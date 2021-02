WandaVision: las tres teorías que explican la sorpresiva aparición del Quicksilver de X-Men

El capítulo 5 de “WandaVision”, la primera serie de Marvel Studios para Disney+ , dejó sorprendidos a los fanáticos debido a la aparición de Quicksilver, el hermano de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) aunque no exactamente el del Marvel Cinematic Universe ( MCU ): irrumpió en escena el actor Evan Peters, quien lo interpretó en las últimas tres películas de la franquicia de los X-Men , por aquel entonces propiedad de Fox impedida de cruzarse con la de los Avengers de Disney.

Tras la compra del estudio, ahora Marvel Studios tiene de regreso los derechos cinematográficos de los mutantes, por lo que puede incorporarlos a su vasto universo. Lo que los fans no esperaban es que fuera tan pronto. Kevin Feige, productor de la saga, había adelantado que sería más adelante, pero, de seguir lo visto en “WandaVision”, las cosas se apresuraron.

El cambiazo de Quicksilver es corroborado por el personaje de Darcy (Kat Dennings), investigadora de lo que ocurre en el pueblito Westwiew, tan espectadora como nosotros, con un “She recast Pietro?”. Es decir, la modificación no es casual.

Ahora, ¿por qué apareció Evan Peters y no Aaron Taylor-Johnson, el actor que le dio vida (fugaz) a Quicksilver/Pietro Maximoff en “Avengers: la era de Ultrón” (2015)? Hay tres hipótesis que resuenan fuerte entre los seguidores de Marvel, aunque recién la respuesta se conocerá en los próximos episodios de “WandaVision”.

1. El cruce con los X-Men es real

La más hipótesis más sencilla y que ha despertado el fervor de los fanáticos. Como el quinto capítulo de “WandaVision” estuvo centrado en la década de los 80, es fácil asociar que el Peter Maximoff (en las películas de los X-Men no se le podía llamar Pietro) de “X-Men: Apocalipsis” (2016) llegó a Westview, el pueblo que la Bruja Escarlata tiene “secuestrado” por su ataque de locura tras la muerte de Vision.

Los motivos van desde el nacimiento del multiverso después de la apertura de líneas temporales en “Avengers: Endgame” (2019) hasta la liberación de energía que causó el despertar de los mutantes. La participación activa de SWORD, la agencia de contraterrorismo e inteligencia, capaz apunta a estudiar las mutaciones.

Aaron Taylor-Johnson y Evan Peters, los dos intérpretes de Quicksilver

2. Preludio a “Doctor Strange 2″

La secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch tiene a Elizabeth Olsen como coestrella. Y el título lo resume todo: “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Si bien habrá que aguardar a 2022 para ver la película de Sam Raimi.

Dado quien está detrás del filme, el terror seguramente estará presente. Una de las primeras hipótesis de fans que surgieron es la de Mephisto, el monstruo diabólico y viejo conocido de Thanos en los cómics. Posiblemente engañó a Wanda para hacer el mal o, simplemente, se hizo pasar por Quicksilver. El hecho de que en el capítulo 5 Wanda asegure a Vision que ella no es la que está controlando “todo en todo momento” hace pensar en el villano.

Fan art de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (2022)

3. El inicio del universo mutante en el MCU

La adaptación del cómic “House of M” no es literal en “WandaVision” -faltan muchísimos elementos y personajes-, pero sí es obvia la inspiración. Hay una hipótesis de los fans que afirma que la serie de Disney+ será el inicio de los mutantes en el MCU: en vez de eliminarlos por completo del canon, Wanda los generará. Suena más liviano para los espectadores que borrar otra vez la historia y contar los orígenes.

O quizá simplemente...

Y a pesar de las ideas descabelladas de los fans, hay quienes dicen que simplemente lo de Evan Peters es un guiño vacuo para despistar. Quizá simplemente sea un vecino engañado de Westview igualito al actor de Quicksilver en la saga de los mutantes. Y para ocultar su drama y dolor por la partida de Pietro, Wanda lo adoptó como “hermano” de reemplazo en su burbuja de ficción.