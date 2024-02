Ciruela: preocupación por el atraso en la cosecha y satisfacción porque hay acuerdo de precios y en dólares

El 2024 definitivamente es un año atípico para la ciruela. Por un lado la estimación que realizó el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) sobre el volumen que se manejaría este año, alrededor de 121.000 toneladas, va camino a cumplirse.

Sin embargo no faltan las preocupaciones para los productores, la cosecha que ya debería estar a pleno, se atrasó entre una semana y 10 días.

Pero dentro de las características muy particulares que trae consigo el 2024 para los cirueleros está el hecho de que ya acordaron un precio para la fruta y, además, está en dólares, con lo cual, si hay pagos en cuotas, el valor se irá actualizando según se mueva la divisa norteamericana.

Oscar Morbidelli, titular del clúster de Ciruela, resaltó la importancia de la entidad que preside y “esto que ha pasado ahora, es una muestra de que puede funcionar cuando las voluntades se suman”.

¿Se atrasó la cosecha?

Viene demasiado atrasada, en lo personal no tengo registro de que venga tan atrasada desde hace mucho tiempo. Instintivamente uno entiende que cuando hace calor la maduración se adelanta pero parece que no, ya deberíamos estar cosechando desde la semana pasada, por lo menos, y hay fincas que recién van a empezar la semana que viene, con suerte.

¿Por qué se dio este fenómeno?

No soy un técnico pero creo que se debe al clima, el calor excesivo no es bueno para la maduración, debe ser algo parecido a la uva, que necesita mucha diferencia térmica y casi no hemos tenido esa diferencia térmica entre la noche y el día y parece que eso retrasa, pero reitero que está hablando un neófito en el asunto.

El tema es que no empieza la cosecha todavía, la ciruela no está madura. En el Este algunos han empezado, pero son muy pocos. Pero para nosotros, acá en el Sur todavía viene un poco atrasada la cosecha

¿Influyó que la floración también se retrasó unos días?

Puede ser, pero en Chile tienen más o menos el mismo problema que nosotros. Es un caso raro, no tengo recuerdo que se haya estirado tanto la cosecha.

¿La ciruela está alcanzando los grados que necesita?

Le faltan brix, es como se mide la maduración, es el azúcar. Está llegando a los 19, 20 o 21 grados brix que es lo que se necesita. Normalmente es rápido ese pase hacia la maduración, pero ahora se está demorando. Casi todos esperan para la semana que viene para poder empezar a cosechar.

¿Cómo viene en lo que es cantidad, está a tono con el pronóstico del IDR?

Si, es más o menos lo que dijo el IDR. Además ha calculado un porcentaje importante de tamaño grande de ciruela, lo cual debería ser cierto porque hace tres o cuatro años que no se cosecha y la planta estaba acumulando reservas, por decirlo de alguna manera, también hay tamaños chicos, pero en lo que hace a los calibres más grandes, se espera más de lo habitual, aparentemente y eso es bueno por la calidad.

En cuanto al granizo que tuvimos por San Rafael (principal zona productora), representa un 10% o 12% de afectación sobre el total calculado, así que estamos arriba de las 100.000 toneladas este año.

¿Acordaron los precios?

Este año tuvimos una mesa de concentración, el 30 de enero en San Rafael, participamos de clúster que reúne a productores e industriales y también estuvo el gobierno provincial.

Por primera vez, en 70 u 80 años, logramos un acuerdo previo sobre todo cuando hay una buena cosecha, algo que no es sencillo, y hay dos propuestas. Una va desde los 22 centavos de dólar, hablamos de dólares que cobra el portador que es dólar divisa un 80% y 20% el dólar contado con liquidación. Si hacemos los cálculos son unos $933 (el valor por dólar) con lo que eso 22 centavos estaría en los 200 pesos o un poquito más. La otra propuesta son 25 centavos de dólar que nos daría unos $230.

Según el IDR este año se estima que en las 9.000 hectáreas que hay en producción, hay 1.000 más pero son plantaciones nuevas, estarían en unos 13.000 kilos por hectáreas, en promedio. Así que, con los precios que manejamos, se pondría en equilibrio a una finca (cubriría los costos), con 8.500 o 9000 kilos por hectárea, el resto sería toda ganancia, para ser claro.

Además, como el precio está en dólares, si hay cuotas, van en dólares también.

Ese precio está basado sobre la ciruela de tamaño mediano, porque la curva de cosechas siempre está en esos calibres, para la fruta de mayor tamaño seguro que va a haber mejores precios y para fruta de menor calibre, va a haber menos precio.

Acá lo importante es que está el compromiso es respetar esos precios. Podría pasar cualquier cosa la semana que viene, pero esperemos que no pase nada ÿ que siga todo normal.

¿Hay mano de obra para levantar la ciruela?

Siempre es un problemón el tema de la mano de obra. Ahora desde el Gobierno nacional acaban de subrayar, que no habrá ningún descuento de planes sociales para quien intervenga en los trabajos de cosechas en las economías regionales.

Ahora, con el retraso que hemos tenido en la cosecha, el otro problema es que se va juntar con la uva, lo cual es un drama también por el hecho de que la vid se lleva a la gente. A pesar de que el precio del cajón está entre los $400 y $500 para el cosechador, no es un mal salario, y más cuando hay ciruela, pero esto de que se nos junte con la uva es un drama.

¿La gente prefiere cosechar uva y no ciruela?

Tienen más o menos parecidos los precios, pero es como una tradición, la gente se inclina por la uva.

Con todo lo que está pasando, se puede decir que ¿es un año completamente distinto por donde se lo mire?

También es algo que ha pasado en la macroeconomía, con esto que mejoraron el dólar que venía atrasado, si bien no es el dólar limpio porque es el divisa, pero ha mejorado bastante la relación de costo y de cobranza y poder arrimar un peso más hacia el lado de la producción, eso es muy importante. Ha servido mucho y entre otras cosas a equilibrar un poco los costos y la expectativa de la de la gente.

¿Qué sucedió con China?

Tenemos muchas esperanzas en China, van muy adelantados los dos protocolos fitosanitarios, el de ciruela en fresco y el de la ciruela desecada. En este caso tenemos un drama porque para ingresar con ciruela seca hay un arancel del 25%, así que ahí tenemos una sola oportunidad, porque les interesa a las empresas chinas las ciruelas secadas al horno, no las secadas al sol como es en Chile, entonces probablemente ellos mismos bajen el arancel, pero veremos qué pasa.

¿Hay capacidad para secar tanta fruta?

La capacidad de secado ronda las 116.000 toneladas, así que estamos ahí, al límite. El problema es que la cosecha hace una curva y la capacidad de secado es una recta. Cuando la maduración aumenta y está el pico en la cosecha se va a producir un embudo en los secaderos porque tienen un tope. Es todo un tema la capacidad de secado. Todo esos secaderos que ya no están, se necesitaría un tiempo largo para reactivarlos, hace falta la inversión, entre otras cosas. Pero requiere tiempo para hacerlo.

¿Qué reflexión final hace con todo lo que está sucediendo esta temporada?

Nos parece que vamos encaminados, que las cosas siempre se pueden hacer mejor, que la retribución siempre puede ser mejor para todas las partes involucrada.

Siempre aspiramos todos a un poco más, pero nos parece que vamos por buen camino. El clúster, es un arma fundamental y por primera vez nos sentamos a conversar, a hablar sin miedo y nos decimos todo como corresponde, pero vamos caminando y nos vamos a entendiendo de una forma totalmente distinta a como lo hacíamos hace tiempo. Esto que ha pasado ahora es una muestra de que puede andar y funcionar cuando las voluntades se suman.