Advierten a la AFA de otra ‘joya’ en La Masía: ¿quién es el talentoso argentino de 10 años?

Dicen que es sin una joya con proyección. Y Oh! casualidad, se forma en la misma escuela que Lionel Messi. Allí, en La Masía juega un pequeño salteño muy talentoso que la AFA no puede ignorar. Por lo que fue advertida para una futura convocatoria para la Sub 15.

Jorge D’Alessandro fue quien reveló que dialogó con la Asociación del Fútbol Argentino para que no dejen escapar a Pedro Juárez.

Talento argentino en el Barcelona.

El ex arquero y ahora periodista de El Chiringuito dialogó con Diego Yudcovsky, a quien le afirmó que “hay un chico argentino en el Barcelona, categoría 2014, por el que ya notifiqué a AFA para advertir que no nos lo quiten”.

En la entrevista el periodista fue consultado sobre si podría tratarse de un “nuevo Messi”, a lo que le panelista contestó: “Es mediocampista, director de juego. No tiene nada que ver con Messi, es un jugador de fútbol total”, indicó.

Y añadió que Juárez es “en chico salteño que tiene un don para recibir la pelota y una visión periférica del juego. Una capacidad de toma de decisiones y para verificar en cada momento cual es el pase idóneo, que para los que tenemos un gran criterio para observar lo vuelve un jugador de futuro”.

Pedro Juárez, talento argentino en La Masía.

Quién es Pedro Juárez

Pedro Juárez, que nació el 17 de febrero de 2014 en Salta, brilla en La Masía de Barcelona y es fanático de Boca. Llegó al ‘Culé' con su familia desde Estados Unidos en el 2002, por el desempeño laboral de su madre (psicóloga).

El nene, una vez que la familia se asentó en el Barcelona, comenzó a jugar al fútbol en el Athetic Sant Just, de donde un cazatalento del Culé lo vio y se lo llevó a La Masía. Allí, actualmente es el capitán de su equipo y en las últimas dos semanas consiguió dos títulos y fue la figura.