¿Una nueva generación para el campo de Mendoza?

“Tengo una hija, pero no le interesa trabajar en el campo. Quizás, cuando yo me muera y le deje esto, alguien le compre el terreno para hacer un barrio”. Esas palabras de un productor de Maipú me vienen a la cabeza cada vez que escucho hablar de la falta de recambio generacional. Es una realidad que se repite en distintos oasis, y que desalienta al campo.

Sin embargo, también hay otros casos, pequeñas semillas, que pueden hacer pensar en una nueva generación. Con características propias, como mayor conectividad, otros ingresos aparte del agro y mayor conciencia de eficiencia, productividad y cuidado del ambiente. Veamos algunos casos.

Recientemente, con motivo de una nueva edición del programa IDR Incuba, la Provincia comentaba que el Instituto de Desarrollo Rural ha acompañado a más de 430 proyectos de emprendedores mendocinos referidos a agroindustria, servicios y tecnología aplicados al agro. Desde mejoras en el riego hasta la elaboración de humus, hasta el uso de drones y plataformas online, muchos jóvenes (sin necesidad de haber nacido en una zona rural) se acercan al sector productivo.

Otro caso es el de Zavia Bio, una empresa de biotecnología e inteligencia artificial que busca aprovechar nuevas técnicas y herramientas para adaptar la agricultura. La Universidad Nacional de Cuyo apoya el proyecto y considera que puede servir de inspiración a estudiantes de ciencias agrarias.

El último ejemplo nos lleva también a considerar el trabajo que vienen llevando adelante cámaras sectoriales y territoriales, conscientes de que necesitan una renovación para continuar adelante. La Juventud de Cooperativas Vitivinícolas (de Fecovita), el ateneo de la Sociedad Rural del Valle de Uco o la parte joven de la Cámara de Tunuyán son solo algunos casos.

Por el lado de la vitivinicultura, también se puede destacar la cantidad de enólogos jóvenes que salen al mercado con voluntad de marcar una diferencia. Desde nuevos enfoques como la vitivinicultura biodinámica (con una mayor atención hacia el medio ambiente) hasta probar productos distintos como los vinos naranjos, hacen su aporte hacia una nuevo recambio en el campo.

Por supuesto, no se trata de negar los problemas de rentabilidad y de negocio que expulsan a tantos productores o que hacen que sus hijos no quieran seguir los mismos pasos. Pero quizás sea interesante, más allá de los problemas, ver algunas semillas que plantean un recambio distinto. Dios quiera que den buenos frutos.