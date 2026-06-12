Maipú propone un fin de semana con actividades culturales para toda la familia

El departamento ofrecerá durante el fin de semana una variada agenda de propuestas culturales, recreativas e históricas para vecinos y vecinas, con actividades gratuitas y aranceladas pensadas para todas las edades.

La Municipalidad de Maipú preparó una agenda especial para este fin de semana, con propuestas que combinan cultura, historia, entretenimiento y encuentro comunitario. Entre el viernes 12 y el domingo 14 de junio, vecinos y vecinas podrán disfrutar de actividades para toda la familia en distintos puntos del departamento.

El sábado 13, desde las 10, se realizará una nueva edición del Mercado del productor a tu mesa en la Estación Gutiérrez. La iniciativa busca acercar productos frescos y de calidad directamente desde los productores locales a los consumidores, promoviendo la economía regional y el consumo responsable. Ese mismo día, a las 12, la Bodega Sur Huentén será sede de “Entre vinos y carretas”, una charla histórica con entrada libre y gratuita a cargo del profesor Mauricio Correa Bustos, quien abordará la historia de Pedro Sosa, conocido como “Tropero Sosa”, aliado clave de San Martín durante la campaña libertadora.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 10.17.52 Además, del 6 al 27 de junio, entre las 16 y las 19, la Plaza Departamental será escenario del tradicional Intercambio de figuritas, una propuesta impulsada por Maipú Municipio para vivir la pasión mundialista. La actividad está pensada para niños, jóvenes y adultos que disfrutan de una de las tradiciones más representativas de cada Copa del Mundo: coleccionar e intercambiar figuritas.

WhatsApp Image 2026-06-12 at 10.17.53 (1) Cine, aventura y producción mendocina en el Teatro Imperial En el Espacio Cine Teatro Imperial también habrá propuestas destacadas. El sábado 13 a las 18 se proyectará, con entrada libre y gratuita, el documental “Tras la montaña”, que relata la travesía de cuatro andinistas que recorrieron 550 kilómetros por la Cordillera de los Andes. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.