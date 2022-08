AFIP incautó 140 toneladas de trigo sin declarar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), incautó 140 toneladas de trigo -correspondiente a la carga de cuatro camiones-, cuyo destino final era una planta portuaria de la ciudad de Rosario. El cereal, cuyo valor de mercado supera los $5,5 millones, quedó en un depósito legal de la terminal hasta tanto se verifique el origen de la mercadería.

El procedimiento de control realizado en la ruta se originó a partir de una investigación llevada adelante por los funcionarios de la DGI de Rosario, quienes detectaron la existencia de un comercializador sin capacidad operativa. Las inconsistencias se detectaron a partir de un control de trazabilidad sobre las cartas de porte emitidas por el operador. Luego del análisis de la documentación, realizaron un control en el lugar de destino del camión, donde verificaron las inconsistencias detectadas durante el proceso de investigación.

Casi 7.000 toneladas de granos

Cabe recordar que el miércoles pasado, la AFIP ya había incautado cerca de 7.000 toneladas de granos, entre maíz partido, soja y trigo durante un operativo realizado en un feedlot ubicado en la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Los granos no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente. Los inspectores de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) incautaron la mercadería, que se encontraba almacenada en silobolsas dentro de un feedlot.

Se incautaron 5.486 toneladas de maíz partido, 1.216 toneladas de soja y 174,70 toneladas de trigo. Dichos granos son utilizados para alimentar, previo procesamiento de los mismos, los animales que se encuentran en el feedlot donde se actuó. Un animal en este tipo de establecimientos come un promedio de 12 kilos diarios de alimento. Es decir, con estos ratios, se podrían alimentar 1.000 cabezas por un período aproximado de 19 meses.

Los granos incautados totalizan 6.876,70 toneladas y equivalen a la carga de 230 camiones, tomando en consideración una carga de 30 toneladas por camión, es decir, un total de casi 5 kilómetros colocando uno tras otro. La causal de las interdicciones quedó configurada al comprobarse que los granos que se encontraban en los silo bolsas mencionados anteriormente no cuentan con el debido respaldo documental.

Esta infracción se produjo en el marco de los operativos de fiscalización y control que las distintas Direcciones Regionales de la Dirección General Impositiva realizan, tendientes a la verificación de la documentación que ampara el traslado de granos y sus subproductos (tenencia de cartas de porte, verificación CTG, etc.), como así también el relevamiento de personal tendiente a la detección de empleados con irregularidades (no declarados, sin alta temprana, diferencias salariales, etc.).

El procedimiento se realizó en las principales rutas nacionales y/o provinciales en 35 puntos estratégicos relacionados con el transporte de dichas mercaderías, ubicados en las siguientes provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Córdoba, Salta, Santa Fe y Tucumán. Participaron un total de 218 agentes, que inspeccionaron un total de 643 camiones que transportaban cereales, de los cuales 7 fueron incautados por no contar con la documentación adecuada. Por otra parte, se detectaron un 20% de irregularidades entre los 471 trabajadores relevados: 22 no declarados, 58 sin alta temprana y 10 con diferencia de remuneración.