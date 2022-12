Vivienne Westwood: una leyenda de la moda

Vivienne Westwood nació en Derbyshare y en su adolescencia se mudó a Londres, una de las grandes capitales culturales del mundo. Se inició en el arte de la joyería y posteriormente se dedicó a la indumentaria con un ingreso vanguardista en la industria de la moda.

Siempre atraída y ligada al mundo del arte, Vivienne se dio a conocer en la época del incipiente movimiento punk de los años 70′ en Inglaterra. Rápidamente se convirtió en una artista inlfuyente para la época e inauguró, junto a Malcom McLaren, la tienda Let it Rock donde comercializaba sus diseños extravagantes de estética punk y new wave que luego vestirían a la legendaria banda Sex Pistols.

Vivienne Westwood

Diseñadora y activista

Desde los espacios urbanos underground en los que se desarrolló en sus comienzos, su intención siempre fue fomentar el arte en contra de la sociedad consumista. Consideraba que el arte era portador de un mensaje que “ayudaría a entender el mundo” y trabajó en su aspecto multidisciplinar para integrar la creatividad en la vida cotidiana.

Cuando la estética punk deja de ser el lugar donde prevalecía el mensaje para transformarse en una tendencia masiva y vacía, Vivienne se aleja y explora otros espacios que la llevarían a convertirse en una de las figuras mas respetadas de la industria de la moda.

Su calidad artística en el universo de la moda toma protagonismo siendo dueña de una energía creativa basada en un procedimiento intelectual. Amante del arte, en sus diseños atractivos y poco convencionales se observan referencias históricas y un valor técnico excepcional. Trascendió del negro a colecciones colmadas de color, fusionó las históricas faldas victorianas con la mini falda, incluyó sujetadores encima de las prendas y las primeras zapatillas deportivas en una pasarela.

Vivienne Westwood falleció el pasado jueves 29 de diciembre a los 81 años. Diseñó hasta los últimos días motivada y fiel a su identidad creativa, activa y responsable en la lucha por los derechos humanos y ambientales. Su obra es vanguardista desde la estética y el contenido que la extiende, por eso es fuente de inspiración no sólo para diseñadores sino para la sociedad en general; un valioso ejemplo de arte responsable y mensajes sustanciales.

