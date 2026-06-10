Maipú recibió una mención por su compromiso con el cuidado del agua

El municipio fue reconocido por su compromiso ambiental en la Universidad de Congreso, destacándose por impulsar un programa integral que tiene como objetivo la recuperación de aceites usados.

Maipú recibió una mención especial por su compromiso con el cuidado del ambiente y la protección de los recursos hídricos. El reconocimiento, otorgado por la Universidad de Congreso, destacó la implementación del Programa ACUS, una iniciativa que promueve la recuperación de aceites de cocina usados para evitar la contaminación del agua.

Gracias a este programa, durante el año 2025 y lo que va de 2026, se recolectaron aproximadamente 60.000 litros de aceite de cocina usado. Este retiro de aceite se realizó en conjunto con empresas de Maipú. Esto evitó la contaminación de 40 millones de litros de agua.

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La edición 2026 de esta mención tuvo como eje el lema propuesto por la UNESCO para el Día Mundial del Agua: "Donde fluye el agua, crece la igualdad", una consigna que invita a reflexionar sobre el acceso al agua, la equidad, la sustentabilidad y la necesidad de construir comunidades más inclusivas y responsables con los recursos naturales.