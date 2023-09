Casi 8 de cada 10 productores está atravesando una mala situación financiera

El Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral realiza un relevamiento periódico del Índice de Confianza del Campo, que mostró, en julio, una suba del 6% con respecto a la medición de mayo pasado. De todos modos, un 79% de los productores argentinos manifiestan que su situación financiera se deterioró en los dos últimos meses.

Según consideraron los investigadores, que elaboran esta medición de manera bimestral, la mejora se basa fundamentalmente en las Expectativas Futuras, que en el mes de julio alcanzaron un valor de 124, uno de los más altos de la serie. “En el ánimo de los productores están quedando atrás los malos resultados de la campaña 2022/23 y esperan cambios favorables en los contextos políticos y económicos”, expresa el informe.

Sin embargo, todavía se observa una gran brecha entre el Índice de Condiciones Presentes y el de Expectativas Futuras. Y se debe a que en el presente aún se sienten los impactos en la caída de ingresos resultado de la pésima cosecha 2022/23 y de la venta de hacienda que los productores realizaron por falta de oferta forrajera, incrementando la oferta con precios que hasta el mes de julio han estado perdiendo frente a la inflación.

Para los próximos 12 meses, una cantidad importante de productores piensa que su situación financiera mejorará: un 59%. Los analistas de la Universidad Austral confirman esa mejora, además, con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que estima que las exportaciones argentinas en la campaña 2023/24 crecerán alrededor de US$ 10.000 millones con relación a las del 2023. Para el 2024, se prevén exportaciones agrícolas por un valor de US$ 29.158 millones, frente a los US$ 19.700 millones de 2023, aunque quedan lejos de los US$ 39.500 millones de 2022.

Escenario PASO

El Ag Barometer Austral también sondeó la mirada de los productores sobre los políticos que se disputan el cargo a presidente. Un 46% piensa que los candidatos no tienen una real comprensión de los problemas del sector agropecuario, mientras que un 54% piensan en forma positiva.

Entre quienes se manifestaron positivamente previo a las PASO -y con respuestas múltiples el orden de preferencias-, Juntos por el Cambio se colocó en primer lugar, seguido por la Libertad Avanza, Acción por la República y, en un cuarto lugar, a Unión por la Patria, es decir, el actual gobierno.

Con los resultados de los comicios del pasado domingo 13 de agosto, puede verse que los espacios políticos más afines a los productores agropecuarios fueron quienes resultaron electos, lo cual generaría expectativas favorables con relación a las políticas a implementar a partir de diciembre 2023.

Cosecha de soja

El dólar soja 4

Luego de la implementación del dólar agro, donde se excluyó a la soja y se promovieron las ventas de maíz hasta completar los ingresos de divisas en el orden de los US$ 2.000 millones, continúan las restricciones en el sector externo, a pesar del desembolso del FMI con una previa devaluación del 22% del dólar oficial. El Ag Barometer Austral considera que para el Gobierno siempre está latente como medida de corto plazo la posibilidad de incentivar la liquidez de los productores, a través de un tipo de cambio mejorado con relación al dólar oficial (que ya sufrió una devaluación en estos días).

A raíz de esta posibilidad, consultaron a los productores su visión sobre si aún puede implementarse un dólar soja 4 (que, de hecho, se anunció esta semana). “La mayoría de los productores estarían dispuestos a vender un 25% de sus existencias y guardarían el resto ante un contexto de incertidumbre, posible mayor devaluación del tipo de cambio, unificación cambiaria, etc”, indicaron los productores a los especialistas del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.