La cereza en Mendoza apuesta fuerte por la fruta de primicia

Como principal productora de cerezas del país, Mendoza quiere pisar fuerte en el mundo con ayuda de la fruta de primicia. Así quedó demostrado en el tercer Seminario Internacional de Cerezas Frescas Tempranas que organizó el sector hace un mes, y eso también tiene sustento en el crecimiento de los últimos años y el interés de varios productores.

En concreto, los días 16 y 17 de abril, empresas, productores y entidades participaron de un encuentro de cerezas en la provincia con la idea de difundir y potenciar el cultivo de variedades tempranas. Es que, si bien la cosecha estimada de 2023-2024 (con unas 7.068 t) triplicó a la del 2018 (unas 2.346 t), todavía hay margen para crecer gracias a una característica especial de Mendoza: la posibilidad de generar fruta de primicia.

“El sector ha seguido con la reconversión, se ha crecido en plantaciones en el Valle de Uco, en Luján y en la zona Este. Se frenó la caída y la curva, que era descendente, se ha aplanado, y yo creo que en el próximo censo va a subir”, comentó Diego Aguilar, presidente de la Cámara de Cerezas de Mendoza (CCM).

Incluso, Aguilar contó que en el seminario de abril tuvieron visitantes de Chile y de Estados Unidos interesados en plantar en Mendoza. “En agosto se celebrará el Día de la Cereza, que se hace en Neuquén, y va a haber una ronda de inversiones destinada a gente dispuesta a invertir, con una invitación especial”, comentó el referente local.

En ese sentido, una esperanza es que en el proyecto de Ley de Bases que se discute en el Congreso (a la fecha de esta publicación, seguía el trámite en el Senado) se pueda ampliar la propuesta de un régimen para grandes inversiones y así puedan incluirse iniciativas como estas para las economías regionales.

Si bien en general se mira a Chile como una competencia en producción, Aguilar sostiene que su crecimiento puede ayudar al desarrollo local, ya que hoy mismo se aprovecha la tecnología y experiencia del vecino país. Además, sería impensable competir contra ellos en volumen: exportaron 600.000 t el año pasado mientras Mendoza produjo sólo 7.000 t.

“Varios productores somos optimistas, todos los años vemos un crecimiento a pesar de la coyuntura económica. Si Chile sigue creciendo, eso nos arrastra a nosotros también porque ellos mejoran la tecnología y nos sumamos como vagón de cola. En volumen es imposible competir, pero con la primicia sí podemos crecer”, dijo el presidente de la CCM.

Cereza mendocina al mundo

A nivel nacional, la entidad de referencia para este sector frutícola es la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados (Capsi). Sus datos señalan que a nivel país (durante la temporada 2023/2024) hubo una superficie de 2.200 ha con una producción de 15.000 t, de las cuales el 52% fueron al mercado interno y el 48% al externo (es decir, un saldo exportable de 7.210 t).

Anibal Caminiti, gerente de Capsi, destacó que en 8 campañas el país pasó de exportar 3.600 t a 7.210 t, es decir que hoy se exporta el doble que en la temporada 2016/17. El sector tuvo una leve caída en los dos últimos años previos, pero se recuperó en la última temporada. Además del gran productor mundial que es Chile, otros vendedores del hemisferio sur que hay que mirar con atención son Nueva Zelandia, Australia y Sudáfrica.

Por su parte, Facundo Quirós, gerente de la Cámara de Cerezas de Mendoza (CCM), afirmó: “La provincia posee condiciones agroclimáticas que favorecen una de las cosechas más tempranas en el Hemisferio Sur. Sumemos a esta ventaja comparativa un paquete tecnológico que proteja y potencie la producción de fruta de calidad premium”. La cosecha del Oasis Norte comienza en la semana 42, en octubre, con precios altos.

El gerente de la CCM calcula que, de 7.000 t de producción mendocina, el 88% de las cerezas van a mercado interno e industria, con Buenos Aires, Rosario y Córdoba como los principales destinos. Sólo el 12% va a exportaciones, unas 851 t que se mueven en parte por transporte aéreo (el 75%) y en parte por vía marítima (25%).

Caminiti también señaló que, si bien Mendoza es la principal productora, en exportaciones sólo representó el 12 % del total nacional, muy por detrás de Río Negro (26%) o Chubut (24%). Para el gerente de Capsi, la provincia tiene una buena oportunidad de crecimiento, no sólo por poder producir variedades tempranas, sino por su historia, cultura, recursos agroambientales, recursos humanos y su know how (saber hacer).

Algunas fortalezas y oportunidades que destacó Quirós para la cereza local fueron el “uso reducido de agroquímicos”, el disponer de mano de obra calificada y la “abundancia de tierra y de superficie irrigada”. A eso, sumó una buena articulación público-privada, la creación por ley de un Fondo para la Investigación y Desarrollo de la Cereza en Mendoza (Fidec), y que hay mercados externos equilibrados y diversificados, entre otras.

En cuanto a amenazas y debilidades, el gerente de la CCM mencionó los aranceles de exportación que afectan la competitividad, del 12% para la Unión Europea y Reino Unido, de 10% en China y 30% para India. Además, debido a las contingencias climáticas como heladas, lluvia y granizo, se desaconseja hacer el cultivo sin protección; y una última debilidad se refiere a los portainjertos y plantas, con una disponibilidad limitada y acotada.

Radiografía de un sector rojo brillante

Según datos de la Cámara de Cereza de Mendoza (en base a información de INTA, Capci e IDR), en la provincia se cultiva 700 ha y se produce en torno a 7.000 t. Le sigue en importancia Río Negro, con 480 ha y 2.681 t; y completa el podio Chubut, con 400 ha y 2.543 t de producción. Más atrás, se destacan Neuquén con 275 ha y 1589 t y Santa Cruz, con 260 ha y 1059 t. El resto del país ocupa 85 ha de cerezas y produce en torno a 589 t.

Poniendo la lupa en Mendoza, la principal zona de producción es el Valle de Uco con 500 ha, seguida por el Oasis Norte con 200 ha. También hay otros emprendimientos en zonas como el Este mendocino, pero falta para su producción plena.

Con una altitud de entre 900 y 1.400 metros sobre el nivel del mar, el Valle de Uco tiene un potencial productivo de 10 a 12 t/ha. Facundo Quirós destacó que es área libre y protegida de mosca de los frutos, autorizada para envíos aéreos y marítimos a China y EE. UU. “Es una zona apta para el cultivo de variedades medianas y tardías. El inicio de la cosecha es en la semana 46″, detalló el gerente de la CCM. Se cosecha del 15 de noviembre al 22 de diciembre.

En cambio, el Oasis Norte tiene un aspecto destacado ya que da las primeras cerezas de Argentina, en la semana 42 (a mediados de octubre, y se cosecha hasta el 28/11). Con una altitud de 620-1.100 msnm, Quirós explicó que tiene “desarrollos productivos más recientes” con “plantaciones de mayor densidad en busca de precocidad, eficiencia productiva y parcelas de menor altura”. Es una zona apta y probada para variedades muy tempranas.

Sobre plagas, el Oasis Norte es considerada área de escasa prevalencia de mosca de los frutos, y puede hacer envíos marítimos a China y EE. UU. con un tratamiento especial llamado Cold Treatment. “Se trabaja junto a Iscamen y Senasa en un programa para obtener el estatus temporal de predio libre de mosca de los frutos. Eso permitirá envíos aéreos a China, Estados Unidos y otros destinos”, adelantó el gerente de la CCM.

Tercer Seminario Internacional de Cereza Temprana

Los días martes 16 y miércoles 17 de abril, con apoyo del Ministerio de Producción de Mendoza, la provincia vivió la tercera edición del Seminario Internacional de Cereza Temprana, realizado en las instalaciones del Mendoza TIC Parque Tecnológico y con actividades de campo en Luján de Cuyo.

El evento incluyó disertantes de empresas y de instituciones, y se pueden consultar las presentaciones en la web del Instituto de Desarrollo Rural (https://www.idr.org.ar/ponencias-iii-seminario-intl-de-cerezas/). Algunos temas y presentadores fueron:

