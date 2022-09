Aseguran que Erling Haaland le pidió al Dibu Martínez la camiseta de una de las figuras de Boca

Erling Haaland fue protagonista este fin de semana al anotarle un gol a Emiliano “Dibu” Martínez, en lo que fue el empate 1-1 entre el Manchester City y el Aston Villa, por la Premier League.

Al finalizar el encuentro, se reveló en Twitter las intenciones del delantero noruego para hacerse con la camiseta de Agustín Rossi y aseguraron que se la habría pedido al arquero de la Scaloneta, quien declararía: “Me vino a buscar al vestuario con su camiseta en mano lo cual me shockeó bastante. Al entregarmela, me pide por favor que le consiga la camiseta del arquero de Boca ‘ataja-penales’ (Sobre Rossi)”.

Haaland le convirtió al Dibu Martínez

Lo cierto es que esta información es falsa, ya que según la periodista Verónica Brunati, quien se encuentra en Inglaterra entrevistando a diversas figuras y que consultó a los protagonistas, esto nunca sucedió: “Lamento decepcionarlos pero Haaland no pidió ninguna camiseta de Boca a nadie”.

Vero Brunati desmintió la información

Pero en las últimas horas, Alejandro Mancuso aseguró que las intenciones del delantero por la indumentaria de Rossi es verídica, pero que el pedido no habría llegado por intermedio del Dibu.

Por su parte, el Dibu habló sobre su malestar por no poder mantener la valla en cero: “Pensaré en ese gol durante unas horas. Mi trabajo es mantener al equipo en juego, usar mi fuerza para mantenerlo siempre en juego”. Luego se mostró autocrítico: “Soy el primero en asumir la culpa porque podría haberlo hecho mejor. Así que decepcioné a mi equipo. Normalmente trato de salvarlo, como pasó hoy también y en la temporada”.

El mal cálculo de Martínez para el tanto de Haaland (Prensa)

Erling Haaland fanático de Boca

Esta no es la primera vez que Haaland muestra su fanatismo por Boca Juniors y hace unas semanas tuvo un increíble gesto con la gente del Xeneize que sorprendió a los hinchas.

En la cuenta de Instagram @433 el delantero colocó un like a un posteo donde se observa a los hinchas del Xeneize alentando, con saltos y efervescentes cánticos, a su equipo en un partido con Platense por la LPF: “Boca Juniors fans are something else (Los hinchas de Boca Juniors son algo único)”, publicó la cuenta.

Haaland y su like boquense

El origen de este peculiar seguimiento se debe a Leonardo Balerdi, exfutbolista del Xeneize, quien comentó a TyC Sport que el fanatismo de Haaland por el club de la Ribera se gestó mientras compartieron vestuario en el Borussia Dortmund.

“Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único”, reveló Balerdi.