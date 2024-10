Una ONG y una empresa argentina ganaron un premio internacional por promover formas de producir alimentos sanos

One Per Cent for the Planet, la organización internacional con presencia en 110 países, premió por primera vez en su historia una alianza argentina dedicada a promover formas de producir alimentos sanos, cuidando la tierra y la biodiversidad.

La Asociación Civil Germinar y la empresa de alimentos Zafrán, recetas honestas, asistieron esta semana a los Premios Summit 2024 en San Diego, Estados Unidos, y juntas ganaron la categoría Alianzas.

One Per Cent for The Planet reúne a 4872 empresas que donan el 1 por ciento de su facturación a la naturaleza, a través de 7265 organizaciones ambientales que les dan buen destino a los fondos.

Crearon un módulo experimental y demostrativo de un Sistema Agroforestal

Esta iniciativa fue cocreada por Yvon Chounard, fundador de la empresa Patagonia, quien sorprendió al mundo en 2022 por donar a la naturaleza el 100% de su empresa Patagonia, valuada en más de 3000 millones de dólares.

Cada año, One Per Cent For The Planet, nomina a empresas y organizaciones miembros que van más allá de su compromiso de donación y se abre una votación abierta de dos semanas para definir las premiaciones de forma transparente y participativa.

Este año la historia más inspiradora resultó la de Zafrán, recetas honestas, y la Asociación Civil Germinar, por su trabajo en conjunto para crear el primer módulo experimental y demostrativo de un sistema agroflorestal en Escobar, provincia de Buenos Aires.

“Donamos el 1% de nuestra facturación porque nos parece que cualquier actividad humana, incluso la nuestra con todas las buenas intenciones que tenemos y todo el buen trabajo que hacemos, sigue generando impacto que es negativo. Organizaciones como Germinar y Quinta Esencia hacen un trabajo de educación y acompañamiento para que la gente conozca más sobre prácticas ambientales, sobre cómo elaborar comida de forma sustentable, saludable, y para nosotros es fundamental apoyarlos”, comenta Nito Anello, cofundador de Zafrán.

Todo comenzó con la decisión de Zafrán de donar el 1 por ciento de la facturación de 2022-2023 a la Asociación Civil Germinar. Con estos fondos, y el trabajo de muchos especialistas se diseñó y dio comienzo a la agrofloresta, un espacio para aprender de la naturaleza y enseñar a producir alimentos de una manera respetuosa con la vida.

En un ejemplo de colaboración, la comunidad local, los equipos de Germinar y Zafrán participaron de la preparación de la tierra y de una plantación colectiva de más de 600 plantas, combinando nativas, frutales, medicinales, que marcaron el comienzo de éste “bosque de alimentos”. Aunque aún en desarrollo, desde entonces por este Centro de Aprendizaje pasaron más de 500 personas para aprender y capacitarse en prácticas productivas responsables.

“Estar en el Summit de One Percent for The Planet es un regalo. Haber sido premiados es un enorme honor para nosotros, ya que reconoce el trabajo que hemos realizado junto a la empresa Zafrán para innovar en nuevas formas de producir alimentos sanos y sostenibles en Argentina. En el evento pudimos conocer personas alineadas con la visión que tenemos en Germinar y Zafrán; y este premio nos permite conectar con mucha gente y pensar cómo podemos escalar nuestro impacto”, dijo Leandro Sciancalepore, fundador de Germinar.

Sobre la asociación civil Germinar

La Asociación Civil Germinar es una organización sin fines de lucro, fundada en 2014 con el principal objetivo de concientizar sobre la importancia del cuidado del ambiente y preservación de la biodiversidad. Entendiendo el ambiente como todo aquel espacio con el que interactuamos y del que somos una parte indivisible, dependiendo de su cuidado nuestro bienestar y el de las generaciones por venir. Propone soluciones a través de Instituciones Educativas, Empresas, Gobiernos, trabajando junto con la comunidad y en alianza con otras OSC para lograr vivir en un ambiente más saludable.

Zafrán es una empresa B certificada que produce barras de frutos secos y semillas, mixes, galletitas y granolas con el propósito de mejorar el mundo a través de una alimentación que nutra, genere trabajo inclusivo y regenere la tierra. Prioriza que sus ingredientes sean producidos por pequeños agricultores y con buenas prácticas, orgánicos, agroecológicos o biodinámicos. Por su parte, 1% for the Planet cuenta con más de 4800 miembros que representan a 110 países y ya donó más de 670 millones de dólares.

Zafrán dona el 1% de sus ventas a Germinar y Quinta Esencia. Quinta Esencia es un centro de Alfabetización ecológica de la Fundación Amartya dedicado a despertar conciencia en el partido de Mar Chiquita, formar docentes, expandir la cultura y la agricultura regenerativa, siempre aprendiendo de la naturaleza.