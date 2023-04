Martín Balliro: el productor de vinos que representará a Argentina en un Mundial

Con la fiebre mundialista todavía alta en la sociedad argentina, el deporte nacional tiene por delante una nueva cita ecuménica: el Mundial de Trail Running que se disputará del 6 al 10 de junio en Innsbruck (Austria), donde la Selección Argentina tendrá un representante especial. Se trata de Martín Balliro, un productor y ex funcionario nacional de Mendoza que a sus 39 años ha descubierto una nueva pasión que lo puede llevar a la cima internacional.

Oriundo del departamento de San Martín, desde hace unos tres años combina su tarea de agrónomo en su finca propia con los exigentes entrenamientos de runner profesional en ultra distancia, donde las carreras llegan a ser de 200 kilómetros. Todo sin abandonar su vocación política que lo llevó a ser jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Territorial de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

Así, luego de una ardua preparación que lo llevó a recorrer varios lugares del mundo corriendo, hace algunas semanas participó del Campeonato Argentino de Trail, donde su buen desempeño lo llevó a ser uno de los integrantes del equipo que competirá en tierras austriacas. De esto, su actividad como productor, su rol como funcionario y más habló Martín Balliro en una charla con Los Andes.

Martín Balliro combina su actividad como productor vitivinícola con el intenso entrenamiento para el Mundial de Trail Running. - Gentileza

- ¿Cómo combinas tu actividad profesional con la preparación para un Mundial?

- La verdad que combinar mi profesión, mi empresa, con el deporte de alto rendimiento es realmente difícil y complicado, porque uno entrena muchas horas y yo me entreno más de lo normal porque hago ultradistancia, lo que significa que hago fondos muy largos, carreras de 200 kilómetros, por lo que mi entrenamiento es mucho más largo que otros entrenamientos.

- ¿Cómo son los entrenamientos?

- Tengo que levantarme a las 6 de la mañana y entreno hasta las 8 o 9 de la mañana, después me voy a trabajar en mi empresa, vuelvo al mediodía a comer, termino y me subo a la bicicleta, me voy a trabajar de nuevo y a la noche me voy a entrenar de vuelta. Eso los siete días de la semana. No siempre tenés ganas de entrenar, terminás muy cansado o estás agotado por el trabajo y no es muy lindo el entrenamiento. Es un doble sacrificio en todo. Pero es donde uno le mete un poco de actitud a la vida, de eso se trata y siempre es mi filosofía de vida, que las cosas que voy haciendo las hago muy consciente y con mucha energía para tener buenos resultados. Es el único secreto que tiene. Y lo he hecho como productor, funcionario y deportista. La idea siempre es tener toda la energía puesta para ir y tratar de ser el mejor en lo que hago.

- ¿Cómo arrancaste con el trail running?

- Siempre hice mucho deporte y competía de chico mucho con equitación. Pero con todo esto empecé hace muy poco, tres años, me metí en un grupo de running y una vez me dijeron que fuéramos a correr una carrera y ahí me agarraron las ganas de competir. Las cosas que hago, me gusta hacerlas realmente bien. Se dio como cuando no lo pensás tanto y ya estás ahí metido, fue así.

Me empecé a sentir bien, empecé a ver que se podía combinar la agronomía, en la parte del campo y el contacto con la naturaleza. Así me fue llevando un poquito todo.

Martín Balliro será uno de los mendocinos que integran la Selección Argentina de Trail Running. - Gentileza

- Cuando arrancaste, ¿te imaginabas llegar a un seleccionado y a competir en un mundial?

- No, nunca. Eso no lo tenía realmente presente y nunca me imaginé llegar a este nivel. Para mí es un sueño como argentino, porque la pasión que tenemos por la Selección Argentina es transversal a todos los deportes y quedó demostrado en el Mundial de Fútbol. Es demasiada pasión que tengo por nuestra camiseta, todavía no caigo de esa emoción de decir ‘Che, me voy a poner la camiseta de la selección’.

- ¿Cómo es tu actividad como productor?

- Está centrada 100% en la vitivinicultura. Me recibí de agrónomo y me dediqué al rubro de bodegas, alquilando bodegas y con fincas propias. Y hoy estoy asociado con mi hermana, algo que se dio para poder combinar el deporte y también el tiempo en el que fui funcionario, lo que me ha ayudado a tener tiempo para hacer todo. También para tener sustento económico, porque ahora como deportista y en mi etapa de funcionario siempre viví de mi actividad. Hoy en día estamos cooperativizados en Fecovita. Nuestra uva es parte del vino Toro.

- ¿En qué plano ha quedado tu faceta de político/funcionario?

- Hoy estoy más focalizado en mi deporte y en mi empresa, pero nunca he dejado de lado esa faceta porque tengo la vocación por hacer cosas y mejorar mi país, mi departamento. Siempre voy a estar ahí porque es parte de mi esencia lo social, ayudar y querer siempre estar un poquito mejor. Lo hago en el rol de empresario, que uno le pone para seguir creciendo, para invertir, para mejorar, para tener más puestos de trabajo. También como deportista, representando a mi país de la mejor forma posible y tratando de ser un embajador en el mundo con mi deporte, y como político en su momento, siendo más activo en la hora de tomar decisiones.

La parte política la tengo siempre presente, con cosas que veo que se pueden cambiar en mi departamento, San Martín. En estos últimos cuatro años me alejé un poco por una cuestión coyuntural, de distintos signos políticos, pero sigo queriendo aportar mi grano de arena en esto. Será en deporte, será en la parte agropecuaria, pero sí o sí aportar en algún momento algo en la política.

- ¿Qué expectativas tenés para el Mundial?

- La verdad es que todo lo que me gusta hacer, trato de hacerlo de la mejor forma posible, dejando todo de mí ahí y más poniéndome la camiseta de la Selección, que es un peso muy grande. Tengo la mayor de las expectativas y me estoy preparando de la mejor forma posible. Competimos con países de mucho nivel y donde el entrenamiento es profesional. Nosotros somos amateurs, pero países como Italia, Francia o Estados Unidos tienen sus equipos profesionales y con otro tipo de preparación. Pero queremos demostrar que tenemos un equipo competitivo que tiene mucha hambre por hacer cosas grandes. Ojalá que el Mundial de Fútbol nos deje un poco la suerte de los argentinos y que podamos volver a repetir. Vamos con ese envión y con esas ganas.

Martín Balliro en su periodo como Jefe de Gabinete de de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación. - Gentileza

Perfil

Martín Balliro (39) es Ingeniero Agrónomo. Estudió en la Universidad Nacional de San Luis y se ha dedicado a la vitivinicultura en distintas bodegas y fincas de Mendoza. Entre 2016 y 2017 se desempeñó como director Provincial de Mendoza en la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación. En 2017 y hasta 2019, asumió como jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

Hoy en día, además de ser integrante de la Selección Argentina de Trail Running, es socio y gerente en Viñedos Gregori.