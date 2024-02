A horas del duelo clave ante Colo Colo: cómo le fue a Godoy Cruz en sus debuts en la Copa Libertadores

Tras cinco años de ausencia en la Copa Libertadores, Godoy Cruz está preparado para afrontar un encuentro crucial contra Colo Colo por la fase 2. A diferencia de sus últimas cuatro participaciones, en las cuales accedió directamente a la fase de grupos, el Tomba buscará avanzar a la siguiente etapa. En caso de lograrlo, el equipo dirigido por Daniel Oldrá garantizaría al menos un torneo internacional para este año, ya que de los ocho equipos que queden en camino, cuatro avanzarán a la fase de grupos de la Libertadores y los otros cuatro a la Copa Sudamericana. Esta impactante llave de 180 minutos frente a Colo Colo de Chile, ganador de la edición 1991, concluirá el próximo jueves 29 en el estadio Monumental David Arellano de Santiago.

En su primera vez fue en la edición de 2011 aquella noche del 18 de febrero (hace poco se cumplieron trece años de ese compromiso) recibió a otro histórico en este caso, el rival de turno fue la Liga de Quito. Con un Malvinas colmado, el equipo que era conducido por el uruguayo Jorge Da Silva dio el golpe y se impuso por 2-1 con goles anotados por Carlos Sánchez y Nicolás Sánchez, mientras que Neicer Reasco empató de manera transitoria.

Sin embargo, al año siguiente no fue la excepción y volvió a disputar la Libertadores otra noche más de febrero, en esta temporada se vio las caras ante Peñarol de Uruguay. En este año, el entrenador del Expreso era Nery Pumpido, el ex golero campeón del mundo en México 1986 no alcanzó a dirigir toda la fase de grupo.

En este primer espectáculo, también en suelo mendocino se impuso por la mínima diferencia por el golazo convertido por Diego Villar en el amanecer del complemento. Dentro de ambos planteles se encontraban Nicolás Olmedo (fue titular en los dos debuts) y Nelson Ibáñez (fue suplentes en estos dos antecedentes) hoy son integrantes del cuerpo técnico encabezado por Daniel Oldrá.

Cinco años más tarde, fue una de los registros históricos en la vida del Tomba en el 2017 sacó por primera vez pasaje al cuadro de los dieciséis mejores de América, el DT en este año era Lucas Bernardi estaba en el banco de suplentes. Esa tarde-noche del miércoles 8 de marzo tuvo un estreno agridulce fue empate 1-1 contra Atlético Mineiro en Mendoza.

En este choque, los goleadores fueron Javier Correa al inicio del encuentro antes de los cinco minutos y en el complemento, Fred puso cifras definitivas. Terminó pasando en segunda posición el elenco de Bernardi.

Por último, en el 2019 fue su última carta de presentación en este año, volvió a realizar un aceptable papel y quedó eliminado en octavos otra vez con el técnico rosarino al mando. En esa temporada, otra tarde de marzo en el Malvinas Argentinas igualó sin emociones ante Olimpia de Paraguay.

A lo largo de su experiencia internacional, Godoy Cruz le ha tocado debutar con elencos que en algún momento supieron ganar la Copa Libertadores, esta vez en la vereda de enfrente estará el “Cacique” que levantó este trofeo en el 1991 después de vencer en ambas finales al “Decano”. Otro nuevo capítulo dorado en la vida del Tomba que está viviendo días con emociones a flor de piel.

Godoy Cruz ya venció a tres campeones de América, ¿Colo Colo será el cuarto?

Liga de Quito. En la edición 2011, el Tomba superó en el Malvinas Argentina a Liga Deportiva Universitaria de Quito (campeón en 2008) por 2 a 1 en el debut. Carlos y Nico Sánchez fueron los goleadores.

Independiente. En esa Copa Libertadores 2011 le ganó 3-1 al Rojo en Avellaneda, justo el más ganador del trofeo (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984) con goles de Ariel Rojas, Rubén Ramírez y Fredes e/c.

Peñarol. En la edición 2012 de la Libertadoers, el Tomba venció por 1 a 0 en Mendoza a Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987) en el primer partido del grupo. El único tanto fue de Diego “Pipa” Villar.

En la edición 2019 igualó sin goles frente a Olimpia de Paraguay en el debut en el Malvinas Argentinas.

En el debut de la Copa Libertadores 2019, el Tomba igualó con Olimpia de Paraguay

Los números de cada torneo

La historia del Tomba en la Copa comenzó hace trece años, en 2011, a la que clasificó al ser el segundo mejor equipo de la tabla general en 2010. Integró el grupo 8, con tres campeones de América: Liga de Quito, Peñarol e Independiente. Culminó último en su zona con 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

En 2012 volvió a jugar el torneo. Cayó en el mismo grupo, el 8, pero esta vez terminó tercero con 5 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y, otra vez, tres derrotas. Compartió zona con la Universidad de Chile, Atlético Nacional y, otra vez, Peñarol.

Luego, estuvo cinco años sin jugar el torneo, hasta que volvió en 2017. Logró clasificarse por primera vez a octavos de final, al ser segundo de su zona, el grupo 6. El Expreso salió segundo de Atlético Mineiro y sumó 11 unidades, más de las que consiguieron Libertad y Sport Boys. El Tomba ganó 3, empató 2 y sólo perdió 1. Ya en octavos de final, se despidió del torneo ante Gremio, que le ganó 1-0 en Mendoza y 2-1 en Porto Alegre.

El anterior y último registro de Godoy Cruz en la Copa Libertadores fue en 2019. El Tomba clasificó como subcampeón de la Superliga Argentina 2017/18. Cayó en el grupo C, donde culminó segundo por diferencia de gol de Olimpia (ambos con 9 unidades) y con más puntos que Sporting Cristal y la Universidad de Concepción. En octavos de final, fue goleado 6-2 en el global por Palmeiras: 2-2 en Mendoza y 0-4 en San Pablo. Ahora, en 2024, de la mano de Daniel Oldrá, su ídolo y emblema como jugador y ahora como DT buscará superar los octavos y escribir otro capítulo glorioso para el fútbol mendocino.

Números y estadísticas en el torneo

Godoy Cruz Antonio Tomba jugó 28 partidos por el torneo continental, de los cuales ganó ocho, empató nueve y perdió once. Convirtió 36 goles y le anotaron 43 tantos. Sobre 84 puntos posibles, cosechó 33, es decir que tuvo una efectividad del 39, 29%.

En cuanto a las campañas, las mejores participaciones del Tomba en la Libertadores fueron en 2017 y 2019, cuando terminó segundo en la fase de grupos y logró acceder a los octavos de final, donde fue eliminado por Gremio, en 2017, a la postre campeón. Y en 2019 fue eliminado por Palmeiras, también de Brasil.

Copa Libertadores Godoy Cruz Antonio Tomba vs. Palmeiras de Brasil en el estadio Malvinas Argentinas

Quiénes son los romperredes tombinos en la Copa

El máximo goleador de Godoy Cruz en la historia de la Libertadores son Ángel González y Rubén Ramírez, con cuatro tantos cada uno. “Tito” anotó tres en la edición 2011: uno a Peñarol en la derrota por 3 a 1, uno a Independiente en el triunfo por 3-1 como visitante y otro al Rojo en el empate 1-1 en el Malvinas. El cuarto gol lo hizo en la Copa siguiente, en la igualdad por 4 goles ante Atlético Nacional de Medellín en el Malvinas.

Mientras que Ángel marcó tres en la edición 2017: dos a Libertad en el triunfo 2-1 en Paraguay, y otro frente a Sport Boys de Perú en el triunfo 3-1 como visitante. En la edición 2019 fue el héroe en la victoria 1-0 ante Universidad de Concepción (Chile) que le dio el pasaje al Tomba a los octavos de final.

Ángel González es el máximo artillero tombino a nivel internacional Marcelo Rolland / Los Andes

Detrás de ellos, aparecen con tres goles el eterno Santiago “Morro” García, Leandro “Rifle” Caruso, Javier Correa y Juan Fernando Garro.

El “Morro”, que también estuvo en el plantel de la edición 2017, hizo todos sus goles en la edición 2019. El inolvidable goleador uruguayo, que en 2017 tuvo poca participación porque había sido marginado del plantel por el DT Lucas Bernardi, le marcó a Olimpia de Paraguay (de cabeza), en la derrota 2-1 como visitante, mientras que marcó un doblete ante Palmeira en el cotejo de ida de los octavos de final disputado en el Malvinas Argentinas.

Leandro Caruso (los hizo todos en el 4-4 ante Atlético Nacional en 2012) y en 2017 lo lograron Javier Correa y Juan Fernando Garro. Correa marcó uno en el empate 1 a 1 ante Atlético Mineiro, otro en la victoria 2-0 sobre Sport Boys y el último ante Gremio, en la derrota 2-1 en la vuelta de octavos de final. Garro anotó uno en el triunfo visitante ante Sport Boys, otro en el empate 1-1 frente a Libertad en el Malvinas y el restante en la derrota ante Atlético Mineiro por 4 a 1 en Brasil.