Martín Domínguez "De estudiante, soñaba con participar de un Mundial"

El ex preparador físico de Godoy Cruz llegó a Chile en 2018 en busca de nuevos desafíos. Primero, arrancó en el club Prince of Wales Country Club (PWCC) y gracias a unas mediciones en el equipo de seven nacional, inició lazos con la Federación, para integrarse a trabajar de manera definitiva a fines de 2019 como encargado del área de mediciones. “A finales del 2018 se generó un lazo con (PWCC), donde el rugby es un deporte muy importante para el club. Durante las negociaciones con esa entidad, surgió la posibilidad de realizar unas mediciones a la selección de Seven de Chile, durante el clásico torneo de Reñaca en Viña del Mar. Así, a mediados de enero del 2019, comencé mi aventura en Chile, lo cual me obligó a estudiar muchísimo para poder estar a la altura”, cuenta.