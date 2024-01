Arturo Morozumi: “Con salvar las ropas esta temporada nos tenemos que dar por satisfechos”

Arturo Morozumi (58) es nacido y criado en el distrito sanrafaelino de Real del Padre. Es productor de cuna y aquellas 150 hectáreas que le dejó el padre las convirtió en 400 hectáreas con cultivos de durazno, ciruela y vid.

Primero enviaban la fruta en fresco al Mercado Central y desde el 2000 sumaron más eslabones a la cadena con la adquisición de una planta industrial. En Frutas Atuel empacan durazno y secan ciruela que tiene destino de exportación.

Las 400 hectáreas están distribuidas entre Real del Padre y Jaime Prats (ambos distritos de San Rafael) y “vedemos durazno en fresco y hacemos algo de durazno para industria, tenemos ciruela para desecar, y las uvas son todas para vinificar”, comentó.

En un breve análisis sobre la actividad agrícola, Arturo Morozumi dejó en claro que este año será una temporada, independientemente del cultivo, “para salvar la ropa” porque “los precios no acompañan la evolución de la inflación y los altos costos”.

Arturo Morozumi, productor frutícola de San Rafael.

Igualmente el productor le apuesta al futuro y se muestra optimista con los cambios que propone el nuevo gobierno y espera que se pueda “recuperar la cultura del trabajo” y que “el pueblo tenga la suficiente paciencia y el aguante como para no salir a tirar piedras en el corto plazo”.

¿Cómo ha venido la temporada del durazno?

Hace prácticamente dos meses que estamos cosechando duraznos para consumo en fresco. Este año lamentablemente la evolución de los precios no ha acompañado, no tenemos los precios que esperábamos obtener. Básicamente los duraznos hoy por hoy son la fruta más barata que hay en el mercado y si las comparas con las manzanas con las bananas que son los productos con los que normalmente se compite.

Estamos hablando de un incremento entre un 30% y un 40% de los valores de venta del año pasado, pero con un incremento de costos entre el 250% y el 300%, o sea que lamentablemente el retorno que está quedando para los duraznos es inferior al precio que obtuvimos el año pasado en el mercado de las frutas para consumo en fresco.

Este año va a ser importante, muy bueno en cantidad de kilos pero muy malo en rentabilidad.

En lo que es para industria, creo que todavía no se sabe nada, no hay precios definidos ni condiciones, pero estimo que va van a seguir una evolución parecida, o sea, no creo que los precios que se logren este año sean equivalentes a los de la temporada pasada, actualizados por inflación en términos reales.

¿Y cuál es la salida?

Estamos con la incertidumbre que afecta a toda la economía, tenemos insumos que no tienen precio, insumos que han estado sobrevalorados, después han bajado o sea, no tenemos parámetros para hacer costos y esa incertidumbre que envuelve a la economía termina envolviendo nuestra actividad, con el agravante que nuestra actividad es netamente estacional.

Nosotros cosechamos y vendemos ahora y no volvemos a vender hasta dentro de un año, entonces no tenemos revancha, no es como el comercio que tenés la revancha todos los meses o todas las semanas, acá tenemos una temporada en la que cosechamos vendemos y después con eso tenemos que afrontar hasta la próxima.

Esta situación, más la de los años anteriores son las que han contribuido para que vayan desapareciendo un montón de pequeños y mediados productores. Aquellos que no lograron modernizarse, que no lograron integrar la comercialización están complicados.

Es triste ver el panorama que vamos a tener. Por ejemplo en los duraznos de industria hace 10 días que se están cosechando y todavía no hay precios definidos. Se habla que va a estar alrededor de un 50% más que el año pasado, pero son los rumores, no hay ninguna operación confirmada.

Nosotros afortunadamente tenemos la comercialización integrada, entonces nos queda un margencito más. Pero igual se nos complica mucho.

¿Y qué vas sacrificando?

Vamos a sacrificando inversiones, mejoras, vamos haciendo los mínimo indispensables pero eso es ni más ni menos que descapitalización.

¿Con la ciruela, cómo está la situación?

La ciruela es otra gran incógnita y por lo que estamos viendo va a haber problemas con la calidad por falta de tamaño y este año se va a pedir el tamaño por una cuestión de comercialización.

Los calibres pequeños normalmente los compraba Rusia y hace dos años a causa de la guerra y los bloqueos desapareció Rusia como cliente, entonces esa mercadería pasó a no tener destino.

La mercadería de calibres pequeños, por una cuestión de mercado, se va a quedar en la planta.

En el caso de durazno de industria, si no alcanzás el tamaño que requiere la conservera para la lata tenés la alternativa de la pulpera, pero en el caso de la ciruelas no tenés esa alternativa porque el producto con que se hacen los jugos concentrados de ciruelas son a partir de ciruelas desecada no en fresco, esa es la diferencia. Y este año no vas a tener capacidad para secar la ciruela chica porque va a ser mucha y el industrial, en vez de secar una ciruela chica para uso industrial, seca una ciruela con tamaño y que pueda darle otro destino comercial.

¿Y con la uva?

El tema de la uva también está bastante apagado. Todavía no hay condiciones. Hay interés pero no hay valores ni en qué condiciones.

Se habla de que puede haber este año un 30% de cosecha en comparación a la temporada pasada. ¿qué has podido percibir?

Para la zona nuestra se va a notar el aumento de la producción, porque realmente el año pasado fue una cosecha pobrísima la que la que tuvimos, pero creo que la tendencia de los precios va a ser a la baja porque no van a acompañar la evolución con respecto a la inflación y todo eso.

Creo que va a ser bueno porque vas a movilizar un montón la economía, pero sí haces énfasis en la rentabilidad, probablemente no cubra las expectativas que puede llegar a generar la mayor producción.

¿Cómo ves de acá para adelante el futuro con el nuevo gobierno?

yo tengo grandes esperanzas en que sean capaces de revertir esta cultura del no trabajo que se a implementado en los últimos tiempos. Soy optimista y quiero que realmente le vaya bien porque nos merecemos estar mejor como país.

¿Crees que pueda acomodar la situación económica medianamente rápido?

Creo que va a ser muy difícil y espero que el pueblo tenga la suficiente paciencia y el aguante como para no salir a tirar piedras en el corto plazo. Sería muy sería muy triste para la Argentina tener que presentar esa situación. Espero que puedan acomodar las cosas.

Me generan algunas dudas, algunas actitudes, digamos un cierto amateurismo en el manejo de la del de la situación, pero espero que aprendan rápido y puedan sacarnos adelante.

Para redondear ¿va a ser una temporada para resistir y aguantar hasta la que viene?

Sí, porque no creo que haya nadie que gane demasiado dinero este año, es una temporada para pasarla, no para ganar dinero. Con salvar las ropas creo que nos tenemos que dar por satisfechos en esta circunstancia.