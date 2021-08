Whitney Houston: cómo es la docuserie que muestra su éxito y su declive

Pasaron casi diez años de su muerte y Whitney Houston sigue presente en sus fans. Fans y colegas, como Mariah Carey, quien la recordó el pasado 9 de agosto, día en el que la célebre cantante de “ I Will Always Love You ” hubiera cumplido 58 años. “Extrañándote y celebrándote”, le escribió a su amiga en las redes.

Pero al margen de los aniversarios, lo cierto es que Whitney Houston es una figura que sigue atrayendo la atención, tal cual lo demuestra el documental “Superstar” , que puede verse en el streaming de ABC.

Se trata en realidad de una docuserie que dedica cada capítulo a un artista famoso fallecido: el próximo será el actor Robin Williams.

El episodio dedicado a Whitney acude a material de archivo realmente interesante, en el que abundan sus reflexiones: por ejemplo, en una entrevista de 1992 que le hizo la famosa periodista Barbara Walters y en otra más rara realizada por Diane Sawyer, con Whitney y su esposo, Bobby Brown. Hay material inédito, imágenes reveladoras en sus recitales, acompañado de entrevistas actuales a amigos y familiares que van pintando una escena.

Tampoco es que el documental saque a la luz cosas muy desconocidas, aunque se las ingenia para editar en una hora un resumen de su vida y presentarla desde una óptica no tan familiar: la artista que desde chica solo quería cantar y que se bancó el lado oscuro de la fama como pudo hasta que se quebró.

“Yo no quería ser famosa, solo quería cantar”, le dice a Walters, enfundada en un blazer con unas hombreras antológicas, que solo la Whitney modelo sabía como lucir. “Todo la locura que viene junto con la fama es parte del territorio dicen, un territorio infernal”, se queja.

Un gesto de hastío que se volvería común en los registros que la muestran durante sus multitudinarias giras y que seguramente la retraían a una época más feliz e íntima, como cuando en su Newark natal (en Nueva Jersey) cantaba góspel junto a su mamá en la iglesia.

Siete son los discos que legó. Vendió 200 millones de álbums, tuvo siete hits consecutivos del primero, se hizo mega estrella de cine con “El guardaespaldas” , en 1992: un filme que ella nunca estuvo convencida de hacer y al que habría renunciado de no haber sido por la insistencia de Bobby Brown.

De hecho, la figura de Brown satelita de una forma bastante nociva alrededor de la carrera de ella. En el documental, son dos amigas de la cantante, Brandy y Chaka Khan, quienes ven en él culpable del decline.

Se conocieron en una entrega de premios a artistas negros en 1989, The Soul Train Awards, donde Brown canta y a Whitney la abuchean cuando leen su nominación. Se consideraba que se había vendido porque era exitosa en MTV, un canal de videos que al principio no le daba lugar a los artistas afroamericanos. Una segregación que hasta David Bowie les reprochaba.

Bobby Brown y Whitney Houston.

Después de Michael Jackson, Houston fue la primera mujer en señar el camino para los artistas negros.

Ella lo amaba a Bobby, no quedan dudas. Su amor la llevó a ir a esperarlo a la salida de la cárcel. Más tarde terminó ella en rehabilitación, perdiendo la voz y en una caída en espiral que terminó bajo el agua en su bañera del Beverly Hilton.

“Yo no soy autodestructiva, yo no quiero morir, yo quiero vivir” se la escucha decir en la serie. En noviembre 2020 la indujeron en el Rock and Roll Hall of Fame, uno de sus deseos. Y ahora, como Jackson, seguirá viviendo y cantando desde un holograma, cuando en octubre debute su concierto junto a una banda en vivo en el hotel Harrah’s de Las Vegas.