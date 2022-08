Nación impulsará un “seguro multiriesgo” en reemplazo de la Ley de Emergencia Agropecuaria

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, aseguró este martes que el Gobierno y la dirigencia agropecuaria deben comenzar a trabajar desde ahora en un esquema que permita salir “en el mediano y largo plazo” del esquema de retenciones a las exportaciones e indicó que se avanzará con una propuesta “superadora” a la Ley de Emergencia Agropecuaria, que consistiría en un “seguro multiriesgo”.

El funcionario nacional habló en el marco del 5° Congreso Internacional de Coninagro en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires, donde se refirió a los principales problemas que fueron planteados por la Mesa de Enlace para que el sector productivo liquide más divisas y apueste por incrementar más la producción.

23-08 El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, participará del 5º Congreso Internacional de Coninagro, convocado bajo el título "Alimentos para Argentina y el mundo: un desafío del cooperativismo". Foto: Clarín

Idea para salir de las retenciones

Bahillo dijo que por la situación deficitaria del Tesoro, el Gobierno no puede plantear ahora de golpe la eliminación de las retenciones. No obstante, señaló que él está de acuerdo con una reingeniería impositiva. “Empecemos ya a pensar cómo ir saliendo del esquema de retenciones. Vamos a salir en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo”, afirmó.

Y dijo que, según su visión, la salida del esquema de retenciones será por la vía de un sistema que grave más la rentabilidad efectiva en forma directa y la cuestión patrimonial. “Hay que pasar de un esquema más regresivo hacia un sistema más progresivo de impuestos”, afirmó el funcionario nacional.

Seguro multiriesgo

Por otro lado, dijo que el Gobierno junto al oficialismo y la oposición parlamentaria deben encontrar una herramienta superadora de la Ley de Emergencia Agropecuaria, porque esta llega tarde y mal. “En todos los gobiernos pasó respecto de los eventos climáticos y la ley no atiende rápidamente la problemática que tiene la coyuntura del productor pequeño y del mediano”, sostuvo.

El 7 de junio pasado, la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados comenzó a analizar modificaciones a la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. El titular de la Comisión, Ricardo Buryaile, e impulsor de la iniciativa explicó en ese momento que el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), que establece dicha ley, “está desactualizado”.

“El cambio climático hace que vivamos todos los años con declaraciones de emergencia. Este es un Fondo que está desactualizado, desde el año 2009 son 500 millones de pesos. Para ponerlo en cifras, hoy son 4 millones de dólares y el sector agropecuario, solamente en agricultura, invierte 16 mil millones de dólares en esta campaña”, advirtió Buryaile.

En el evento de Coninagro, Bahillo dijo que le parece que hay que ir hacia un “seguro multiriesgo para eventos climáticos” que atienda complicaciones generadas, por ejemplo, por inundaciones y sequía. Y confirmó que el Gobierno está decidido a avanzar en este sentido, con un proyecto de ley que se enviará al Congreso de la Nación.

“Es un desarrollo que tenemos en agenda. Estamos saliendo de las cuestiones más urgentes. Pero la idea es comenzar a trabajarlo luego con legisladores y con los representantes de los sectores que están en la Mesa de Enlace”, dijo Bahillo.

Carne vacuna

Bahillo fue consultado en el Congreso de Coninagro acerca del régimen de exportación de carne y dijo que el Gobierno ahora está dispuesto a ir revisando el tema, dado el reclamo de productores y de exportadores.

“Sí, claro que estamos dispuestos a revisar”, respondió el funcionario sobre los cupos que se impusieron para la exportación. Pero aclaró: “Si yo dijera que vamos a liberalizar de manera total estaría faltando a la palabra. Pero vamos a revisar e ir administrando esta cuestión de manera quincenal para ir mejorando el perfil exportador de carne vacuna, atendiendo a los siete cortes que están permitidos y algunas otras restricciones que estamos teniendo”.

El funcionario dijo que el Gobierno debe administrar las tensiones que genera el crecimiento económico, pero sin perder de vista que por cuestiones coyunturales no se puede paralizar sectores. “La solución es producir más y ver cómo administramos la coyuntura”, afirmó el funcionario nacional.