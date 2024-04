Un ex de la Selección no descarta volver si lo llama Scaloni para la Copa América

Sergio ‘Chiquito’ Romero hizo una sincera confesión luego del triunfo de Boca Junior por 1-0 por Copa Sudamericana ante Sportivo Trinidense. En sus palabras hizo saber el deseo de volver a calzarse los guantes de la Selección Argentina.

“Desde el día en que me tocó jugar a la pelota y decidí que iba a buscar la ilusión de ser profesional, obviamente uno quiere estar en la Selección Argentina y apoyar desde el lado que le toque”.

El portero argentino Sergio Romero del Boca Juniorspara el penal del brasileño Gustavo Gomez del Palmeiras en el duelo de semifinal de la Copa Libertadores el jueves 5 de agosto del 2023. (AP Foto/Bruna Prado)

Y agregó: “Hoy tiene arqueros en un nivel extraordinario, pero obviamente que uno sueña con hacerlo bien, que a Boca le vaya bien para tener otra vez esa chance, de estar en un grupo, de compartir y de tratar de dar una mano desde el lugar que a uno le toque”.

“A mí me toca hacer lo mejor para que a Boca le vaya bien y Dios quiera que sigamos por este camino como equipo y sigamos construyendo, que cada vez se ve a un Boca más sólido”, continuó Romero.

Sin embargo, según trascendió el arquero tendría ofertas en el exterior, por lo que medita realmente extender su retiro.

Con Cavani y Romero como figuras, Boca selló su pase a la final de la Copa Libertadores

¿Dónde podría emigrar Chiquito Romero?

Después de que finalice su contrato con Boca, en diciembre próximo, Sergio Romero podría emigrar al fútbol internacional. Pero esta vez no sería a Europa, sino a la NLS.

Si bien el club Xeneize ya puso a disposición un contrato para su renovación, el arquero no ha pensado en eso aún. De hecho, luego del partido ante Sportivo Trinidense por Sudamericana confió ante la prensa que “yo tengo contrato con Boca hasta diciembre, voy a dar lo mejor que tengo para, obviamente, para seguir en Boca si me toca. No me preocupa hoy que me traigan un contrato sobre la mesa. Es más, tengo el contrato sobre la mesa, esa es la realidad”.

El contrato que el arquero de 37 años tendría sobre su mesa sería por un año más en Boca, con opción a un segundo año si las partes están de acuerdo. Pero, todavía no hay respuesta, puesto que Romero evalúa otras ofertas y una situación personal. Según trascendió, la oferta principal provendría de un club de Estados Unidos.

¿Será el Inter de Miami donde juega Messi?