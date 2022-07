Avícolas advierten la dificultad de alimentar a la aves por trabas a las importaciones

Las trabas a la importación vienen siendo un problema resonante para el sector agropecuario con problemas en fertilizantes y agroquímicos, pero ahora se sumaron también dificultades para traer insumos de alimentos balanceados. Esto afecta a la producción ganadera en todos sus formatos, y desde el sector avícola en Mendoza señalaron que puede afectar a la sanidad del animal y a la calidad de la producción.

El reclamo tomó un carácter formal cuando, a inicios de este mes, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) envió una carta al ministro nacional de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para comunicarle “la situación crítica que está viviendo la industria de la nutrición animal a causa de las restricciones vigentes”. Además de Caena, firmaban la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), Cámara Argentina de Feedlot (CAF), Asociación Argentina de Productores de Porcinos (APP) y Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

“Los micro ingredientes como las vitaminas, minerales y aminoácidos entre otras son imprescindibles en la dietas de nuestros animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (Pollo, Huevo, leche, Cerdo, Carne Bovina)”, señalaban en el documento.

Según afirmaron, el nuevo régimen sólo permite un cupo de monto en dólares del 5% adicional al año anterior, pero los precios internacionales de estas materias primas rondan el 30% en dólares respecto al año anterior (por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania). No contar con estos micro ingredientes “implicará mayores tasas de mortandad, mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones”. Además, esto también afectaría a la elaboración de alimento para mascotas, generando falta de stocks y aumentos en los precios.

Preocupación avícola en Mendoza

A la hora de consultar en la provincia, la falta de productos importados no es un temor, sino una realidad. Así lo explicó Jorge Espetxe, secretario general de la Unión Avícola Regional Andina (UARA): “Hay varios ingredientes que se usa para el alimento de las aves que son importados y nuestros proveedores no están vendiendo. Es grave porque no es que estén caro o baratos, directamente no los venden”.

Esa situación obliga a que los veterinarios responsables de las granjas se vean en la necesidad de reformular la alimentación en cada granja, ya que cada una cada una tiene su forma de nutrición con una base general de grano de soja, maíz, minerales y vitaminas. Si bien el sector se divide entre quienes producen huevos y entre quienes venden carnes blancas, los dos se ven afectados por el mismo problema.

Espexte aclaró que, aún cuando el alimento balanceado se puede producir en Argentina, varios componentes son importados, como en una fábrica de autos que necesita insumos del exterior. Las vitaminas y minerales permiten que las aves tengan un aparato óseo en buenas condiciones, que la cáscara del huevo sea sólida y que la gallina tenga una mejor salud, en caso contrario decae la producción en cantidad y en calidad (sumado a que en invierno se reduce el nivel de postura).

“La situación en el sector se venía complicando desde antes, porque en nuestras granjas todo lo que es sanidad aviaria implica muchos productos importados. Además, la soja y el maíz tuvieron una subida tremenda con la guerra, eso nos dejó mal a todo el sector”, agregó el secretario general de UARA.