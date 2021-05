Agustín Loser: “Veo posible lograr el sueño de llegar a un podio olímpico”

Agustín Loser, sin dudas que a esta altura de las circunstancias, es el mejor jugador mendocino de voleibol de los últimos tiempos, un central con un presente extraordinario y que en estos días vuela con su juego por el mundo. Pasó unos días por Mendoza, por su querido General Alvear, donde estuvo visitando a sus padres, luego de finalizar su primera temporada en el vóley europeo, en el cual fue una de las grandes figuras de la Liga Francesa junto al Tourcoing Volleyball, equipo con el que llegó a cuartos de final y perdió frente a Cannes, que luego resultó el campeón.

Luego de su paso fugaz por la provincia, Loser viajó a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina, donde es uno de los centrales titulares del equipo dirigido por Marcelo Méndez, puesto al que llegó en 2018 de la mano de Julio Velasco y que terminó asegurando en 2019 con la llegada de Méndez.

La Selección desde tres semanas trabaja concentrada y entrenando en el Cenard de cara al compromiso más importante que tendrá este año; los Juegos Olímpicos de Tokio. Previamente a las Olimpíadas, el plantel que conduce el Cabezón Méndez disputará la Liga de las Naciones (VNL) en Remini, Italia, en formato de burbuja durante un mes y la cual iniciará el 28 de este mes. El debut del combinado Albiceleste será con el clásico Sudamericano frente a Brasil.

“Agus” Loser, a sus 23 años, se proyecta como uno de los grandes jugadores de vóley argentino en el plano internacional, en esta charla con Más Deportes habló de su presente, aquel chico que salió de Alvear a los 15 años y de su sueño olímpico.

-¿Regresando a las viejas concentraciones en el Cenard?

-Sí, acá estamos muy bien, volviendo a los entrenamientos después de tanto tiempo y muy contento. La verdad que empezamos con todo y ha sido una semana muy dura, pero muy feliz de poder estar entrenando para representar al país con la Selección.

-Hiciste un vuelo fugaz por Mendoza.

-Pasé por mi casa y cumplí la cuarentena durante 7 días que hay que hacer cuando uno llega desde el exterior. La hice en mi casa en General Alvear, donde visité a mis viejos y después me vine para Buenos Aires . Fueron poquitos días, pero es un año súper importante, con mucha motivación y quería estar entrenando lo antes posible para ponerme a punto lo más rápido que se pueda.

-¿Cómo viene todo con la Selección?

-Con la Selección mayor todo viene muy bien, llevo una semana de entrenamiento y arrancamos con todo, haciendo mucho gimnasio y un poco de pelota, y viviendo a full las últimas tres semanas para ir a la VNL.

-¿Qué nos podés decir sobre tu primera experiencia en el extranjero?

-Mi primera temporada en Francia fue muy buena y ha sido una hermosa experiencia. Me sorprendió el nivel de la Liga, porque sabía que la competencia francesa era buena y pareja, pero no me imaginé tanto. La verdad es que estoy muy contento y además tuve la suerte de jugar con amigos en el mismo equipo, todo eso hizo que fuese una gran experiencia.

-Después de los juegos Olímpicos, ¿Vas a volver a jugar a Europa?

-Sí, me quedo una temporada más en Tourcoing y además, también renovó por un año más Matías Sánchez (armador de la Selección Argentina) con quien somos grandes amigos y tenemos una excelente conexión adentro de la cancha. La verdad que estoy conforme con todo.

-Se quedaron sin semis frente a quien fue el campeón después.

-Perdimos los cuartos de final con el campeón (Cannes) y eso te da más bronca, porque uno sabe que podría haber llegado mucho más lejos. Pero además por la forma en la que perdimos después de ir ganando el tercer partido, cómodos por 2 a 0. Lamentablemente no se nos dio y ellos fueron mejores en los momentos importantes. Y creo que también fueron grandes merecedores de ser campeones, pero estoy con todo el entusiasmo para el año que viene y para una nueva temporada.

-¿Los partidos en Francia se jugaron con público?

-Solamente los primeros partidos, con capacidad limitada. Después la mayoría de los partidos se jugaron sin presencia de público.

-Y en cuanto a la experiencia social, ¿cómo la viviste?

-Francia me trato muy bien, pero todo estuvo cerrado por mucho tiempo, no se podía viajar, hacer vida social, con bares y restoranes cerrados. Por eso no pude disfrutarlo al máximo, pero igual lo que pude ver me encantó. Es un país hermoso, con una cultura impresionante.

-Ahora se viene la VNL y los Juegos con el seleccionado.

-Con la Selección Argentina el objetivo principal son los Juegos Olímpicos, por lo que la VNL es una preparación para esos Juegos. Igual queremos quedar lo más alto posible, es un torneo que trataremos de ganar. La idea siempre es hacer podio en todos los torneos que jugamos.

-¿Qué imaginás con los Juegos Olímpicos y cómo ves al equipo?

-La verdad, el sueño de todo deportista es subirse al podio de los Juegos Olímpicos. Veo posible para nosotros lograr el sueño de lograr un podio, pero tenemos que ir con los pies sobre la tierra, pasito a pasito. Es un torneo muy difícil y en la zona jugaremos contra cuatro potencias mundiales. Creo que será difícil, pero todo es posible. Hay que ir pensando partido a partido y ojalá que podamos subirnos al podio y conseguir una medalla olímpica, que es algo muy esperado por todos.

-¿Qué ves de aquel chico que se fue desde General Alvear y el que hoy recorre el mundo gracias al voleibol?

-Veo al mismo chico. El mismo niño de hace años atrás, con la misma motivación y amor por el deporte. Muy contento por mi presente y que aquel chico que nunca se imaginó tantas cosas, hoy esté feliz porque está viviendo un sueño.

-¿Lo ves a Juan Barrera como compañero en la Selección mayor?

-A Juan lo veo muy bien, compartimos equipo en Bolívar y sería un placer. Ojalá que se cumpla en un futuro cercano compartir equipo en la Selección Argentina. Es un chico con mucho talento y muy responsable. Espero que siga por ese camino. No tengo dudas que en algún momento podemos jugar otra vez juntos.

Para llegar afilados a Tokio

La Liga de Naciones FIVB está a la vuelta de la esquina y el equipo nacional se prepara para viajar a Italia y afrontar la burbuja que significará la vuelta a las canchas en la previa de los Juegos Olímpicos. Pensando en dicha competencia, Argentina continúa entrenando fuerte para llegar bien en todos los aspectos a una competencia que Argentina irá a ganarla.

La Selección se entrena de lunes a viernes en el Centro de Alto Rendimiento y suma turnos dobles de pelota en la recta final de la preparación en el Polideportivo del CeNARD y en el Club Ciudad de Buenos Aires. El equipo, además, fue parte este miércoles de un testeo de rutina en el Centro de Detección del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en el estadio de River Plate. El plantel fue recibido por el equipo del Centro Detectar y completó el procedimiento que permite continuar con los entrenamientos bajo protocolos de Covid-19.

El calendario de partidos de la 3º edición de la Liga de Naciones FIVB a disputarse en Rimini desde el 28 de mayo para la rama masculina. Argentina debutará ese día ante Brasil a las 16hs de nuestro país y enfrentará 15 partidos en la fase inicial del torneo.

Nuestra Selección será la encargada de cerrar la primera jornada oficial afrontando el clásico sudamericano ante Brasil. El sábado 29, en tanto, enfrentará a Canadá a las 14:30hs y al día siguiente se medirá con Estados Unidos desde las 11hs.

El formato del torneo comprende 15 partidos iniciales divididos en tres días de competencia consecutivos seguidos de tres días de descanso. Los rivales, luego de los tres iniciales, serán Alemania, Eslovenia y Holanda -reemplazó a China, que decidió no disputar esta edición- entre el 3 y el 5 de junio. Luego Italia, Australia y Japón entre el 9 y el 11, Bulgaria, Rusia y Serbia entre el 15 y el 17, y por último Polonia, Francia e Irán entre el 21 y el 23.

Finalizada la primera ronda de todos contra todos, los cuatro mejores equipos del certamen afrontarán las finales del torneo el 26 y 27 de junio.

La VNL será el primer torneo oficial para la Selección de Méndez y para todos los equipos luego de las suspensiones producto de la pandemia. En este contexto, el torneo se disputará en formato burbuja y bajo estrictos protocolos en la ciudad italiana con ocho juegos por jornada.