Mario González: “Quiero que toda la vitivinicultura se sienta parte de este plan”

El Desayuno de la Coviar de este 2023 tendrá un condimento especial, ya que Mario González asumirá el cargo de presidente de la corporación vitivinícola. En esta entrevista con Los Andes, el productor riojano y presidente de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios adelantó su análisis sobre algunos desafíos de la vitivinicultura y cómo piensa enfrentarlos.

- ¿Cuáles son los objetivos de su presidencia en Coviar?

- Los objetivos son primero cumplir con el Plan Estratégico Vitivinícola 2030, que es para lo cual la Coviar como institución fue creada para ejecutarlo. Se trata de seguir sobre esos ejes y revisar continuamente el plan y los objetivos porque estamos en una coyuntura en donde las variables que se van modificando hacen que por ahí la estrategia, lo planteado hacia el futuro, vaya requiriendo ajustes para poder llegar al objetivo final

En segundo lugar, en lo interno, quisiera que toda la vitivinicultura argentina se sienta parte de este plan, incluso trabajar y tratar de consensuar lo que queremos a largo plazo. Hay que seguir sumando ideas y discusiones proactivas que permitan que haya una vitivinicultura argentina como la que todos queremos.

- En el corto plazo, ¿hacia dónde apuntarán en el mercado interno y en el mercado externo?

- En el mercado interno, queremos mantener y aumentar el consumo per cápita. En la época de pandemia remontamos un poco. Luego salimos de eso y entramos en una recesión económica con niveles de inflación muy altos. Queremos salir con estrategias de promoción y aumentar ese consumo moderado para que el vino vuelva a ser parte de la dieta de los argentinos, como fue en su momento, y recalcando las bondades de nuestros productos.

En el mercado externo, tenemos variables macroeconómicas en nuestro país que están limitando la posibilidad de crecer. Pero creo que hay que seguir insistiendo en promoción en el mercado externo, participación en ferias, seguir desarrollando el mercado. Tenemos buenos productos, muy buena calidad, creo que tenemos que tener más presencia en los mercados externos.

- Hay varias entidades que están un poco alejadas de Coviar, ¿tiene algún plan específico para lograr la unidad?

- Sí, queremos que toda la vitivinicultura argentina se sienta parte de este plan. Creo que se puede lograr, teniendo en cuenta que cada sector va a seguir teniendo diferencias, puntos de vista distintos y eso está bien porque son diversos los actores. Pero si juntos entendemos que el objetivo final es mayor a los objetivos individuales, creo que podemos hacer un buen trabajo.

Insisto en que hay que estar dispuestos a escuchar, a lograr consensos y trabajar en los objetivos que tengamos en común. Creo que es clave que todos vuelvan a trabajar en el plan vitivinícola, entendiendo que la corporación es una entidad creada para ejecutar el plan estratégico vitivinícola. Si tenemos claro ese concepto y no confundimos los roles, no debería haber problema, más en una entidad con participación público-privada.

- Un tema pendiente del 2022 y que seguramente se retome este año es la discusión de la ley de tolerancia cero, ¿qué acciones tomarán al respecto?

- Vamos a seguir dialogando y concientizando a las autoridades, a los legisladores, de por qué creemos que no es buena la aplicación de esta ley. No va a disminuir los accidentes de tránsito, algo que todos quisiéramos que pase, pero acá estamos hablando de tolerancias, de metodología, de aparatos para tomar decisiones, de estadísticas, y podemos ver que varios accidentes se dieron superando el límite que ya existe, de 0,5. Mientras que países que bajaron los accidentes no aplicaron el límite de 0.

Pensamos que hay que trabajar mucho en educación, en concientización, en aumentar los controles, incluso que lo que se recaude de esos controles se destine a educar sobre conciencia vial. Cada vez que tenemos la posibilidad de dialogar con las autoridades y demás, creo que se entiende la situación y no se actúa por ahí tan apresuradamente, sin un análisis. Es una discusión que se debería haber dado y todavía estamos a tiempo de darla.

Mario Gonzalez, nuevo presidente de Coviar.

- Este sábado se hace el tradicional desayuno de la Coviar, ¿qué le pedirían al gobierno nacional?

- Queremos trabajar sobre todo lo que afecta la competitividad de la vitivinicultura y en todas las cadenas, digamos sectores primario, industrial y comercial. Por ejemplo, vamos a reclamar por el sector primario, muy afectado por las contingencias climáticas con problemas que son realmente graves.

Otro tema es el tipo de cambio, con una brecha enorme entre el dólar paralelo y el valor oficial. Nos hace perder competitividad y una vez que salimos de un mercado cuesta muchísimo volver a entrar. El vino no es un commodity sino un producto con muchísimo valor agregado, donde competimos con países de primer nivel. Mientras antes se componga esta variable, mejor vamos a poder trabajar.

Los pedidos vendrán en parte por ese lado y por supuesto como argentinos queremos que la economía se estabilice de manera general. Porque eso empieza a equilibrar todas las situaciones sin tener que analizar sector por sector.

- ¿Qué va a pasar con los fondos de Proviar II?

- El Proviar II ya fue firmado por el BID y anunciado por el ministro Sergio Massa. Ahora toca hacer el trabajo fino, pero después de este sábado se comenzará con la ejecución. Creemos que eso va a venir muy bien a nuestro sector primario, sobre todo en pequeños productores que puedan recibir asistencia y es importante que eso tenga un concepto federal y que sea un buen trabajo. Así fue el Proviar I, se trabajó muy bien, abiertos totalmente.

- Por último, ¿cuál es su análisis general de lo que va de la cosecha y de la situación actual de la vitivinicultura argentina?

- Es complicado porque, más allá del número general, hay productores con muchísimos problemas, bajan rendimientos y quedan en una situación de mucha debilidad para su continuidad. Por otro lado, posterior a la vendimia tenemos que hacer los análisis de los volúmenes disponibles para poder abastecer las demandas en los mercados interno y externo.

Tenemos que lograr un resultado positivo en todos los sectores, no sirve que en un año le vaya bien a uno y otro año le vaya mal al otro, hay que buscar un equilibrio para que todos puedan cubrir sus costos y tener la rentabilidad adecuada. Necesitamos que cada eslabón tenga su rentabilidad y que haya un precio adecuado para que el consumidor pueda acceder.

Perfil del nuevo presidente de Coviar

Mario González tiene 42 años, nació en Chilecito, La Rioja. Es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad Nacional de Córdoba (en la Facultad de Ciencias Agropecuarias) y luego regresó a Chilecito.

Es especialista en sistemas de riego, con una empresa dedicada a riego presurizado. También es productor vitivinícola, nieto de productores que empezaron con una finca muy chica de una hectárea y media en la localidad riojana de San Miguel. Se crió en una finca y vivió hasta los 12 años en el campo.

De chico, participó en la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa). Cuando retomó de los estudios a los 25 años volvió, fue prosecretario y fue pasando por distintos cargos hasta llegar a la presidencia de Carpa. Ahí estuvo 7 años y eso le permitió ser presidente de Coviar, como miembro del directorio.