Yas Gagliardi, una artista confiable en Rivadavia Canta al País

Dos años después y con una pandemia de por medio, Yas Gagliardi regresa a Mendoza para presentarse una vez más en el festival Rivadavia Canta al País. La artista cordobesa, que tocó en la provincia la semana pasada, vuelve a sumarse a la grilla de una de las fechas más esperadas por los mendocinos.

Con apenas 19 años, la joven promesa de la música ha sembrado éxitos desde temprana edad y ahora regresa al ruedo más establecida que nunca. Con un gran repertorio repleto de canciones de su propia autoría, la artista se prepara para dar un increíble show y pararse sobre el mismo escenario que pisó por primera vez en 2020.

Tras haber lanzado su reciente sencillo “Tu llamada”, Yas se prepara para retomar los shows presenciales y Mendoza se encontraba entre sus primeras opciones.

“Es un show que venimos preparando desde hace dos meses con muchas cosas nuevas, canciones nuevas que salieron en pandemia y otras ahora. Mi expectativa más grande es disfrutar el momento de estar arriba del escenario”, adelantó sobre el show la artista cuando conversó con Los Andes.

La grilla del festival, que tendrá lugar del 1 al 6 de febrero, incluye grandes talentos como La Konga, Destino San Javier Axel y La Delio Valdez, entre otros. Yas Gagliardi llegará al festival en la última fecha del mismo. El domingo 6 de febrero, la joven se presentará en la noche que cerrará con el show de Luciano Pereyra.

Sobre el desafío que implica su regreso a Mendoza, la joven admitió que “volver a pisar un escenario es el desafío más grande. Me pasa mucho que no soy una persona que se pone nerviosa hasta que estoy en el lugar. El desafío es ver cómo se siente volver a estar allá arriba”.

Yas Gagliardi en profundidad

Oriunda de Villa María, Córdoba, y con 19 años, más de 22.7 mil seguidores en Instagram y superando las millones de visualizaciones en su canal de Youtube, Yas comenzó a forjar una carrera desde hace más de cinco años y todos esos esfuerzos van dando sus frutos.

Dos discos después y camino a un tercero, la artista cuenta su historia en primera persona mientras conversamos sobre su regreso a la provincia. Desde temprana edad, seis años para ser precisos, comenzó su amor por la música.

“De chica me gustó hacer actividades y el canto comenzó como algo así, con el tiempo me di cuenta que era mi pasión”, admite sincera, remarcando que lo mismo ocurrió con el piano, el instrumento que más disfruta tocar.

Con apenas 19 años, la artista ha lanzado dos discos de estudio y va camino al tercero.

“A los 12 años empecé a tomármelo más enserio, tomar clases profesionales y mis padres se dieron cuenta con el tiempo de que era a lo que yo me quería dedicar. En ese momento me surgió hacer el primer disco”.

Era el año 2015 cuando lanzó su disco homónimo. “Me di cuenta de que era lo que quería hacer profesionalmente. Realmente fue mucho trabajo, pero fue eso lo que me hizo darme cuenta de que era a lo que me quería dedicar”.

Dos años después y tras varias presentaciones en festivales y eventos masivos, como el Festival de Peñas de Villa María, Festival del Agua de Villa del Rosario, Festival de las Colectividades Alta Gracia y el Festival del Sol en San Juan, la artista lanzó su segundo álbum titulado “Indeleble”.

En este álbum, ella exploró sus vivencias más profundas, compartiendo una especie de complicidad con su público más juvenil. En este disco, ahonda en el tema más lindo y doloroso de un adolescente: su primer amor. El nerviosismo del secreto, el nuevo deseo, el beso esperado, las experiencias imborrables y el sentimiento que nadie te querrá igual.

“Soy muy enamoradiza, me gusta mucho el amor. Creo que la música es arte, y como cualquier arte tiene el poder de comunicar. Escuchar una canción y poder sentirse identificado o ver las cosas de otro modo, me parece que es algo mágico.”

La artista será una de las voces que se presentará en Rivadavia Canta al País.

Por otra parte, el haber encontrado su pasión y carrera desde temprana edad, resultó ser toda una bendición para ella. “El hecho de encontrar tu pasión desde chica, saber quién sos y qué querés hacer por el resto de tu vida es lo positivo”, admite.

“Es muy hermoso tomar experiencias desde muy chica, uno se va definiendo más como artista. No sólo canto, sino que toco instrumentos, bailo, soy actriz y esas distintas cosas me hicieron dar cuenta de que quiero ser una artista completa”.

Una carrera en constante crecimiento

Hoy por hoy, su carrera ha tomado un impulso enorme. Próxima a lanzar su tercer disco, en medio de la producción de una nueva serie y disfrutando del éxito de su reciente sencillo, Yas vive una montaña rusa de emociones.

- Contame sobre “Tu llamada”, el último sencillo que lanzaste…

Es una canción que habla de una vivencia propia, la compuse con mi productor José Luis Pagá. Habla sobre el renacer, cómo una persona puede pasar por una situación muy mala y volver a ser uno mismo.

- El amor es un tema recurrente en tu música, ¿en este tema también lo encontramos?

Si, habla de un chico, pero lo que quise plasmar en el video es no encasillarlo en el amor a una persona, sino el renacer de cualquier relación. Puede ser que uno lo pase mal con un trabajo, un familiar, un amigo, una mascota, un sueño, con lo que sea, entonces la idea fue que realmente se puede salir adelante y ser mejor.

- ¿Formará parte del nuevo disco?

La idea es que todos estos singles formen un tercer disco, seguiremos sacando canciones y formar el disco con esos temas. Aún no hay fechas ni nada certero.

- Además, estas trabajando en una serie nueva…

Sí, no puedo contar mucho sobre esta serie, pero puedo hablar sobre mi experiencia. Desde chica actué, pero era más que nada para interpretar mis canciones sobre el escenario. A los 15 años se me dio la oportunidad de participar de “Go! Vive a tu manera”. Me encantó y lo disfruté muchísimo, y este año tuve la oportunidad de formar parte de este proyecto del que aún no puedo adelantar nada.

La artista lanzó Tu llamada, su más reciente canción: "Habla sobre el renacer, cómo una persona puede pasar por una situación muy mala y volver a ser uno mismo".

- ¿Qué te enseñó esta nueva experiencia actoral?

Creo que aprendí a ser uno mismo porque casi todos los adolescentes hoy en día tienen ese miedo, pero lo que nos destaca es ser uno mismo, contar lo que uno siente y quiere. Por ahí me pasa en la composición y tenés miedo de mostrarse de una forma tan expuesta, y una artista muy conocida me dijo que escribir canciones y mostrarlas es como desnudarse en público por el hecho de mostrar tu historia, y es algo muy cierto.

- ¿Cuáles son tus metas o sueños para este año?

Siempre digo que no tengo una meta en concreto porque no hay techo, mi deseo es siempre seguir creciendo, ser cada vez mejor y que me conozcan. Para el 2022 me propuse estar arriba del escenario y disfrutarlo, que cada vez más gente me conozca desde ese lugar, sacar más música y esperar que esta serie salga.

- ¿Y para el futuro?

Y como un sueño a largo plazo, me gustaría llegar a los Grammy.