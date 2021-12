Andes Talleres volvió a festejar después de medio siglo sin alegrías

Dicen que no hay mal que dure cien años. Y aferrándose a ese viejo dicho popular, Andes Talleres fue de menos a más para cortar con una sequía que se prolongaba desde 1971. Ayer, el Matador venció a Rivadavia en la quinta fecha del Hexagonal Final de la Liga Mendocina d Fútbol y de esa manera sumó otra estrella en el ámbito local, la quinta en su historial.

El partido ante el representativo Naranja no empezó bien. Los jugadores de Talleres acusaban cansancio y parecía no haber podido desprenderse de la desilusión que provocó la eliminación del Torneo Regional Federal Amateur. Sin embargo, lo que cuesta vale. Y en este Hexagonal Final, tenía enfrente un rival que llegaba con la misma necesidad de ganar, aunque el rival directo por el título era nada menos que el Atlético Club San Martín, un León que está herido por la suspensión de su partido playoff con El Porvenir de San Rafael (que le puede costar la eliminación) y que visitaba a un_Gutiérrez que se presentaba como el otro árbitro de esta definición. Así las cosas, con unos segundos de diferencias, arrancaron las acciones tanto en el Nicolás Blázquez como en el Anselmo Zingaretti del Celeste.

Euforia de los jugadores de Andes Talleres, que compartieron un momento más que emotivo con sus hinchas.

Y la historia empezó torcida para el Matador, que lo perdía por la mínima diferencia y que encima llegaban peores noticias desde Gutiérrez porque el visitante se imponía por el mismo marcador. Todo era nerviosismo en los jugadores y seguidores de Talleres. El equipo no encontraba el juego que venía desplegando a lo largo de la competencia y tampoco tenía las ideas demasiadas claras como para poner el aprietos al arquero de Rivadavia. Dentro de ese contexto, en un abrir y cerrar de ojos, apareció la luz al fondo del túnel. El local lograba dar vuelta un marcador adverso desde el resultado y rendimiento anímico, y para más beneficio, el Cele también se ponía al frente sobre San_Martín. Todo empezaba a salir redondo para el Azulgrana, que se amigaba con el tiempo mediante la posesión de la pelota y que encontraría la tranquilidad necesaria desde los doce pasos, con un penal convertido por uno de los jugadores referentes de la institución, como lo es Jesús Baldacini.

Fue triunfo de Andes Talleres, un equipo que busca resurgir como el Ave Fénix y que liderado por un grupo de jóvenes entusiastas, pudo cortar con una racha sin alegrías que se había convertido en una mochila muy pesada y que databa desde 1971. Ahora, en el historial de campeones de la Liga Mendocina se volvió a escribir el nombre de la institución azulgrana, con un equipo que venía golpeado, pero que logró recuperarse para volver a gritar campeón.

ANDES TALLERES: 3

Javier Videla

Gonzalo Contrera

Franco Di Naso

Bruno Lázzaro

Javier Correa

Horacio Malinar

Sebastián Carrasco

R. Herensperger

Agustín_Sanfilippo

Fabrizio Almeida

Paul Martín

DT Mut-Ligutti

RIVADAVIA: 1

Agustín Domenech

Juan Ruarte

Marcio Basconcello

Facundo Jofré

Misael Álvarez

Pablo Cayla

Jesús Méndez

Matías Bonarrico

Leonel Agüero

Lucas Ramírez

Mauricio Domínguez

DT Hernán Vázquez

Estadio: Ingelmo Nicolás Blázquez.

Goles: ST 5′ Domínguez (R), 42′ Contrera (AT), 46′ Martín (AT) y 52′ Baldaccini -p- (AT). Cambios: ST 10′ Jesús Baldaccini por Almeida (AT), 20′ Leandro Sevilla por Ramírez (R) y Bruno Zandanel por Carrasco (AT), 32′ Franco Videla por Correa (AT) y 34′ Jonathan Suárez por Cayla y Federico Danciul por Domínguez (R). Incidencia: ST 48′ Expulsado Martín (AT) por doble amonestación. Árbitro: Horacio Brizuela.

Repaso por los títulos de Talleres

Los futbolistas "Matadores", con el deber cumplido tras dar vuelta el resultado ante Rivadavia.

La entidad acumula cinco coronaciones anuales, producto de las conseguidas en 1946, 1955, 1956, 1971 y en este 2021. Pero ATSC también supo festejar en torneos disputados a mitad de cada año. Fue así que se consagró en tres torneos: el Apertura de 1982 y los Clausuras disputados en 2009 y 2011. Después del mismo, hubo menos alegrías para un club modelo en muchas de sus disciplinas, que viene de convertirse en el monarca mendocina de Futsal (Clausura) y que supo ver como otros rivales festejaban con sus propios jugadores como protagonistas, como sucedió con los subcampeonatos: 1924, 1925, 1929, 1935, 1954, Clasificatorio 1997, 2000, Apertura 2005, Apertura 2010, Clausura 2010, Clausura 2011, Transición 2020, y en dos torneos complementarios (Copa Competencia 1925 y Torneo Preparación 1942). ¿Más festejos?: Suma una Copa Competencia (1927) y un Torneo Preparación (1946).

EL CAMINO AL ÉXITO

Primera fase

Condición Partido Goles

L Godoy Cruz 4-0 (Agustin Sanfilippo 3, Carrasco)

V UNCuyo 2-0 (Sanfilippo, Sandoval)

L Rodeo del Medio 2-0 (Baldacini, Sanfilippo)

V CEC 0-1

L Argentino 3-0 (Sanfilippo 2, Córdoba)

V Huracán 2-1 (Di Nasso, Alí)

L Beltrán 1-0 (Sanfilippo)

V Boca 1-1 (Lázaro)

L Fadep 1-0 (Baldacini)

V Algarrobal 3-0 (Lázaro, Correa, Royo)

V Godoy Cruz 3-1 (Baldacini, Sanfilippo, Royo)

L UNCuyo 2-0 (Malinar, Carrasco)

V Rodeo del Medio 2-3 (Sanfilippo, Carrasco)

L CEC 1-1 (Moyano)

V Argentino 0-1

L Huracán 2-1 (Baldacini, Carrasco)

V Beltrán 2-1 (Zandanel, Contrera)

L Boca 0-0

V Fadep 0-3

L Algarrobal 1-2 (Mercado)

Segunda fase

L Palmira 2-1 (Herensperger, Contrera)

V San Martín 1-1 (Cézar e/c)

L Gimnasia 0-0

V Argentino 2-0 (Herensperger, Malinar)

L Gutierrez 2-2 (Baldacini, Lezcano)

L Fadep2-2 (Martín, Zandanel)

V Guaymallén 1-1 (Herensperger)

L Boca 2-1 (Baldacini, Lezcano)

V CEC 0-1

Hexagonal final

L Palmira 2-0 (Almeida, Videla)

L San Martín 3-1 (Martin 2, Videla)

V Gutierrez 1-0 (Martin)

L Rivadavia 3-1 (Contrera,Martin, Baldacini

V Fadep ???