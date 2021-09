La costumbre en las fincas que causa cáncer y puede valerle 20 años de cárcel a los productores

Con la llegada de la primavera aparecen las primeras yemas, que se convertirán en flores y, luego, en frutos. Esto, si una helada tardía no interviene para poner en jaque este ciclo. Los productores, para no perder la producción, suelen recurrir a diversos métodos para mitigar el daño. Uno de los más extendidos es quemar distintos materiales para elevar la temperatura del cultivo. Sin embargo, hay quienes utilizan neumáticos en desuso, lo que no sólo no es efectivo, sino que provoca numerosas afectaciones a las personas y el ambiente.

Al generarse la combustión por la quema de neumáticos aparecen gases tóxicos, como dióxido de carbono, azufre, compuestos clorados y otros elementos químicos. Estos elementos, además, se desplazan y se van depositando en ojos, piel y se respiran. Afectan principalmente el sistema respiratorio, con signos de asma e incluso cáncer. También causan enfermedades de piel, ojos e inclusive afecciones cardíacas.

Por otra parte, los químicos que se generan por estas quemas también representan un peligro para el ambiente. Los efectos dañinos de esta contaminación son, entre otros: la lluvia ácida, el calentamiento de la atmósfera, las inversiones térmicas y el adelgazamiento de la capa de ozono. Además, impacta en la seguridad del tránsito vehicular, cuando el humo reduce la visibilidad a baja altura sobre las rutas y calles cercanas a las quemas.

Todo esto, sin lograr combatir efectivamente la helada. Es que los especialistas han subrayado que la combustión del caucho genera una nubosidad que retrasa el efecto de calentamiento del sol al amanecer. Es decir, prolonga la cantidad de horas de bajas temperaturas. Este efecto negativo es más notorio cuando se trata de una helada moderada, que ocurre en las últimas horas de la noche.

Desde el Programa Regional Ambiental para Centroamérica con sede en Guatemala (Sigma) han señalado que esta práctica provoca graves problemas ambientales, ya que produce emisiones de gases que contienen contaminantes carcinogénicos (causan cáncer) y mutagénicos (problemas en desarrollo de bebés), como los compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos. Estas quemas representan un peligro para la salud, a corto plazo agudo, y crónico significativo a los residentes y trabajadores próximos, incluyendo irritaciones de la piel, irritaciones de los ojos, irritaciones del sistema respiratorio y de las membranas mucosas, depresión del sistema nervioso central, cáncer y efectos mutagénicos, como por ejemplo defectos físicos, abortos o cáncer de nacimiento.

Sanciones

El uso de fuego como herramienta de limpieza está prohibido por la Ley provincial 6099. Cada vez que se inicia un incendio forestal, se pone en juego la biodiversidad y el patrimonio ambiental de nuestra provincia. Una de las razones por las que estos siniestros se generan es por el uso ilegal de fuego para limpieza de acequias, canales y lotes.

En el caso que la combustión de los neumáticos desencadenase un incendio de mayores proporciones, el responsable podría ser juzgado a través del Código Penal, que prevé de 3 a 20 años de prisión o multas económicas, dependiendo de los daños ocasionados por el incendio.

Por otra parte, la Dirección de Protección Ambiental (DPA) de la provincia responde a denuncias por las emisiones durante la quema de neumáticos fuera de uso para la lucha contra las heladas. Durante 2021 se realizaron inspecciones y se aplicaron los términos de la mencionada ley, determinándose en algunos casos la aplicación de las multas previstas por su incumplimiento. La directora, Miriam Skalany, detalló que estas acciones dieron lugar a que algunas fincas en las que se realizaban estas prácticas se comunicaran con la DPA para asesorarse sobre el tema y que en las inspecciones posteriores pudieran advertir a quienes poseen acumulación de neumáticos fuera de uso por diversos motivos sobre la existencia y aplicación de esta nueva norma legal.

Reciclado

La ley provincial 9143 -y su Decreto Reglamentario 1374/2019- crea el Plan de Manejo Sustentable de Neumáticos Fuera de Uso. Contempla, entre otros puntos, la prohibición de quemar estos residuos en cualquier ámbito y permitió que exista un marco legal para evitar esta quema a cielo abierto y, a la vez, dar una respuesta a la disposición final de los neumáticos usados, como un residuo sólido susceptible de ser reutilizado o incinerado en dispositivos que garanticen su combustión con el mínimo impacto de sus emisiones a la atmósfera y reducido residuo de cenizas.

El secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, declaró: “Estamos hablando de una gestión ambiental decisiva que quita de circulación una enorme cantidad de neumáticos que algunos productores del área rural usan erróneamente para quemas, con todos los efectos adversos que esto ocasiona al ambiente. Por otra parte, los neumáticos fuera de uso terminan acumulándose en basurales o se transforman en depósitos de agua generando la proliferación de insectos que transmiten enfermedades peligrosas. Mendoza es la primera provincia del país en dar tratamiento y disposición final al 100% de este residuo”.

En nuestra provincia están habilitados dos operadores para el tratamiento y el reciclado de los neumáticos fuera de uso: Holcim y Ecocuyum. “Holcim emplea los neumáticos como fuente de alimentación de los grandes hornos que producen el cemento, es decir, lo transforma en energía. Y la empresa de Godoy Cruz, Ecocuyum, realiza una molienda completa del caucho de los neumáticos. Con este material molido se fabrican baldosas especiales y otros implementos para la vía pública. También se los usa como insumo para alivianar el asfalto”, agregó Mingorance.

La norma legal establece, además, que los municipios deben adaptar sitios de acumulación transitoria que servirán de transferencia, hasta el tratamiento en la planta de disposición final. Desde la promulgación de la ley a la fecha, a través del trabajo conjunto de la DPA con Holcim y Ecocuyum, se han coprocesado más de 2.400 toneladas de neumáticos fuera de uso.