Cupos de importación: para los sectores productivos, se perderá competitividad y habrá impacto en los precios

Los referentes de las cámaras económicas de la provincia hablaron sobre el endurecimiento del cepo cambiario y del impacto tendrá en la actividad mendocina la nueva disposición del Banco Central de la República Argentina. A un día del anuncio, de la disposición A7532, desde los sectores productivos explicaron el por qué se perderá competitividad y cómo puede impactar en los precios del mercado interno.

Miguel Ángel Pesce, titular del BCRA, comentó que el paquete de seis medidas vigentes hasta el 30 de setiembre que impusieron a los importadores tiende a evitar una devaluación brusca del peso. La urgencia parte de la necesidad del estado nacional de resguardar divisas para la compra de energía, un extra de U$S 4.000 millones a lo presupuestado para el 2022.

“Son medidas que en la inmediato apenas ayudan a una macroeconomía que está fuera de control. Pero que fomentan la especulación y retrasan (otra vez...) la inversión real y productiva”, destacó Matías Díaz Telli, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM). El dirigente agregó que se está en camino a una economía más cerrada “lo cual nos hace menos competitivos a la hora de salir al mundo”, subrayó.

En el mismo sentido, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Industrial y Comercial de Mendoza (UCIM), explicó que las nuevas restricciones cambiarias lo único que conseguirán es acentuar la falta de credibilidad que tiene el gobierno nacional. “Es más de lo mismo, el gobierno se encuentra sin reservas porque dilapidó lo recaudado con las retenciones. Sin facilidades para la importación daña a la economía nacional y el ritmo de recuperación”, señaló.

En tanto que el titular del Consejo Empresario de Mendoza (CEM), Eduardo Pulenta, adelantó que operativamente estas medidas significan una “baja de confianza en el sistema proveedor por la incertidumbre que genera el diferimiento de pagos”. El empresario comentó que si bien se logra un ahorro de dólares de importación en el corto plazo, también impacta en los precios de los productos manufacturados porque “genera un desabastecimiento, por falta de insumos, y por ende, ante bienes escasos una suba de precios”.

Problemas en lo inmediato

Para Díaz Telli en el corto plazo hay problemas urgentes a resolver, “la falta de gasoil (o la falta de energía en general), que destruye todo el encadenamiento productivo”. Para el titular de la UIM se debe trabajar en soluciones de fondo, que podrían demorar más tiempo y esfuerzo, siendo que tenemos los recursos, pero en lo inmediato “se busca compensar los dólares que necesitamos para importar combustible ya refinado a costa de todas las demás importaciones”.

“Todo el refinanciamiento que se está haciendo es de bajo nivel, nada de lo que se anuncia va a dinamizar el desarrollo de las distintas actividades”, destacó Ariosto. El hotelero remarcó que el impacto en el sector industrial va a repercutir también en las actividades comerciales por la falta de derrame. “En Mendoza es exactamente lo mismo y lo que más se va a ver afectado es la confiabilidad en el gobierno nacional, porque esta medidas no hacen más que descomponer los estratos sociales y económicos”.

Eduardo Pulenta contó que la normativa del BCRA fue tema de discusión entre los miembros del Consejo, porque “genera mucho problema operativo en lo corriente, porque su aplicación no es a futuro sino que interviene lo que ya está en curso”. Entre las conclusiones remarcó además que será difícil conseguir diferimientos en los pagos al exterior por 180 días, “lo cual no es fácil (ni posible) para muchas empresas”, puntualizó. En el análisis del CEM no se excluyó el “aumento de la expectativa de devaluación”.

Cadenas de valor

“La situación no parece mejorar”, comentó el presidente de la UIM. Díaz Telli hizo referencia a que con las trabas rompen las cadenas de suministro “al cambiar todos los semestres las reglas aduaneras; esta volatilidad dificulta las relaciones sanas entre partes, proveedores e industrias, fomentado la especulación y la tensión permanente”, dijo.

“Hay casos concretos y graves hoy. Se ha perdido un porcentaje altísimo de la zafra por la falta de gasoil. Las manufactureras (de alimentos) en Mendoza ya tienen dificultad para asegurarse los insumos. Eso va a encarecer en el corto plazo lo más sensible de la canasta: alimentos” concluyó el presidente de la UIM. Haciendo hincapié en que la cadena productiva sufre con cualquier fractura de un eslabón.

“Esto afecta a todo el sistema porque no solo la gente se está cubriendo y trata de resguardar su capital en dólares, sino que afecta a las inversiones porque cada vez menos empresas del exterior que apuestan por el país”, subrayó Ariosto. El titular de la UCIM aseveró que no es fácil poder operar cuando cambian las reglas de juego constantemente, “te vas a acostar en la gloría y amaneces en el abismo, como con esta novedad de las restricciones”.