ha unido en estos 29 días de competición.

La ceremonia de cierre del Mundial qatar 2022

‘Una noche memorable’ terminó con canciones de la banda sonora oficial que han acompañado este torneo. Actuaron en directo Davido y Aisha, con su tema (Hayya Hayya) Better Together; Ozuna y Gims, que interpretaron Arhbo y Nora Fatehi, Balqees, Rahma Riad y Manal, que cantaron Light the Sky.

Las puertas del imponente estadio de Lusail, al que se espera que acudan alrededor de 88.000 espectadores, se abrieron a las 8 (hora de nuestro país) y se invitó a los hinchas a ocupar sus asientos a las 10:30 para que presencien esta ceremonia que fue el prólogo del partido que definirá al campeón mundial y que comenzó a las 11:00 hs. aproximadamente.