Arrepentido: el árbitro de la Copa América 2019 rompió el silencio y le dio la razón a Messi, “era penal para Argentina contra Brasil”

El fútbol da revancha”, reza una de las jergas futboleras y la Selección Argentina tuvo la suya enfrentándose a Brasil, pero la espina de la eliminación en las semifinales de la Copa América 2019 fue difícil de digerir. En dicho encuentro el principal apuntado fue Roddy Zambrano, árbitro principal, por su polémica labor.

Si bien en su momento no prestó declaraciones de lo sucedido, cinco años más tarde el árbitro ecuatoriano reconoció que se equivocó y le dio la razón a Lionel Messi que en aquel entonces fue contundente en sus declaraciones: “Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo”.

EL ELEGIDO. El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano.

¿Qué fue lo que sucedió en aquella polémica noche en Brasil? Hubo dos acciones particulares que Zambrano no marcó infracción cuando claramente lo habían sido. La primera fue con el partido 1-0 a favor para los brasileños cuando el Kun Agüero chocó con Dani Alves.

🗣️ Roddy Zambrano, árbitro ecuatoriano del polémico Argentina vs. Brasil en las semifinales de la Copa América 2019, reveló: "En ese partido en realidad hubo mucho revuelo porque perdió Argentina. Y obviamente terminaron culpándome".



"Hubo una jugada de penal, que todo el mundo… pic.twitter.com/NqzalwQEoq — TyC Sports (@TyCSports) March 13, 2024

La segunda fue aun más alevosa cuando Nicolás Otamendi sufrió un topetazo por parte de Arthur y el partido ya se encontraba 2-0 para los locales.

En diálogo con Federación Postera, el juez ecuatoriano se sinceró sobre lo sucedido aquella noche: “Obviamente que en ese partido hubo mucho revuelo porque Argentina perdió. Y terminaron culpándome a mí y hubo una jugada de penal. Todo el mundo lo sabe, era penal para Argentina. Yo no lo vi en la cancha y el VAR no me llamó... Me dijeron que se podía continuar. Si yo veía la jugada en el VAR, lo sancionaba”.

5 años después, el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano ADMITIÓ que debía haber cobrado penal en esta falta sobre @Notamendi30.



Nos recontra afanaron ese día. Tenía que ganar Brasil.



Argentina tuvo revancha. 🏆🏆🌟pic.twitter.com/iOuxeAlZl6 — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) March 13, 2024

Luego en esa misma línea el ecuatoriano se refirió a las quejas del capitán argentino. “Messi me decía que las pequeñas las cobrábamos en contra. Pero nunca me faltó el respeto, no me insultó ni fue grosero”.

Lo cierto es que ese partido entre Argentina y Brasil comenzó a marcar el final de su carrera como árbitro internacional y el propio Zambrano aseguró que los reclamos de las autoridades de la AFA tuvieron mucho que ver.

“Esa fue la jugada más trascendental. Sabemos lo que es Messi, una palabra de él y se va todo el mundo. Con las presiones de AFA me sacaron”, aseguró. Y para cerrar el tema opinó: “Pero lo lindo del fútbol es que tiene revancha, ahora vuelvo como FIFA y Conmebol VAR”.