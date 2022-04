Qué acciones vinculadas al campo aumentaron su valor por la guerra de Ucrania

Luego de la invasión rusa a Ucrania, se alcanzó a comprender la importancia de estos dos países en el comercio mundial. Es que se encuentran entre los principales productores de petróleo y gas, de trigo y también de un buen número de insumos, como los fertilizantes. El conflicto ha llevado a que los precios de varios productos treparan considerablemente en apenas unos días o semanas. Sin embargo, esto también puede significar una atractiva posibilidad de inversión.

Es que, como contraparte del impacto negativo que tiene en la producción el aumento en los costos, el valor de las acciones de las empresas proveedoras de ciertos insumos ha subido también. En el caso de los fertilizantes, las dificultades ya venían desde hace un buen tiempo, asociadas a las demoras en el comercio marítimo, a la suba en el precio de los combustibles y a las trabas a la importación, pero se agravaron con la guerra.

“La invasión rusa a Ucrania ha sido un gran shock para los mercados de commodities agrícolas. Tanto Rusia como Ucrania son importantes exportadores de productos agrícolas. En conjunto, suministran el 29% y 17% de todas las exportaciones de trigo y maíz a nivel mundial”, comentó a iProfesional el economista Gustavo Neffa, analista de Research For Traders (RfT).

Esta incidencia ocasionó que, a partir del 24 de febrero, cuando Rusia dio los primeros pasos para iniciar operaciones militares en Ucrania, “los precios de todos los commodities agrícolas aumentaran”, detalla el experto. En cifras, desde que comenzó la invasión rusa hasta la actualidad, el trigo ha registrado un incremento de precio de 21,3%, el maíz creció 9,8% y la soja ascendió 2,4%.

Más allá de los ascensos en las cotizaciones de los granos, la situación internacional impactó en el valor de las materias primas que constituyen el mercado de fertilizantes. Y, por ende, en las cotizaciones de sus acciones. “El amoníaco, nitrógeno, nitratos, fosfatos, potasio y sulfatos han subido su cotización un 30% desde principios de año y ahora superan los registros observados durante la crisis alimentaria y energética de 2008″, mencionó Neffa.

A ello se le suma que las economías de todo el mundo ya están afrontando una inflación históricamente alta, que está impulsada, en gran medida, por el aumento significativo de los precios de los alimentos y la energía. De acuerdo a datos aportados por Neffa, el índice de precios de los alimentos de la FAO promedió 140,7 puntos en febrero de 2022, un 3,9% más que en enero y hasta 20,7% por encima de su nivel de hace un año atrás. “Los agronegocios han experimentado un incremento en la demanda y están siendo una alternativa de inversión”, asegura el economista.

Acciones de fertilizantes para invertir

Entre las principales acciones internacionales del sector fertilizantes que Neffa recomienda comprar hoy se encuentran: Nutrien (NTR), The Mosaic Company (MOS) y CF Industries Holdings (CF). Un dato adicional: estos papeles de NTR, MOS y CF han subido un 98,9%, 115,3% y 137%, respectivamente, en los últimos doces meses. Un nivel superlativo en comparación con el aumento del 15,7% del S&P 500 y de 13,5% del Sector Materiales Básicos del S&P500, en el mismo período.

Otras alternativas de inversión sugeridas por este experto son Sociedad Química y Minera (SQM), Scotts Miracle (SMG), CVR Partners (UAN), Intrepid Potash (IPI) y China Green Agriculture (CGA).

En el caso de Nutrien (NTR), se destaca que aumentó sus ventas en 79% respecto al mismo período del año pasado a U$S 7.267 millones, en el último trimestre de 2021. “La cifra superó la estimación de consenso de U$S 6.470 millones. La empresa se benefició de mayores ventas en todos los segmentos, ayudada por precios de venta más altos”, detalla Neffa.

En cuanto a The Mosaic Company (MOS), incrementó sus ingresos 56% respecto al mismo período del año anterior a U$S 3.841 millones en el cuarto trimestre del 2021. “La cifra quedó por debajo de la estimación de consenso de U$S 3.900 millones, pero fue superior a los U$S 3.419 millones registrados en el trimestre previo”, releva.

Por último, CF Industries Holdings (CF) obtuvo ganancias trimestrales de U$S 705 millones, es decir, U$S 3,71 por acción. De esta forma supera la estimación de consenso de U$S 3,44 por acción. Esto se compara con las ganancias de U$S 0,41 por acción que se contabilizaban hace un año.