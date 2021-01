Rodrigo Valladares: “la luz solar es uno de los principales recursos que debe explotar la economía”

El desafío es trasformar la realidad, generando un pequeño cambio que provoque un gran impacto. En el Valle de Uco se desarrollarán 14 proyectos de aprovechamiento de la energía solar: la reconversión fotovoltaica de 14 establecimientos agropecuarios e industriales en Tunuyán (6), San Carlos (6) y Tupungato (2).

“Estos son sistemas que se instalarán para disminuir el consumo de energía tradicional y, por ende, los costos de producción” , señala Rodrigo Valladares, miembro integrante de la comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán (CIAT). Este organismo, a través del Ministerio de Economía de la provincia, consiguió fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para instalar nuevas fuentes de energía renovable.

Puestos en funcionamiento, estos sistemas pueden generar hasta un 80% de ahorro en el valor de la energía eléctrica. Entre los beneficiarios se encuentran bodegas y fincas que producen ajo, viñas y olivos. Sin embargo, esta tecnología puede aplicarse a cualquier sistema productivo, sostienen los especialistas.

“La energía solar es uno de los principales recursos que tiene que explotar la economía regional para empezar a traccionar” , sostiene Valladares. El ingeniero industrial se ha especializado en el uso de la luz solar para la generación de energía. En la entrevista con Fincas habló sobre el aporte que realizará al sector productivo.

-¿Qué necesidades se cubrirán con la instalación de paneles fotovoltaicos?

-Los sistemas solares fotovoltaicos apuntan a reducir los costos energéticos asociados a los sistemas de riego o a los procesos productivos en general. Toda la energía que se genera por el sistema solar, es energía que no se compra desde la red eléctrica, y en los momentos cuando la generación es mayor al consumo, el excedente energético es volcado a la red y es vendida a la distribuidora eléctrica. A fin de mes esto se ve reflejado en la cuenta de luz, como energía autoconsumida, energía comprada o como energía vendida. Dependiendo del caso, de la magnitud de las instalaciones, se espera generar ahorros de hasta un 80% del costo energético.

-¿Cómo surgió este proyecto que será financiado por el BID?

-En un convenio celebrado entre Solper (empresa especialista en el desarrollo y construcción de proyectos de energía solar) y la CIAT. Nos presentamos al concurso “Desarrollo TEC Asociativo” del programa de apoyo al Desarrollo Tecnológico de Mendoza financiado con fondos del BID, en el cual resultamos beneficiarios de un monto de U$S 150.000, dinero necesario para la ejecución de 14 proyectos fotovoltaicos. El programa contempla un ANR (fondos no retornables) de hasta el 70% de la inversión.

-¿En cuánto puede diversificarse el uso de las energías limpias para realizar trabajos agrícolas?

-Hoy en día la energía eléctrica representa un alto porcentaje de la estructura de costos en los establecimientos productivos, sobre todo los asociados a los sistemas de riego. La energía solar conectada a la red y el bombeo solar, es el complemento perfecto para la mitigación de los gastos, dadas las excelentes condiciones ambientales que tenemos, la legislación actual, la baja en los costos y la madurez del mercado.

Está probado, a nivel global, que la agricultura y la industria, para mantenerse competitivos, deben incorporar tecnología y fuentes propias de generación de energía. Así se pueden disminuir gastos, generar independencia energética, apalancar su crecimiento, mitigar la huella de carbono y penetrar en nuevos mercados.

-Las energías renovables ¿pueden asociarse a los cultivos de precisión?

-Totalmente. Ya es una tecnología madura y desarrollada. Hoy en día se aplica a todo tipo de cultivos. Tenemos desarrollos realizados en sistemas de riegos por goteo, pivot central, bombeo de profundidad y demás. Donde se necesita energía, la fotovoltaica puede remplazarla por completo o ser el complemento a la energía convencional de red o de grupos electrógenos. Cada proyecto se diseña a medida, según sea el caso.

-¿Cómo funcionaría para la horticultura, fruticultura y vitivinicultura?

-Cada uno de los sectores productivos tiene sus características particulares tanto energéticas como de necesidades hídricas, pero todas convergen en la necesidad de bombear agua o de alimentar energéticamente a algún proceso productivo. Dado que hoy la legislación nos permite comprar y vender energía dependiendo de la demanda, la energía solar fotovoltaica se adapta perfectamente a todos los sistemas productivos.

Cuando hay picos de demanda, la energía solar puede trabajar como un aporte y, cuando hay excedentes, se vuelca a la red. La energía nunca se pierde y se valoriza permanentemente. Otra de los principales características de estos sistemas, es la modularidad de la inversión. Se puede iniciar con sistemas de menor escala e ir creciendo -año a año- hasta lograr la independencia energética.

-¿Qué cantidad de paneles serían óptimos para satisfacer las necesidades de energía de un emprendimiento agropecuario?

-Esto depende de cada caso en particular, dado que puede variar la potencia del sistema de riego, las hectáreas cultivadas, la profundidad del agua y si tienen o no procesos productivos dentro del establecimiento, etc. Para una finca o industria, un sistema solar que le ahorra un 20% o 30% para otro establecimiento puede representar un ahorro de hasta el 100% en la energía de red. Eso depende del consumo y de las curvas de demanda. Por eso cada caso se estudia a medida.

-¿Qué tiempo de vida útil tienen los paneles y en cuánto tiempo se puede recuperar la inversión?

-Los sistemas solares se caracterizan por su larga vida útil. Un panel solar genera más de un 80% de la energía al año 25. Esto es una característica de la tecnología, dado que se degradan menos del 1% año a año. Esto asegura que se pueda garantizar por más de 30 años los paneles solares. Por otro lado, dependiendo las características, tamaño y tarifa eléctrica asociada, la inversión se recupera entre los 3 y 7 años, según sea el caso.

-¿Cómo ha sido el desarrollo de la empresa en estos últimos años?

-En Solper nos dedicamos al desarrollo de proyectos de energía solar para la industria, agricultura y ganadería. Tenemos más diez años en la industria y más de 100 proyectos ejecutados. Estos últimos años han sido difíciles por la dificultad para obtener el financiamiento para el desarrollo de los proyectos, pero también fueron buenos en vista de la cantidad de proyectos ejecutados, la penetración en el mercado y el desarrollo de las legislaciones necesarias para poder instalar y vincular los sistemas a la red eléctrica.