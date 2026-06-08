Maipú amplía los operativos gratuitos de espirometrías e incorpora atención pediátrica

Gracias al trabajo conjunto con la Fundación INSARES, el municipio continúa desarrollando controles respiratorios gratuitos en distintos puntos del departamento. La iniciativa suma por primera vez estudios para niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 18 años.

La Municipalidad de Maipú continúa fortaleciendo las políticas de prevención y cuidado de la salud a través del programa de espirometrías gratuitas que lleva adelante junto a la Fundación INSARES, institución especializada en enfermedades respiratorias. La iniciativa comenzó a principios de año tras la firma de un convenio de colaboración y ya permitió la realización de más de 300 estudios gratuitos para personas mayores de 18 años.

Los primeros operativos se desarrollaron durante las celebraciones vendimiales del departamento, tanto en las fiestas distritales como en la Fiesta Departamental de la Vendimia. Allí, cientos de vecinos y vecinas pudieron acceder a controles respiratorios sin costo, mientras que quienes requirieron estudios de mayor complejidad fueron derivados gratuitamente a la Fundación INSARES para continuar con su atención.

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Actualmente, el programa se desarrolla de manera descentralizada en distintos puntos del territorio, a través de los centros de salud municipales. Los operativos se realizan aproximadamente cada 15 días y están dirigidos principalmente a personas con antecedentes o tratamientos vinculados a enfermedades respiratorias, quienes son derivados por los equipos de salud para acceder al estudio y realizar un seguimiento adecuado de su condición.

Uno de los últimos encuentros tuvo lugar en el SUM Micaela García, de Villa Seca, donde participaron pacientes derivados por centros de salud de la zona de Pedregal. La actividad se llevó adelante de manera articulada entre la Dirección de Salud del Municipio, los profesionales de los centros sanitarios y el equipo especializado de la Fundación INSARES, con el objetivo de seguir acercando servicios esenciales a toda la comunidad.