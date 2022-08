Erling Haaland tuvo un gesto impensado con la gente de Boca y explotaron las redes

Erling Haaland es un confeso hincha de Boca al que ya hemos visto en otras ocasiones luciendo la camiseta del club de La Ribera, tuvo un increíble gesto con la gente del Xeneize que sorprendió a los hinchas.

Resulta que la cuenta de Instagram @433 compartió un video en donde se observa a los hinchas del Xeneize alentando, con saltos y efervescentes cánticos, a su equipo en el partido con Platense del sábado pasado: “Boca Juniors fans are something else (Los hinchas de Boca Juniors son algo único)”, publicó la cuenta.

Haaland y su like boquense

Lo que llamó la atención no fue esta mención, sino el like del delantero del Manchester City, quien se dejó maravillar ante el espectáculo en la tribuna. Recordemos que esta no es la primera vez que el noruego muestra su lado xeneize. En el 2021 había compartido una foto posando con la camiseta amarilla de Boca, llegó a sobrepasar los 2 millones de likes, y este año también se lo pudo observar con la camiseta titular, que llevaba estampado a Maradona en sus espaldas.

Haaland con la camiseta xeneize

Veremos de acá a un futuro si esta pasión por el equipo argentino se mantendrá en el tiempo o si con la llegada de Julián Álvarez al club inglés, el fanatismo cambie de vereda hacia el lado de la banda.

Haaland con la camiseta xeneize

El fanatismo de Haaland por Boca

Hace un tiempo, Leonardo Balerdi, exfutbolista del Xeneize comentó a TyC Sport que el fanatismo de Haaland por el club de la Ribera se gestó mientras compartieron vestuario en el Borussia Dortmund.

“Cuando yo estaba en el Borussia, desde el primer día él me preguntaba cuál era el mejor equipo, el que tenía más historia en la Argentina. Yo lo volví loco con Boca, le mostraba videos de la hinchada, fotos del estadio y todo relacionado a Boca. Le contaba lo que se sentía jugar en La Bombonera, que era algo único, y le mostraba videos del estadio explotado, cuando la hinchada se caía abajo”, reveló el jugador del Olympique Marsella.