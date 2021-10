Árbitro Donna Furnari: “Vamos preparadas porque sabemos que es un partido definitorio”

Este domingo a las 16, en el Gigante de Pueblo Diamante (cancha de Huracán de San Rafael) se disputará el partido revancha de la Copa Federal de fútbol femenino (organizado por el Consejo Federal) entre El Tropezón y Godoy Cruz, equipo que en la ida, disputado en el Feliciano Gambarte goleó por 5-0. Este duelo definirá al representante mendocino que enfrentará en el triangular por Región Cuyo, a equipos de San Juan y San Luis.

En dicho encuentro la terna arbitral será íntegramente femenina, algo que nunca antes había sucedido. Donna Furnari será la jueza principal y estará acompañada por las asistentes Daniela Echegaray y Priscila Luna.

Con Donna dialogó Los Andes sobre este duelo trascendental para el fútbol femenino de Mendoza; pero además, de su trayectoria que pese a su corta edad (23) hace poco más de 9 años que lo desarrolla.

“Estamos muy contentas de haber sido designadas porque es la primera vez que hay una terna femenina, en este tipo de torneo. Es histórico, antes nunca hubo tres árbitros mujeres de la Liga Mendocina en una designación de un certamen de Primera, de índole nacional”, sostuvo Fornari quien contó que a los 13 años decidió ser árbitro de fútbol.

“Vamos preparadas porque sabemos que es un partido definitorio y, siendo eliminatorio, vamos con toda la predisposición, para dar lo mejor y dejar a la liga en lo más alto”, confió la jueza.

Para esta llave entre elencos de San Rafael y Gran Mendoza, se dispuso que la terna de la liga visitante dirigiera respectivos partidos. Y lo hizo una del departamento sureño en el estadio del Tomba, y ahora será el turno de las damas de negro de la LMF, en el sur.

“Cuando me llego la designación pensé en cómo una terna de la misma liga que los participantes. A las chicas ya las conozco. Pero la verdad es que en el momento de entrar en la cancha, soy muy neutral. Cuando uno va a dirigir, tiene que ser así. Es un partido de fútbol, gana el que mejor hace las cosas”, afirmó la árbitro que se recibió a los 16 años y hace 7 que dirige en Liga Mendocina. “me tuvieron que emancipar para poder actuar como jueza en partidos oficiales”, aclaró.

-¿Cómo es dirigir en un ámbito donde todavía hay indicios de machismo en el fútbol actual?

-Es un ámbito muy complicado que lleva mucho trabajo y dedicación. No es fácil. El fútbol, antes era mucho más machista que ahora. Pero el rol de la mujer en fútbol avanzó muchísimo y fue por el trabajo de muchos años de otras que nos antecedieron. Es complejo pararse en una cancha de fútbol a dirigir un partido masculino, aunque el femenino también lo es. El femenino ha tomado mucha relevancia a nivel nacional, y eso también es positivo para nosotras (árbitros)”.

-¿Cómo empezaste a dirigir?

-Nunca jugué a la pelota, hacía danza. Y un día empecé a acompañar a mi papá (Denis Davighi) a los partidos que a él le tocaba dirigir y me gustó la idea. Comencé a los 13 años en partidos amateur de profesionales, y yo era su asistente. Él siempre me apoyaba, corregía; y si me equivocaba, él lo resolvía. Después, a los 16 me recibí de árbitro y desde entonces, estoy en la Liga Mendocina.

-Aunque parezca obvio, ¿cuál es tu objetivo en esta carrera?

- Mi sueño es dirigir en un mundial. Igualmente esto ya es un objetivo cumplido. Cuando me inicié, veía esto como algo muy lejano. Y ahora se dio esta oportunidad, como fruto del sacrificio y el trabajo constante.

-¿Cuáles son tus planes para poder llegar a tu sueño?

-Este año aprobé la prueba física de la Liga. El año que viene hay otra, que me sirve para poder estar tabla de mérito. Y mi plan es que el año que viene –o cuando se pueda (por la pandemia)- quiero empezar el curso nacional.

-La última: ¿qué opinión tenés de la violencia en el fútbol local, que se viene repitiendo desde varias fechas?

-El fútbol está más violento que antes, no sé si es por la pandemia. Pero desde el arbitraje se trabaja para que eso no pase. Lo que nos sucede es que hay veces que se van de las manos y nos sobrepasa, porque no son dos o tres jugadores que se pelean, a los que podés frenar. En otras no, como nos pasó hace poco que fueron entre 23. Hay que considerar que el fútbol es un reflejo de la sociedad, la cual está muy alterada. Esto sumado a la pasión del futbol… caemos en el extremo.

Este fin de semana también hay fútbol femenino liguero

El torneo Silvana Villalobos continúa con la fecha 11, en sus dos zonas e infantiles. Salvo p’or el que debería afrontar Godoy Cruz, que ya suma dos fechas postergadas, por su compromiso de Copa Federal.

La fecha es la siguiente:

Zona A

Viernes a las 15.30, Independiente A vs Godoy Cruz B, en el predio de Coquimbito.

Viernes a las 22, Estudiantes vs Universitario, en Amuf.

Domingo a las 9, Gimnasia vs Luján, en el predio del Aeropuerto.

Domingo a las 17, Palmira vs Maipú, en cancha jarillera.

Zona B

Sábado, a las 16.30, Fundación Amigos vs Amuf, en Fundación.

Domingo, a las 10, Las Pumas vs Atl. Argentino, en cancha de Guaymallén.

Domingo a las 20, Talleres vs Banfield, en cancha de calle Minuzi.

Postergado: Godoy Cruz A vs Independiente B.

Fecha 4 de Infantiles, todos el domingo en Coquimbito

Sub 17: Maipú vs Las Pumas, a las 9; Godoy Cruz vs Gimnasia, a las 10.30,] Gutiérrez vs Hu7racán L.H., a las 12. Libre: Independiente

Sub 15: Maipú vs Godoy Cruz, 9, Estudiantes vs Independiente, a las 10.30; Amuf vs Las Pumas, 12. Libre: Gimnasia.

Sub 12: Maipú vs Estudiantes, a las 9; Gimnasia vs Godoy Cruz, 10.30; Independiente vs Las Pumas, 11.30.