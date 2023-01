Mario Leiva: “la uva fina tiene que salir lo mismo que un dólar blue por kilo”

Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, repasó la situación de los productores de una de las zonas más golpeadas por las contingencias climáticas, especialmente por las heladas y el granizo de fines de 2022 y principios de este año, que llevaron a que se declarara la Emergencia en 15 de los 18 departamentos de la provincia.

Así, según la resolución 9/2023 publicada los primeros días de enero en el Boletín Oficial la Nación, declaró el estado de emergencia agropecuaria, incluyendo a distritos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, Junín, La Paz, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, General Alvear y San Rafael.

Pero las dificultades para el sector rural del Valle de Uco se extienden más allá de las contingencias climáticas y tienen que ver con desigualdades en el mercado y, de acuerdo con Leiva, “una posición dominante del sector bodeguero”.

-¿Cómo están hoy los productores del Valle de Uco?

Acá hubo contingencias muy fuertes, tanto heladas como granizo. Tenemos una merma en la uva fina del 50%; en fruta, no menos del 70%, especialmente de duraznos, que por cierto, en el durazno están ofreciendo $150 el kilo cuando tendría que valer $200. Siguiendo con los daños, hubo producciones que también se vieron muy afectadas también, por ejemplo, la zanahoria se deberá resembrar y todo eso genera un mayor precio y menos ganancias. Las nueces se perdieron casi todas, al igual que las ciruelas y la cereza.

En el caso de la uva fina (Malbec, Cabernet Franc, etc.), los daños fueron grandes y en blancas directamente no hay.

-¿Qué precios esperan en este panorama?

El análisis de mercado que hoy tenemos no es bueno, se está vendiendo menos, pero los precios no han variado. La expectativa de los productores es no menor a un dólar blue (alrededor de $360 o $370).

Pero ‘piratas’ de las bodegas, que pagan de 6 a 18 meses al productor, puede que no quieran pagarlo y si eso no es posición dominante, entonces no sé qué sea, no voy a respetar a quienes trabajan para que los productores se fundan.

-¿Por qué la medida debería ser el dólar blue?

-Porque las agroquímicas, y las proveedoras de insumos en general, ajustan a ese dólar, no al oficial. Una bolsa de abono, la más barata, no baja de $12.000, por ejemplo, y cada agroquímico ronda los $30.000. Entonces, entre lo que un productor pasa esperando el pago, y lo que paga en insumos, termina perdiendo.

Los productores del Este están pidiendo un piso por la uva común que no baja de $150, acá se necesita el doble, porque los costos para obtener el producto que las bodegas reclama (color, concentración de azúcar y demás) también son más altos. Se requiere una inversión de no menos de 5.500 dólares por hectárea, en valores blue.

-¿Cómo les fue, en cuanto a precios, en la última campaña?

Algunos empataron, otros perdieron, porque se plantea el dólar oficial, y la realidad es que después, los costos se pagan al blue.

Todo es cada vez más caro, si cosechás de forma manual, al trabajador no le rinde, y cobran cada vez más caro el tacho, y es muy difícil conseguir mano de obra.

-¿Qué se requiere entonces para que el sector crezca? ¿Mejores créditos, inversión en sistemas para proteger la cosecha de las contingencias, qué está faltando?

No hacen falta créditos, queremos que las bodegas paguen lo que tienen que pagar y que no argumenten que va a faltar uva para poder importar.

Se requiere una inversión de no menos de 5.500 dólares por hectárea, en valores blue.

Problemas más allá de la vid

- Aparte de la vitivinicultura, su entidad reúne a varios productores de ajo, ¿cómo está el panorama hoy?

Después de la cosecha de 2022 (con bajos precios internacionales) el tema del ajo es un desatre, el que lo pudo guardar lo tuvo a resguardo con poca expectativa y gastó mucha plata. Pero con estas diferencias en el dólar se complica todo, y los exportadores de ajo siempre corren con ventaja. Como el dolar oficial y el paralelo tienen mucha diferencia, favorecería un dólar más equitativo

- ¿A qué se refiere?

La AFIP puso un piso a la transacción de exportaciones, de US$ 13 la exportación de la caja, porque con eso daban al exportador un reintegro de 1,5%. Sin embargo, muchos exportadores en vez de aprovechar ese estímulo, vendieron y cobraron la caja “por afuera”, como pasa en muchas fronteras de nuestro país, y obtuvieron un precio más alto que la cotización del dólar oficial. No es que beneficien a los productores con esa diferencia, se la quedan. Como decía con la uva, los productores de ajo también deberían cobrar a precio de dólar blue, porque si no te pagan $ 350, no generas un sueldo para vos y tu familia que alcance. No es negocio.

- ¿Es decir que es algo que involucra a varios sectores?

Va para toda la agroindustria mendocina, que parece estar al servicio de fundir al productor, sea de ajo, fruta o vid. Es culpa de los politicos, y hablo tanto de radicales como de peronistas, que no han impulsado medidas de protección y fomento para el campo. Parece que quisieran el modelo americano, con 5 o 7 empresas que monopolicen y que todos los productores trabajen para ellos.

- ¿Ve algún otro problema que involucre a otros cultivos?

Hay algo que yo planteo con economistas y con gente de la universidad, pero nadie me sabe responder. Me gustaría saber por qué un productor entrega su mercadería sin precio o debe esperar meses a cobrarla. Andá a comprar un neumático y decir “después veo cuando lo pago”, es imposible. Este es el único lugar donde tanto el bodeguero como el exportador de ajo te dice “traeme el producto y después veo cuándo y cómo te pago”, mientras que tenes que mantener toda tu estructura productiva.