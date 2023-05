Nuevos desafíos para la ganadería mendocina

Siempre es importante conocer la palabra de los que conocen la actividad desde hace mucho tiempo. Luis Fusi es uno de ellos, una persona optimista, conocedora del rubro ganadero y con el empuje y las ganas de hacer que este sector continúe su crecimiento en tierras mendocinas.

“Hace unos años volví a mi provincia, luego de muchos trabajando en diversos puntos de nuestro país. Tuve la enorme dicha de trabajar con profesionales y empresas de primer nivel en ganadería, de aquí y del mundo. Con todos hice y mantengo grandes amistades.

Hoy, luego de todo lo aprendido y vivido, me siento en la obligación de transmitir estas enseñanzas y vivencias, sobre todo por los momentos y situaciones difíciles que vivimos en Argentina y en la ganadería. Si bien es un momento sumamente complejo, debemos advertir que, nuevamente, estamos a las puertas de abrirnos al mundo, poder desarrollar todo nuestro potencial y venderlo.

Mendoza no está lejos de esto. Al volver, vi que la provincia ha crecido de la mano de muchos y muy buenos empresarios, productores, técnicos e instituciones gubernamentales. Pero estamos ante un nuevo tipo de desafío: la tecnificación y la profesionalización. Hemos sido ejemplo produciendo horticultura, vitivinicultura, fruticultura y demás producciones de excelentísimo nivel, con productores tremendamente prolijos y sumamente trabajadores; nuestras chacras y vides se han conocido en el mundo.

Actualmente la ganadería está ante un nuevo y gran reto: proyectarnos al mundo; ante circunstancias difíciles, pero son las que nos tocan superar. Tenemos sequías, falta de agua, menos recursos naturales, etc., pero contamos con proyectos que en el país, y aún en nuestra provincia, no han bajado sus índices productivos. Esto nos dice que si uno pudo hacerlo no debemos bajar los brazos y, mínimamente, intentarlo.

Tenemos muy buenos criadores, recriadores, productores de forraje, engordadores, y hasta cabañeros; y poseemos algo que pocas provincias tienen: turismo de alto nivel nacional e internacional, mucha y muy exigente población.

Contamos, además, con un contexto de productores y técnicos en el país que se esfuerzan y logran poner nuestra ganadería en el podio a nivel mundial. Esto debe ser una apuesta, un desafío, un reto, el de ser mejores.

Podemos y tenemos los recursos humanos, técnicos y naturales para lograrlo; sólo debemos echar mano de ellos y aprovecharlos, no quedarnos en la queja y en el lamento, en el oportunismo, y trabajar todos por y para el sector.

Esta vez decidí no hacer una nota técnica, y expresarme desde mi experiencia. Opté por esto. Invitar, desafiar, retar, animarnos, mejorar, participar y dialogar. Estamos en un sector muy amplio, todos tenemos lugar, pero debemos acompañar e invitar a los productores, que son quienes impulsan, y luego al consumidor que califica. Tenemos sobradas herramientas para hacerlo. Por esto, parafraseando a Ortega y Gasset, mendocinos a las cosas”. / Luis M. Fusi, Conecar SA