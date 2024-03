Alejandro Abaurre, el DT del Globo en el Federal A: “Queremos pelear arriba y ser un equipo protagonista”

El Globo, luego del triunfo frente a Estudiantes de San Luis tuvo una semana intensa de trabajo de cara a lo que será la segunda fecha del Federal A, donde visitará al recién ascendido, Gutiérrez Sport Club.

Bajo la conducción de Alejandro Abaurre, que transita su tercera temporada, Huracán Las Heras comenzó el torneo sumando de a tres puntos. El equipo dirigido por el Cachorro tuvo un gran segundo tiempo frente a los puntanos y, con dos goles del paraguayo Pablo Palacios Alvarenga hizo delirar la hinchada lasherina, que colmó el estadio General San Martín y se ilusiona con pelear el ascenso a la Primera Nacional.

Si bien el plantel aún tiene mucho que trabajar, el entrenador no ocultó su felicidad por el buen debut: “Hay que acomodar algunas cargas y corregir errores, pero con un triunfo siempre todo es mucho más fácil”, deslizó el entrenador del Globito Juan Alejandro Abaurre.

El próximo lunes, Gutiérrez y Huracán se enfrentarán desde las 16.30, en el estadio Malvinas Argentinas, por el Grupo 2, donde el Celeste, que viene de perder 2-1 frente a Ciudad de Bolívar en su debut, será local.

Respecto a este choque el entrenador lasherino sostuvo: “Todos los partidos son difíciles en este torneo y, es lo que lo hace bueno, lo que pasa es que vamos a jugar frente a otro mendocino y se generen otras expectativas. Todos los rivales son duros y cada uno con su fortaleza trata de sacar provecho de las posibilidades que tiene de local o como sea. Por eso estoy contento con el triunfo que logramos, porque nos sacamos esa presión y ansiedad que teníamos antes del debut”, aseguró el DT.

El estadio General San Martín de Las Heras tuvo una convocatoria notable y deliró con los goles del paraguayo, Pablo Palacios Alvarenga. Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿Qué te gustó del equipo frente a Estudiantes de San Luis?

-Me encantó el triunfo. La actitud. Por momentos nos pudimos soltar y en otros no, es que el primer partido genera ansiedad y expectativas, además, me parece que hay una sensación en la gente y en nosotros, de que hoy tenemos un equipo que puede pelear cosas importantes. Entonces, tenemos que asumir esa responsabilidad.

-Los goles del paraguayo Palacios Alvarenga ilusionan...

-Me pone contento por él, porque la gente también ha esperado mucho tiempo tener un goleador y esperemos que Pablo siga por ese camino. Siempre hay cosas para mejorar y crecer, pero con un triunfo es mucho más fácil, da mucha más confianza y empezás a ajustar detalles. Pienso que en la idea general estamos bien, es un equipo aguerrido con prestigio, experiencia y eso a todos nos pone contentos y nos ilusiona.

-Tenés un plantel con un recambio valioso, lo cual se vio en el segundo tiempo.

-Cuando uno quiere estar arriba en la tabla, tener un plantel considerable, te da la posibilidad de tener recambios. Hoy contamos con un plantel que te da variantes y con jugadores con experiencia y trayectoria. Ahora hay que seguir mejorando porque esto recién empieza y es un torneo muy largo, pero comenzar ganando era clave.

-Las expectativas se han renovado porque la cancha estuvo colmada.

-Todos nos dimos cuenta de eso y, por lo tanto, no queríamos fallar, la ilusión es lo que nos mueve a todos, a los jugadores y mi como entrenador. Llevo un tiempo en el club y siento todo ese cariño y uno sueña con poder ganar cosas importantes y, eso genera mayor responsabilidad.

-Huracán tiene un plantel renovado con buenos jugadores y muchos hablan del ascenso, ¿están para pelear algo más que un buen lugar en la tabla?

-Todos de alguna manera en la cabeza buscamos eso y, algunas veces, estás mejor preparado y otras no tanto. Nosotros queremos pelear arriba, a mí particularmente me gusta tener un equipo que sea protagonista en cualquier cancha y estar arriba en la tabla. Después, el torneo comienza a correr y todo se hace más exigente, por eso es muy pronto para hablar de esas cosas, pero sí, queremos ser protagonistas.

-¿El buen presente del fútbol mendocino con equipos en la Liga Profesional, en Primera Nacional y tres en el Federal, los hace soñar?

-Soñar es lo que te motiva para trabajar semana más tras semana y partido tras partido para hacer realidad lo que uno trabaja y sueña. A mí me pone muy contento que haya tantos equipos mendocinos en tres categorías, eso habla bien de nuestro fútbol.