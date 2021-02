Abusurdo: El periodista Diego Díaz se burló de la voz de Falcioni y fue repudiado en las redes

Diego Díaz sumó este miércoles otra desafortunada intervención al aire de TyC Sports al imitar en tono de burla la voz de Julio César Falcioni, quien hace tres años superó un cáncer de laringe que puso en riesgo su vida y afectó notoriamente sus cuerdas vocales.

El conductor de Superfútbol hablaba enérgicamente sobre el supuesto cruce que hubo en el vestuario el lunes pasado luego del debut con derrota de Falcioni en Independiente ante Lanús e hizo una voz aguda para imitar al DT del Rojo supuestamente poniendo orden entre sus jugadores.

“A mí me cuentan que cuando terminó el partido el otro día, alguien entró al vestuario y levantó la voz sintiéndose obviamente con derecho porque hace un tiempo que está en el club y lo agarró el entrenador y le dijo ‘Acá no, ahora no’”, contó Diego Díaz increíblemente distorsionando su voz y faltándole el respeto a Julio César Falcioni.

Dueño de un vozarrón inconfundible, la operación a la que se sometió el ex arquero a fines de 2017 le cambió la voz por completo y más de una vez se lo vio dirigiendo a Banfield con un amplificador o mandando a sus ayudantes a dar las indicaciones en su lugar.

“En algún momento no tenía nada de voz, la fui recuperando poco a poco. Hay momentos que sale mejor y otros que no tanto. Hice un tratamiento con fonoaudiología y otro para engrosar las cuerdas vocales. Lo que más me molesta es que no puedo gritar en la cancha”, decía hace un tiempo en diálogo justamente con TyC Sports.

Esta situación que protagonizó Diego Díaz se suma a la que vivió la semana pasada cuando a dos días del suicidio del Morro García, utilizó una desafortunada frase cuando hablaba de los jugadores de Boca que habían participado de una fiesta por el cumpleaños de Esteban Andrada. “Yo no te pido que te pegues un tiro, pero tampoco te muestres alegre”, dijo y fue repudiado en las redes. Al igual que hoy.