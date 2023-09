Tres argentinos y una bodega de Mendoza están nominados a los “Oscars” del vino

Las nominaciones para los “Oscars” del mundo del vino han dejado un saldo más que positivo para el vino argentino. Es que tres personalidades de la industria y una bodega de Mendoza se encuentran entre los candidatos a quedarse con los Wine Star Award 2023, reconocimiento otorgado por la revista estadounidense Wine Enthusiast.

Los ganadores se conocerán en la gala anual que se realizará el 5 de febrero en Miami, una cena donde el país estará muy expectante por una posible distinción. Cabe recordar que en dicha competición, pero en la edición 2022, Nicolás Catena Zapata se convirtió en el primer sudamericano en recibir uno de los reconocimientos más especiales que otorga la publicación especializada. Se trata del Lifetime Achievement, que distingue la trayectoria de personalidades relevantes para la industria del vino.

“Los finalistas fueron elegidos de una lista seleccionada por el equipo de Executive Media con selecciones basadas en muchos factores, incluido el impacto en los consumidores y el comercio en el sector del vino, las bebidas espirituosas o la cerveza, los éxitos comerciales, la visión de la empresa/marca y el establecimiento de tendencias”, explicaron desde la revista que reconoce y celebra la innovación de las personas y empresas que han contribuido significativamente al éxito del mundo del vino y las bebidas alcohólicas.

Nicolás Catena junto a su esposa, Elena Maza, y su reconocimiento en la gala de Miami en 2022. - Gentileza

Los argentinos nominados a los Wine Star Award 2023

En su 24 aniversario de los premios, Wine Enthusiast dio a conocer las trece categorías (además de los premios especiales como Lifetime Achievement Award y American Wine Legend) que competirán por una estatuilla, donde en cuatro de ellas hay presencia argentina. Los mejores aparecerán en la edición Best of Year de la revista.

En la categoría “Enólogo del Año”, la aparición nacional es la de Juan Pablo Murgia, joven profesional que es Gerente Enológico de Bodega Otronia y Bodega Argento, miembro de Alejandro Bulgheroni Family Vineyards. El profesional de 40 años es el responsable de llevar las riendas de uno de los proyectos orgánicos más grandes de Mendoza y de la bodega más austral del mundo.

“El estar nominado entre tantos enólogos del mundo, es el resultado de un trabajo en equipo de hace muchos años. Es un orgullo y reafirma nuestra filosofía en la elaboración de vinos orgánicos y nuestro enfoque en desarrollar productos de alta calidad para liderar la vitivinicultura argentina sustentable”, sostuvo.

Quien además fuera elegido en 2021 como “Enólogo Joven del Año” por Tim Atkin competirá con Alessio Planea, de Planeta Wine de Sicilia (Italia), Vanya Cullen de Cullen Wines en Margaret River (Australia), Kristen Barnhisel, de White Wines de California (Estados Unidos) y Theresa Heredia de la bodega Gary Farrell Vineyards & Winery, también de California (Estados Unidos).

Juan Pablo Murgia nominada a "Enólogo del Año".

En lo que es “Bodega del Nuevo Mundo”, la elegida en nuestro país fue Antigal Winery, ubicada en Maipú, pero con viñedos también en Valle de Uco, y propiedad de la familia chilena Cartoni. “Está comprometida a elevar el perfil global de la región de Uco y al mismo tiempo crear nuevas oportunidades para los vinos argentinos en los Estados Unidos y otros mercados globales clave”, reconocieron desde Wine Enthusiast, al tiempo que destacaron su icónico packaging, con el “1″ en metal en su etiqueta.

Santiago Ribisich, flamante CEO de Antigal Winery, expresó: “Esta nominación es un premio al esfuerzo de todo el equipo de Antigal que busca con pasión y dedicación poner en valor el terroir y los vinos de Argentina para que sean reconocidos en todo el mundo”.

Antigal disputará la estatuilla con otras bodegas como Clos Henri, de Marlborough (Nueva Zelanda); Hamilton Russell Vineyards, de Hemel-en-Aarde (Sudáfrica); Matetic Vineyards, de Valle de Rosario (Chile); y The Sadie Family Wines PTY, de Swartland (Sudáfrica).

Bodega Antigal, nominada a la "Mejor del Nuevo Mundo".

Una referente local como Patricia Ortíz también fue nominada en los Wine Star Award 2023. La dueña de las bodegas Tapiz, Zolo y Wapisa, también ex presidenta -la primera mujer en ocupar ese cargo- de Bodegas de Argentina (BdA), fue destacada en la categoría “Ejecutivo del Vino del Año”.

“Es una alegría que te reconozcan, porque uno trabaja y no siempre las cosas están fáciles. Cuando sucede esto, es como que te da ganas de seguir trabajando. También creo que es muy importante para Argentina en este momento tener estas nominaciones. Hoy nosotros a nivel mundial estamos apagados, si se puede decir de alguna manera, estamos perdiendo share y por falta de promoción, porque no hay fondos. Es difícil transferir fondos para hacer acciones. Con lo cual, cualquier este tipo de acciones es muy positivo para todos”, destacó la bodeguera.

En su caso la competencia será con Christian Wylie, Managing Director de Bodega Garzón (Uruguay); Frederico Falcão, presidente de ViniPortugal (Portugal); Jesse Katz, fundador de Aperture Cellars (Estados Unidos): y Marissa Lange, presidente de LangeTwins Family Winery (Estados Unidos).

Patricia Ortíz, dueña de Tapiz, Zolo y Wapisa.

Por su parte, Magdalena Pesce, gerenta general de Wines of Argentina (WofA), fue nominada como “Persona del Año”, siendo la primera argentina en la categoría. Antes de su puesto de CEO, al cual accedió en 2021, Pesce estuvo durante siete años como Gerente de Marketing y Comunicación de la misma organización.

“Como mujer profesional de la industria vitivinícola argentina, recibir la nominación a Persona del Año por Wine Enthusiast me llena de emoción. Este reconocimiento no solo destaca mi trabajo y el de mi equipo en Wines of Argentina, sino que también resalta nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la sostenibilidad. Creo que el vino es una celebración de la vida y la tierra, y es nuestra responsabilidad comunicar no solo el terroir, sino también los valores de respeto y cuidado hacia todas las personas involucradas. Este honor es un testimonio del papel crucial que las mujeres desempeñamos en la vitivinicultura argentina”, dijo quien es desde febrero de 2022 embajadora de la Marca País Argentina.

Elegida en 2021 como una de las 50 mujeres más influyentes del mundo del vino por Women in Wine & Spirits Award, competirá con Dina y Don Opici, directores de la distribuidora Opici Wines (Estados Unidos); Isabel Guilisasti, vicepresidenta de Viña Concha y Toro (Chile); John Sutton, CEO de Wine Group (Estados Unidos); y el enólogo y bodeguero Paul Hobbs (Estados Unidos), quien además de hacer vinos en California ha llevado su experiencia a Francia, Armenia, España y Argentina, con la reconocida Viña Cobos.

Magdalena Pesce, CEO de Wines of Argentina.

