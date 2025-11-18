La reina de la Vendimia trabajará Educación Sexual Integral con adolescentes de residencias de Mendoza

La reina nacional de la Vendimia , Alejandrina Funes, presentó oficialmente su proyecto social que apunta a diversos espacios de Mendoza . Se trata de una iniciativa enfocada en llevar contenidos de Educación Sexual Integral ( ESI ), autocuidado y salud sexual y reproductiva a adolescentes que viven en residencias alternativas de la provincia .

La propuesta, que comenzará a implementarse en San Rafael, Malargüe y General Alvear , surge de su formación como estudiante de la Licenciatura en Obstetricia y de su experiencia en centros de salud.

Funes explicó que la idea nació durante sus prácticas, cuando advirtió la necesidad de generar espacios de confianza para hablar de sexualidad con naturalidad. “La corta diferencia de edad que tuve con un grupo de adolescentes en un centro de salud generó un círculo de confianza muy enriquecedor. Ellos sentían que podían preguntar sin vergüenza y ese intercambio me marcó muchísimo. Me di cuenta de la necesidad que existe de hablar de estos temas con naturalidad ”, relató.

El proyecto contempla actividades en residencias organizadas por género, según el funcionamiento institucional de estos espacios. Allí, Funes —junto a equipos técnicos— dará charlas sobre ESI, salud sexual y reproductiva y autocuidado. Además, se promoverán encuentros de diálogo en un clima distendido, acompañados de una merienda compartida.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Dirección Provincial de Juventudes, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la DGE, que trabaja con programas territoriales destinados a fortalecer el acompañamiento integral de jóvenes.

“Mis expectativas son muy altas. Ellos son el futuro y creo que, acercando educación sexual integral, podemos prevenir muchas situaciones y brindar herramientas de cuidado. El trabajo con juventudes potencia el alcance territorial y nos permite llegar a lugares donde, sola, no podría llegar”, destacó Funes.

ESI con inclusión de las familias

Aunque el foco está puesto en las y los adolescentes, el proyecto también prevé la participación de familiares, tutores y referentes afectivos. El objetivo es abrir espacios de conversación que permitan despejar dudas, reducir prejuicios y acompañar los procesos de aprendizaje.

“Sabemos que las familias también tienen dudas y es importante incluirlas. Usamos un lenguaje cercano, claro e integrador. Las experiencias previas con juventudes mostraron que el diálogo abierto genera muy buena recepción”, señaló.

Visibilidad para el rol social de las reinas

Funes subrayó la importancia de que las reinas y virreinas de la Vendimia impulsen proyectos con impacto social, y valoró el apoyo institucional para llevarlos adelante. “Hoy tenemos más visibilidad, y eso es muy valioso. La gente ve en las redes que los proyectos se cumplen y eso genera confianza. Es muy importante el proyecto social que nos permite desarrollar la Subsecretaría de Cultura y la Provincia de Mendoza, porque nos da herramientas para abarcar lo social y lo cultural de una manera concreta. En mi caso, que el proyecto está vinculado a la salud, poder recorrer la provincia me permite llegar a lugares donde sola no llegaría. Eso es lo que más me entusiasma”, afirmó.

El programa comenzará su implementación en las próximas semanas, con el objetivo de extenderse progresivamente a más residencias y departamentos de la provincia.