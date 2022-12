Agustín Loser y la Copa del Mundo Qatar 2022: “Fue una locura, soy muy fanático de Messi”

Desde hace al menos 5 años, Agustín Loser es el mejor jugador de voleibol de Mendoza y, hace unos días fue elegido como el mejor de de nuestro país de la temporada 2022, tras ser distinguido con el Olimpia de Plata, en la entrega anual de los Premios Olimpia, que organiza el Círculo de Periodista Deportivos de la provincia de Buenos Aires.

Lo que ratifica que este alvearense de 25 años es el jugador más importante del voleibol provincial de todos los tiempos, teniendo en cuenta que junto a la Selección Argentina logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde además fue destacado como el mejor bloqueador.

Agustín Loser, es uno de los centrales titulares de la Selección Argentina, que conduce Marcelo Méndez, y este año jugó el Mundial de Polonia, donde el sexteto Albiceleste llegó hasta cuartos de final.

Una serie a la que no lograba acceder desde hacía 20 años y donde perdió frente a su histórico y clásico rival sudamericano, Brasil, por 3 a 1 y terminó en el 8vo.

Loser, hasta esas instancias del Campeonato del Mundo había sido el mejor bloqueador del torneo. Lo que de alguna expone en el gran nivel que está jugando el alvearense.

Agustín Loser festeja en la Selección.

El central mendocino, hasta principio de año estuvo jugando en la Liga de Francia, tras el mundial, firmó para el Power Voley Milano y se encuentra la poderosa Liga A-1 de Italia.

El Milano marcha en la séptima posición en la tabla y ayer perdió frente al Monza en el clásico local por 3/1.

Loser, hace 10 días volvió a jugar después de tres semanas y, pese a la derrota de su equipo terminó festejando a lo grande, pero el título de la Selección Argentina en Qatar.

“La verdad que fue todo una locura, aunque acá lógicamente mucho más tranquilo que en Argentina. Cuando ganó la Selección no fuimos a festejar al Duomo de Milán con otros argentinos. Yo soy muy fanático de Messi”, aseguró en su charla con Más Deportes desde Italia.

-Finalmente llegaste a la poderosa Liga Italiana, contanos esta nueva experiencia en tu carrera.

-Sí, estoy jugando en Power Milano y esto es una Liga increíble, muy fuerte y eso me sorprendió. Me encanta . Estoy contento de estar acá jugando con el equipo. Mis compañeros son increíbles y tengo muy buena relación con todos ellos. El buen nivel de entrenamientos y partidos, es algo que me pone contento por el nivel de exigencia.

¿Cómo viene el equipo?

- Por ahora venimos haciendo una temporada ni muy buena ni muy mala. Podríamos estar un poco mejor, pero este año la Liga está muy pareja desde el 2do. puesto hasta el 8vo. Pero estoy contento de estar viviendo esto. El lunes (por ayer) jugamos el Derby frente a Monza, un partido muy importante.

Agustín Loser en el equipo nacional que disputa el mundial Polonia-Eslovenia.

-¿Cómo evaluarías el año deportivo, teniendo en cuenta que hiciste un gran Mundial?

- Ha sido un año hermoso y, con el Mundial haber podido pasar a cuartos de final con la Selección, después de 20 años. Pero, nos quedó el sabor amargo de no poder haber llegado a semifinales, tras perder frente a Brasil. Igual fue positivo a nivel Selección.

-¿Positivo por el nivel del equipo?

-Sí, pero además hay nuevos chicos jugando en el equipo y, que se sumaron por primera vez e hicieron un gran papel. Eso es importante para el futuro del voleibol y la Selección.

-Te dieron el Olimpia de plata, eso significa que sos el mejor jugador del país de este año.

- Es un hermoso reconocimiento el Premio Olimpia, y estoy muy contento por eso. No lo fui a recibir, porque estoy en Europa jugando y no paramos, no tenemos vacaciones en esta época del año. Lo fue recibir uno de los mánager de la Selección.

Agustín Loser y su grito de guerra tras el punto ganado por su bloqueo, para la victoria argentina en el duelo contra Brasil por la medalla de bronce./Gentileza

- Sos futbolero, ¿cómo viviste el Mundial y el título de la Selección?

- Vi todos los partidos, salvo el primero, porque estaba entrenando. ¡Una locura! Mucho más tranquilo que en Argentina, pero lo viví como si estuviera en Argentina. ¡Sufriendo! Cuando ganamos fuimos con mi novia y unos amigos argentinos a festejar, y nos encontramos con muchos argentinos en el Duomo de Milán. ¡Fue una locura! Soy muy, pero muy fanático de Messi y que se haya dado, además, por él, fue especial.