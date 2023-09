Gabriel Campana: “Estamos elaborando los mejores vinos y los más diversos de la historia”

La vitivinicultura en Argentina es tan diversa como sus provincias. Cada una de las regiones vitícolas esconde en una botella los secretos de miles de años. Más allá de las tradicionales zonas del país, en los últimos años han aparecido en el mapa nacional nuevos terroirs dignos de admirar.

Gabriel Campana junto al vino medalla de Oro en Concurso de Vinos de Guarda14, edición 2023.

Gabriel Campana, enólogo de Terra Camiare de Córdoba, participó del Concurso de Vinos de Guarda14 como jurado. Además, el viticultor recibió una medalla de Oro con Indama Tinto Corte Atípico 2022 y una de Plata con Socavones Gran Quilino Single Vineyard 2020. En su paso por Mendoza, conversó con Los Andes sobre la vitivinicultura de su provincia y más.

- ¿Cómo está la vitivinicultura en Córdoba?

- El vino cordobés está en pleno auge, en pleno desarrollo y crecimiento. Por más que en superficie somos bastante pequeños todavía, ya que con las últimas actualizaciones de viñedos y los que se siguen plantando año a año, llegamos tal vez a los 275. Lo que sí me parece que es lo que hace muy atractivo a Córdoba es el enoturismo. Hay muchos viñedos muy chiquitos, aproximadamente entre una hectárea y media a 3,5, que es el promedio, dividido en varios productores, en distintos lugares de la provincia y eso hace que el vino sea bastante diverso.

Cuando hablamos del vino cordobés, no es que tiene una sola característica, sino que creo que hay varias. Porque vinieron de distintas localidades de la provincia, cada una de estas zonas tiene una impronta diferente, un paisaje diferente, un clima diferente.

- ¿Por qué es destacable el enoturismo en Córdoba?

- Córdoba por sí ya nos identifica como una provincia muy turística, y el enoturismo viene enriquecer la oferta turística de toda la provincia. Como industria, en enoturismo ya somos el destino número tres por el número de personas que visitan la bodega a nivel nacional. Primero es Mendoza, segundo Salta y tercero Córdoba, con una industria, entre comillas, en pleno crecimiento. Acá desde Terra Camiare, que estamos a 30 minutos de la Ciudad de Córdoba, ofrecemos un enoturismo completo, no solo un recorrido en viñedo, en bodega, con guías capacitados, sino que después tenemos la experiencia también en la gastronómica, en el restaurante. - ¿Cuántas hectáreas tiene la bodega?

- Tenemos dos fincas propias, una que está aquí, en Sierras Chicas, al lado de la bodega donde estamos, en Colonia Caroya, que tenemos nueve hectáreas. Después tenemos otra finca que es en el norte de Córdoba, con otro paisaje, otro suelo, otro clima que también son nueve hectáreas. Y después hacemos convenios con productores vecinos y no tan vecinos, de aquí de Caroya, de Calamuchita, un poquito de Cruz del Eje. Eso nos da una paleta de materiales para después plasmarlos en productos que representen al 100% al vino cordobés.

- ¿Qué sensación te dio haber ganado una medalla con tu vino?

- De verdad estamos muy contentos, es inevitable trasladarse a esos momentos del trabajo del viñedo, cosechar esa uva y después pasarlo a bodega. Es un producto con un corte atípico, es un tinto que tiene algo particular. Primero que es un vino de relación precio calidad increíble, que todos pueden llegar a degustar. Y segundo, tiene variedades tintas con un poquito de blanca. Está hecho con Malbec, Cabernet Franc y un 10% de Viognier. Entonces es algo bastante particular, que como buenos cordobeses que somos me parece que siempre damos eso, ir un poco más allá. Una impronta diferente.

- Con respecto a esta mezcla que hicieron de varietales, ¿de dónde lo tomaron? ¿Cómo surgió?

Dentro de bodega Terra Camiare, tenemos un espacio que es de investigación y desarrollo, que van surgiendo ideas entre los propietarios, los técnicos, y vamos viendo las distintas uvas, cómo se van comportando a través de los años. Pero más allá también es jugar un poco esto de crear el vino, esto que le llamamos el arte del vino, tiene mucho que ver con el corte del vino. Se suelen decir que la suma de las partes hace a un todo, por eso vamos un poquito por ese lado. Buscamos un vino que te traslade a las sierras cordobesas, ese aroma de frescura, el herbal que tenemos, y también pasar un buen momento, que es lo que nos identifica como cordobesas.

- Además de frescura, ¿qué otras cosas buscaron representar con vino Indama?

- Es un vino que no tiene mucho tenor alcohólico, entonces lo podemos tal vez repetir más de una copa. Me parece que eso es interesante. Por otro lado, es, como decía, un vino de buena relación precio-calidad, porque es un vino que llegua a la mayor cantidad de gente. Indama es la lengua de los indígenas camiares, entonces jugamos un poco, esa impronta, esa tonada, jugar como algo que nos representa mucho, por eso es una línea juvenil, fresca, de paisaje, que rompe estructuras, por eso el corte. Sin paso por madera.

- ¿Hay alguna cepa distintiva en Córdoba?

- Creo que tiene mucho que ver con esto que hablamos de la diversidad de los lugares. Hablamos más de un perfil de vino que de una variedad. En Caroya resaltan mucho al Ancelotta y unos Pinot muy antiguos. En el norte vemos un poco más de Semillón, algunos Cabernet Franc; en Calamuchita, mucho mejor el Pinot Noir, porque es más fresco y hay más altura. Cada zona tiene una variedad que está resaltando por el momento. Lo que sí que hay que notar es que el vino cordobés te recuerda ese aroma de sierra, la frescura. Ese es el denominador común que tiene.

- Con respecto a estos cambios climáticos, ¿cómo viene la brotación en la finca?

- Justamente estuvimos haciendo recorrido ahí con todo el equipo agronómico y esta semana empezamos la brotación aquí en Sierras Chicas. En la parte de Calamuchita todavía no brotó nada, y estamos medianamente en fecha normal. Por el momento viene muy bien, estamos viendo, apenas está creciendo y está brotando muy poquitito, ojalá que tengamos mejor producción que la anterior, porque tuvimos unas influencias climáticas en todo el país bastante complejas. No así con la calidad obtenida de los vinos 2023, que estamos viendo que son fenomenales, con buena acidez, con mucho color y de buena estructura, que eso no es muy común de encontrar.

- ¿Cómo estás viendo la diversidad de la vitivinicultura en Argentina?

- La verdad que estoy muy contento, creo que estamos en un momento que antes no se había desarrollado. Hay tantos actores en distintas zonas de la Argentina que están haciendo grandes vinos. A mí me gusta decir que estamos elaborando los mejores vinos y los más diversos de la historia. Encontramos vinos de distintas zonas de Mendoza, de Salta, del Sur, del Atlántico, de Córdoba. Me parece que todos estamos logrando productos que identifiquen el lugar, el paisaje y lograr esa impronta. Poder ver ese paisaje al descorchar el vino está buenísimo.

Perfil

Gabriel Campana es el enólogo de Terra Camiare, una bodega ubicada en Colonia Caroya, a 52 kilómetros de Córdoba Capital. El especialista en vitivinicultura ha llevado a los vinos cordobeses a un nivel de tecnología de avanzada sin dejar de lado la tradición.}

