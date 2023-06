En Mendoza se incrementó un 25% la registración de maquinaría agrícola

Durante el primer trimestre del año, la venta de maquinaria agrícola experimentó una fuerte caída debido a la sequía, lo que ha generado preocupación en la industria ante la posibilidad de despidos.

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), todos los tipos de maquinarias registraron retrocesos en comparación a 2022. La realidad de Mendoza es diferente y destacaron un incremento en los patentamientos en torno al 25%, pero también advirtieron sobre la falta de producto por las restricciones a la importación, especialmente en el caso de las vendimiadoras.

Al hablar de la maquinaría agrícola que ingresó en el sistema productivo, las sembradoras fueron las más afectadas con una merma del 49% en comparación con el trimestre anterior, según el informe del Indec solo 225 unidades fueron vendidas. En tanto que, al referirse a los implementos las 1.466 unidades nuevas han expresado una baja del 23,4%. En tanto que la comercialización de 199 cosechadoras expresó una merma de un 18,4%, y el mercado de los tractores las 1.660 unidades nuevas representaron una baja del 4,4%.

En el caso de Mendoza, durante el primer trimestre del año se patentaron 122 máquinas nuevas de las 153 inscriptas en la Dirección Nacional de Registro de Propiedad del Automotor (DNRPA) hasta abril; números que marcan -para el mismo periodo- un incremento en torno al 25% porque durante el primer trimestre de 2022, se patentaron 97 máquinarias. Vale señalar que durante 2023, en la seccional de Maipú se han anotado el 42% del total de la maquinaria patentada en la provincia.

Perfiles de consumo

De acuerdo a la naturaleza de las ventas a nivel nacional, desde el Indec hicieron una discriminación de la participación de las unidades de fabricación nacional en el total de las ventas durante el primer trimestre de 2023, de igual manera las cosechadoras de producción nacional representaron el 97% de las unidades que fueron negociadas, en tanto que los implementos alcanzaron el 92,8% en sus respectivos segmentos.

Por su parte, según señaló en el informe del ente estadístico, en el caso de las sembradoras y tractores, no se proporcionan datos sobre su origen debido a la aplicación de la normativa del secreto estadístico.

En el trabajo del Indec además se consignó que la facturación de enero-marzo alcanzó los $78.542 millones, lo que representó un incremento del 77,8% en comparación con el mismo trimestre de 2022. En términos de facturación, los tractores fueron los que registraron el mayor volumen comercial durante los primeros tres meses de 2023, alcanzando los $33.623,1 millones (un incremento del 106,1% en comparación con enero-marzo del año pasado).

Sin embargo, la disminución en las ventas de maquinaria agrícola y el retroceso en los diferentes segmentos del mercado generan preocupación en el sector, ya que se teme que esta situación pueda llevar a despidos en la industria. Vale apuntar también que en los últimos 4 años, los fabricantes nacionales de maquinaria agrícola han aumentaron alrededor de un 40% su planta de personal.

La mirada local

Martín Sánchez, gerente general de Agromaq Virdó, explicó que básicamente el problema de la caída en las ventas de maquinaria puede explicarse en parte por las restricciones a la importación. “Si bien la helada ha afectado, en el caso de los tractores hay poca mercadería porque cada día es menos lo que ingresa del exterior, es menos la mercadería que hay, por lo cual la baja de las ventas se ha dado por eso. Con respecto a la venta de vendimiadoras, se ha caído también por falta de producto, pero hay una demanda insatisfecha de 20 máquinas, por lo menos”.

“En los últimos 4 años hemos podido importar anualmente entre 2 o 3 máquinas en promedio, cuando vendíamos arriba de 10 máquinas nuevas; ese es el motivo por el que considero que se han caído las ventas de cosechadoras, pero hay una demanda insatisfecha de años”, puntualizó el gerente.

Lucas Gilbert, socio gerente de Agrocosecha, comentó que “hemos tenido una caída en las ventas tanto de modelos viñateros/fruteros como de tractores hortícolas; por un lado debido a que no estaba claro el tema de precios de la uva y la forma de pago de las bodegas, entonces los productores no quisieron adelantar sus compras sin tener el dinero en mano. En el caso hortícola, principalmente ajo, también por la incertidumbre del cobro de la cosecha pasada. A esto se sumó la poca disponibilidad de modelos en potencias de 50 a 100 hp.”.

Por su parte, de Mateu Agrovial, Cecilia Mateu explicó que la situación de la caída en las ventas en Mendoza está marcada por las condiciones climáticas, porque “la vid sufrió mucho por las heladas y el granizo, al igual que las frutas que también sufrieron mucho. Respecto a la chacra pasó también con el ajo que no llegó a los valores esperados y se vendió muy bajo, este puede haber sido otro de los factores que incidieron en los porcentajes de las ventas”.

Mauteu agregó que en el caso particular de su agencia, durante el último semestre aumentaron las ventas, “por ahí otras empresas han tenido más dificultades con las importaciones. Me comuniqué con el área de ventas de fábrica Farmtrac para tener una idea global de cómo había sido, en el contexto del país, la venta de tractores. Y me decían que, nuestra marca, ha tenido un incremento en las ventas, porque logró mantener el stock, las importaciones y eso también nos ha ayudado”.

Entre desfasaje e incentivo

Mientras que al referirse al incremento en el patentamiento, Martín Sánchez explicó que probablemente haya marcas que no llevan los patentamientos al día y que hay créditos bancarios que se “han cancelado, y quedan inscriptos fuera de Mendoza y una vez que se transfiere la unidad los traen a Mendoza, por ejemplo las inscripciones de un leasing se hacen en Buenos Aires”. Para el empresario siempre hay un desfasaje y “ahí que puede cambiar un poco el número. Creo que por ahí podría explicarse de alguna manera eso”.

“Las líneas de reintegros de la provincia tales como Mendoza Activa, Fondo de la Transformación y crecimiento hay ayudado a mantener la continuidad de compra, ya que estimamos que sino hubiese sido más marcado el descenso en las ventas”, sostuvo Lucas Gilbert. Sobre la situación de la caída nacional en las ventas de tractores, el empresario detalló que “no podemos aportar mucho, porque todo lo traiciona la Pampa húmeda. Si sabemos que John Deere ha tenido disponibilidad de producto de potencias para chacra en el último semestre 2022 y también New Holland”

