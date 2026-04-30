30 de abril de 2026 - 20:25

Feriado con tiempo ideal en Mendoza: cuál será la máxima para este viernes soleado

Según la Dirección de Contingencias Climática, el Día del Trabajador se presentará con condiciones de "tiempo bueno" y una máxima que rozará los 25°C.

Buen tiempo este viernes feriado en Mendoza.

Buen tiempo este viernes feriado en Mendoza.

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Luego de un cierre de abril con leve descenso térmico, el feriado por el Día del Trabajador llegará a Mendoza con condiciones meteorológicas ideales para disfrutar al aire libre.

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De acuerdo con el reporte de la Dirección de Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes se anticipa una jornada marcada por la estabilidad y un gradual ascenso del termómetro.

Para el resto del fin de semana, se estima un sábado con algo de nubosidad y un nuevo descenso de la temperatura, con máximas que no superarían los 21°C.

Cómo estará el tiempo este viernes feriado

El pronóstico oficial detalla para mañana una máxima de 25°C y una mínima de 8°C. Se espera que el cielo permanezca mayormente despejado o con muy poca nubosidad, lo que favorecerá la presencia del sol durante gran parte del feriado.

En cuanto a la circulación del aire, se prevé la presencia de vientos leves provenientes del sector este. No hay alertas vigentes por fenómenos extremos como viento Zonda o tormentas en el llano, lo que garantiza un clima apacible en los principales centros urbanos de la provincia.

Por su parte, la zona de Alta Montaña mantendrá condiciones de estabilidad con poca nubosidad, facilitando el tránsito en el corredor internacional, siempre sujeto a las disposiciones de las autoridades fronterizas.

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