Rafael Calderón: “Hemos generado una convivencia entre los vinos masivos y la alta gama”

Casi como haciendo una analogía con la plantación de una vid, cuatro años después de tomar la importante decisión de expandir su existencia de San Rafael al Valle de Uco, Bodegas Bianchi comenzó a cosechar los frutos de esa semilla. La apuesta por los vinos de alta gama que inició la bodega familiar liderada por Rafael Calderón tuvo su pleno con el reconocimiento que le otorgó la prestigiosa revista Decanter: Best in Show y Medalla de Platino para Bianchi IV Generación Gran Corte 2019, un reconocimiento reservado solo para los 50 mejores de los más de 18.000 vinos que compiten.

En diálogo con Los Andes en el marco de la presentación de las nuevas añadas de sus vinos íconos, el CEO chileno de la compañía que está pronta a cumplir sus 100 años de vida habló de este reconocimiento, el desafío de mantener la esencia familiar, el crecimiento de la empresa en el contexto económico argentino y más.

- ¿Cuánto ha influido el reconocimiento de Decanter?

- Ha sido muy importante. Primero, para el orgullo propio de todo el equipo, la familia y la empresa. Después, ha facilitado mejores ventas afuera. De hecho, la partida dedicada a la exportación ya está toda vendida en Estados Unidos, Brasil, Australia y algunos destinos europeos como Países Bajos. Lo mismo pasa en en el mercado interno, ha servido para reafirmar nuestra estrategia enfocada en el desarrollo de la alta gama y vinos íconos. También viene a validar toda la inversión que hicimos en Los Chacayes, Valle de Uco. Es un indicio de que vamos por buen camino.

- Ya pasaron cuatro años del arribo al Valle de Uco, ¿cuánto cambió para Bodegas Bianchi con esta decisión?

- Lo que tratamos de hacer es hacer convivir el volumétrico, el negocio de todos los días que está en la mesa de los argentinos, con el proyecto de vinos íconos y de alta gama. Tomamos la decisión de llegar a Chacayes porque ya se conocía el Valle y veníamos trabajando con uva de la zona. Pero, para poder enfocarnos en desarrollar esta área, no solo con uva de acá, sino también con la de San Rafael, necesitábamos un enfoque, una mentalidad y una filosofía de detalles para poder hacer estos grandes vinos.

Así hemos generado una convivencia entre lo masivo y la alta gama y estamos tratando de amalgamar para que coexistan y se adapten a la necesidad de los consumidores, desde un vino de todos los días hasta un vino ícono.

- Respecto a los vinos de todos los días, como lo menciona, ¿qué líneas de Bianchi se destacan y cómo se comportan en el mercado?

- Con Don Valentín Lacrado somos líderes en el segmento de precios en el que compite. Más o menos, por poner un número redondo, elaboramos de este vino 12 millones de botellas. Es algo para lo que se necesita mucha consistencia para mantener la calidad todo el tiempo. Otro caso como el de Los Primos es otra marca que teníamos en el oeste de Canadá y andaba muy bien y lo lanzamos acá con todo el concepto de sustentabilidad incorporando y desarrollando nuevos formatos, como el bag in box.

Es una bodega en la que hablamos de una propuesta de valor de democratizar el vino, que sea más accesible y que sea algo cotidiano, no tan simbólico como un objeto, sino que se consuma todo el tiempo. Pero, dependiendo de la ocasión de consumo, que cada cliente pueda lograr disfrutar de Bianchi en los distintos segmentos de precios.

- ¿Qué sigue para la empresa después de una inversión importante como el arribo en el Valle de Uco?

- Queremos agrandar cada vez un poco más la producción para poder abastecer a más clientes en el mundo. También tenemos un convenio con el vivero Mercier para desarrollar clones y mejorar la pureza varietal y sanitaria del material genético que tenemos en la finca, así como hacer estudios y desarrollos para plantar nuevas cosas porque todavía tenemos mucho espacio para seguir creciendo y tratar de sacar nuevas cosas para seguir sorprendiendo a futuro. Siempre hay que estar en movimiento, es una industria muy dinámica y se necesita de esa dinámica para mantener contento al consumidor.

Rafael Calderón junto a Silvio Alberto, el enólogo de Bodegas Bianchi - José Gutiérrez / Los Andes

- ¿Cómo se conjugan las demandas de una industria tan dinámica con la tradición de empresa familiar de casi 100 años?

- Es una linda mezcla. Yo tuve trabajos en importantes corporaciones, pero también en empresas familiares. Hay que buscar el punto exacto entre lo profesional al máximo, pero también de la filosofía de la familia, su trascendencia y su involucramiento. Hay que tener a todos alineados para ir en la misma dirección, siempre siendo muy profesionales y eficientes en lo que hacemos, porque esto es cada vez más competitivo y hay que saber sortear los obstáculos que el contexto presenta todos los días. Para eso, tenemos un equipo muy despierto y dinámico, que busca nuevas cosas y que nunca descansa. Siempre hay algo nuevo para hacer o para mitigar.

- Teniendo en cuenta el contexto de la vitivinicultura argentina, ¿cómo proyectan que cerrará el año para Bodegas Bianchi?

- Estamos creciendo, sobre todo en las líneas de alta gama. En estos casos, nunca tuvimos problemas con las botellas porque tomamos las previsiones necesarias. Por ejemplo, ahora estamos fraccionado todo lo que es íconos y alta gama de la cosecha 2021 y adquirimos esas botellas con tiempo. Tuvimos complicaciones con algunas, como las blancas transparentes, pero se regularizó la situación.

Vamos a cerrar un buen año. Seguimos poniéndole foco a la exportación, aunque la rentabilidad en este segmento ha caído mucho por la devaluación y la inflación que hay en Argentina. Tenemos un incremento de costo en dólares muy importante y hay líneas que tienen rentabilidad casi nula en destinos como Canadá o Brasil, pero estamos buscando la forma de mantenerlos porque estos son ciclos y salir de un mercado y volver a entrar es muy caro. Es como una inversión que hacemos para seguir trabajando en el mercado internacional. Con el pago de los servicios de marketing a los importadores se nos hace todo mucho más complejo porque desvía el foco del desarrollo del negocio a generar roce con los clientes para negociar términos de pago o todos esos aspectos que no dejan que el foco esté puesto en los consumidores para seguir creciendo.

En el mercado interno nos va bien y estamos atentos a las novedades y apostando a nuevos formatos.

- ¿Por qué decidieron apostar por la lata y el bag in box?

- Para desarrollar nuevas ocasiones de consumo. Queremos presentar otra forma de tomar el vino. En Europa es muy común adoptar este tipo de envases que no sean de vidrio para recitales o conciertos, por ejemplo. Esto nos sirvió en su momento para paliar el tema del faltante de las botellas, pero no es algo que se pueda solucionar, porque todavía falta mucho cambio de mentalidad y de hábitos de consumo para modificar la situación. Es algo que requiere mucha inversión y los márgenes hoy no dan para eso.

Perfil

Rafael Calderón (54) es Ingeniero Agroindustrial oriundo de Chile y su experiencia laboral siempre ha estado vinculada al mundo de las bodegas, tanto en Argentina como en su país. En 2017 ingresó a Bodegas Bianchi, donde ocupa el puesto de CEO.

Su recorrido detrás de la cordillera comenzó en Viña Canepa y siguió en Undurraga. En 1996 llegó a nuestro país para trabajar en Diageo, donde estuvo vinculado a Navarro Correas. Después, fue Gerente General de Bodegas Salentein entre 2007 y 2010, mientras que su última experiencia antes de Bianchi fue en Bodega Riglos.