Adiós Fiorentina y bienvenido River: emotiva despedida de Lucas Martínez Quarta en Italia

El defensor Lucas Martínez Quarta se despidió de la Fiorentina a través de sus redes sociales, tras su llegada a Argentina para vestir, una vez más, la camiseta de River bajo el mandato de Marcelo Gallardo.

Tras cuatro años y medio en el club italiano, el “Chino” decidió dejar Europa para volver al “Millonario” y, en su cuenta de Instagram, le comentó a los hinchas del “Viola” que “es hora de volver a casa, porque yo también tengo un amor como el suyo”.

“Hoy es el momento de decir adiós. Hoy me despido del club que me acogió y me dio la oportunidad de realizar mi sueño de jugar en Europa. Saludo al club que lo ha dado todo tanto por mí como por mi familia. Saludo a una fanaticada que nos brindó todo su cariño desde el primer momento. Y cuánto lo siento, porque te soy sincera... no era lo que imaginaba hace 6 meses cuando renové”, fue el inicio del mensaje de despedida de Martínez Quarta.

El defensor se lamentó de no poder conseguir un título con la camiseta de la Fiorentina: “Dije que soñaba con levantarme y traer un trofeo a Florencia que no llegó durante años. Lo intenté... Lo intentamos. Quiero agradecerles tanto por el afecto demostrado estos días. Di todo de mí, y siempre traté de darlo todo en cada juego. Para siempre honrar y respetar esta camiseta. Trabajar en silencio y mejorar cada día”.

“Hoy me despido de ustedes... y agradezco a todos los que han sido parte de estos 4 años y medio maravillosos (compañeros, todo el personal médico, el personal técnico, los cocineros, los trabajadores del almacén, a todos los empleados de la Fiorentina... a los directivos, al presidente Commisso y a su familia, que siempre han creído en mí. Y un pensamiento también a Joe Barone, a quien le dio todo el cariño mientras estuvo con nosotros y permanecerá en mi corazón por siempre)”, expresó.