Luego de cinco años, Guaymallén elige a su reina de la Vendimia 2026

Desde las 20:30, el Predio de la Virgen será hoy el escenario de la fiesta de la Vendimia “Guaymallén de mis amores” . Además del espectáculo central, el público podrá disfrutar de food trucks, puestos de emprendedores, juegos de la carpa de Turismo y servicios municipales de Salud.

La reina de la Vendimia trabajará Educación Sexual Integral con adolescentes de residencias de Mendoza

El evento comenzará con la tradicional Bendición de los frutos y, tras el desarrollo de la fiesta, se conocerá a las sucesoras de Donatella Borrini y Merlina Arreghini, primera y segunda representantes 2025 . El dato de color es que desde 2021 Guaymallén no elige reina , ya que un decreto municipal eliminó esa figura y la cambió por "representante". No obstante, a partir de 2026 la representante volverá a lucir sus atributos y ser presentada como soberana.

También esta noche se anunciará a la nueva Reina de la Capital del Espumante , quien sucederá a Constanza Camello.

Luego de cinco años, Guaymallén elige a su reina de la Vendimia para 2026

Se terminó la polémica: Guaymallén volverá a tener "reina" de la Vendimia en 2026

El cierre de la noche, en tanto, estará a cargo de dos destacadas bandas folclóricas que representan la cultura mendocina: La Doble Folklore y La Trova Menduka .

La puesta en escena de "Guaymallén de mis amores" estará dirigida por Virginia Paes y Héctor Gomina, mientras que el guion fue escrito por la actriz Alicia Casares. El espectáculo contará con la participación de alrededor de 120 artistas, entre músicos, bailarines y staff técnico .

“Guaymallén de mis amores” propone un viaje en el tiempo a través de pequeñas historias de amor situadas en distintas épocas, donde las palabras, los gestos y las distancias se transforman en puentes entre personas, pueblos y sueños compartidos.

Guaymallén volverá a tener reina de la Vendimia. Luego de cinco años, Guaymallén elige a su reina de la Vendimia para 2026 Gentileza

“El guión habla de historias mínimas, pequeñas y cotidianas, atravesadas por el amor. En general, amor de pareja, pero también amor a la patria, amor maternal y familiar. Estas historias transcurren en distintas épocas y recorren la vida del departamento”, explicó Alicia Casares.

“En ese recorrido se ven las formas en que las parejas podían comunicarse. Por ejemplo, en la época de la colonia, la muchacha hablaba a través de la reja con el muchacho; en otras épocas, el amor se expresaba por cartas, hasta llegar a los teléfonos y dispositivos móviles actuales. Lo novedoso es que, mientras estas historias se desarrollan, se establece un paralelismo entre la vida de la gente y lo que sucede en el departamento”, agregó la guionista.

Candidatas a reina de la Vendimia de Guaymallén

Desde 2021, Guaymallén denominaba “representante” a la candidata elegida en su fiesta departamental, tras la decisión de eliminar la figura de la reina de la Vendimia. Luego de diversas discusiones sociales durante gestiones administrativas anteriores, el departamento recupera para esta edición la figura de la reina cara a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, año en el que se celebrarán los 90 años del festejo.

Tras una votación realizada de manera online, los vecinos de Guaymallén eligieron a las 21 candidatas distritales que competirán por la corona departamental y representarán al departamento en el Acto Central, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

Las aspirantes al reinado fueron presentadas durante un acto realizado el viernes 7 de noviembre por la noche, en la Plaza del Encuentro.

cand 1

cand 2

can 3

cand 4

c5

c6

c7

c8

c9

c10

c11

c12

c13

c14

c15

c16

c17

c18

c19

c20

c21

La imagen representativa de Guaymallén

Al igual que en 2024, el diseñador de la imagen de la Vendimia 2026 es el artista Andrés Casciani, quien además de crear la gráfica, expondrá una muestra en vivo durante la fiesta departamental.

El artista explicó que trabajó la imagen de la Vendimia a partir del concepto del amor y las relaciones románticas, atravesadas por las distintas etapas del desarrollo de Guaymallén y su contexto nacional y mundial.

“Los recursos utilizados combinan técnicas tradicionales con herramientas digitales, lo que permite animación en vivo y diferentes movimientos dentro de una misma ilustración. Esto funciona como una metáfora de estas historias de amor profundamente humanas, atravesadas por los cambios tecnológicos, históricos y patrimoniales del departamento”, señaló Casciani.

PLACA_vendimia_2026_ guaymallen

Ficha técnica

La dirección general y puesta en escena está a cargo de Virginia Soledad Paes. El coreógrafo general y responsable de la puesta en escena es Héctor Gomina, mientras que la asistencia de dirección y el guion corresponden a Alicia Casares.

Los coreógrafos son Carlos Trigo (folclore) y Flavia Marino (contemporáneo). La dirección actoral está a cargo de Federico Castro. El contenido visual y las pantallas fueron desarrollados por Ctrl+G Estudio Creativo, a cargo de Leandro Asaguatte y Mara Cortinez Giménez. El diseño de imagen es de Andrés Casciani.

La dirección musical pertenece a Víctor Silione y el diseño de vestuario a Marcelo Mengarelli. La escenografía y utilería mayor y menor son provistas por El Galpón, mientras que el arte lumínico está a cargo de Darío Mad.

Los asistentes de producción son Carlos Frías y Noelia Chamorro; la producción técnica está a cargo de Pablo Fernández y Sebastián Gómez, y la producción general corresponde a Carolina Vico.

Además, habrá participaciones especiales del Ballet Raíces Danzas Andinas, dirigido por Vicente Mamaní; la Orquesta Municipal de Guitarras Tito Francia, dirigida por Sergio Santi y Pablo Budini; la Escuela Municipal de Rock Mario Mátar; el Ballet Municipal de Guaymallén y el Espacio Teatral del Municipio.