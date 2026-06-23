El campeón del mundo del 78 que llenó de elogios a Messi y a la Scaloneta: "Un equipo con hambre de gloria" 

El ex futbolista y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978, Daniel Bertoni elogió al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y se rindió ante el nivel de Lionel Messi, luego del gran arranque de la Scaloneta en la competencia.

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En diálogo con Nelson Castro por Radio Rivadavia, Bertoni aseguró que ve a una Selección competitiva, sólida y con mentalidad ganadora para pelear nuevamente por el título.

“Veo un equipo con hambre de gloria, bien armado. Messi está en un nivel extraordinario: aparece y todo lo que toca es gol ”, afirmó el exdelantero.

Bertoni destacó la influencia de Messi en los dos primeros partidos del Mundial , en los que el capitán argentino fue determinante ante Argelia y Austria.

El ex futbolista y campeón del mundo con la Selección argentina en 1978

“Ante Argelia apareció tres veces y marcó goles. Anoche Argelia ganó y eso marca que es un buen equipo. Austria estuvo a la altura y fue muy duro, pero Argentina lo superó ”, analizó.

La Selección argentina derrotó 3-0 a Argelia en su debut y luego venció 2-0 a Austria, con dos actuaciones sobresalientes de Messi, quien llegó a cinco tantos en el torneo y se transformó en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Reflexión sobre los cambios en el fútbol

Bertoni, autor del tercer gol argentino en la final del Mundial 1978 ante Países Bajos, también comparó el fútbol de su época con el actual y remarcó que el juego moderno cambió profundamente. “Todo ha cambiado. El fútbol hoy es muy físico, muy rápido, se perdió la magia, pero Messi la tiene”, destacó.

Lionel Messi es el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo Daniel Bertoni: "El fútbol perdió la magia, pero Messi la tiene" redes

En esa misma línea, el Campeón del Mundo valoró a otros futbolistas capaces de sostener esa cuota de talento en un deporte cada vez más intenso desde lo físico.

“Mbappé también, Olise, Harry Kane… son jugadores que da gusto verlos jugar”, expresó Bertoni, al mencionar a algunas de las figuras internacionales que brillan en el Mundial.

Bertoni también ponderó el lugar que la Selección argentina ocupa a nivel internacional y lo vinculó directamente con la enorme tradición de futbolistas históricos que tuvo el país. “Gracias a los grandes jugadores que tuvimos, Sívori, Di Stéfano, Kempes, Messi, Maradona, somos una de las selecciones más queridas del mundo”, remarcó.