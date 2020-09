Venganza al estilo Marvel: todos los papeles de los actores antes de ser Avengers

A pesar de que dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, varios de estos actores venían calentando el camino hace rato para al final vencer con los poderes de un gran superhéroe, y lograr ganarse el puesto que hoy los caracteriza. Algunos de ellos nunca fueron puestos en duda, como es el caso del irremplazable Iron Man. Pero aunque hoy no se puede imaginar otra cara en el papel de Capitán América, Hawkeye o Visión, la verdad es que muchos de sus papeles anteriores fueron fracasos.

Empezando con Chris Evans, que pasó por 4 papeles antes de consumarse como el gran Cap, imagen de América y líder natural de Los Vengadores. Primero fue Johnny en “Los 4 Fantásticos”, un papel que le daba pero en una película que no tuvo éxito. Entre 2009 y 2010 fue parte de tres producciones: “Héroes”, cinta al estilo de X-Men que terminó en el fracaso, “Scott Pilgrim vs. the world” -con buena suerte-, en donde interpretó a uno de los ex villanos, y “Los perdedores”, que con mejor recibimiento, vaticinaba su futuro como vengador.

Al igual que Evans, Brie Larson (Capitana Marvel) fue parte del reparto de “Scott Pilgrim vs. the world”, y a pesar de no tener poderes, su personaje era casi la mente maestra detrás de un plan de venganza contra Scott.

Chris Evans y Brie Larson en sus papeles de villanos en "Scott Pilgrim vs. The World".

Paul Bettany fue otro de los que probó bastante antes de convertirse en el perfecto Vision. Moviéndose entre lo místico, primero interpretó a un ángel defensor de la humanidad en “Legión de Angeles” y luego se cambió de bando para atrapar a los malos en “Priest: El sicario de Dios”. Poco antes de recibir su lugar en el grupo de Marvel, un reconocido de la industria le había dicho que ya había pasado su hora para interpretar este tipo de papeles. Su trabajo demuestra lo contrario.

Paul Bettany en "Legión", la película en la que interpreta a un defensor de la humanidad.

Algunos incluso se encontraron en las producciones, como le pasó al gran Samuel L. Jackson (Nick Futy) con Jeremy Renner (Hawkeye) cuando ambos fueron parte de la cinta de agentes especiales en “S.W.A.T. Los Hombres De Harrelson” (2003).

Un tiempo después, aunque ya tenía confirmado su papel en Los Vengadores, Jeremy interpretó a Hansel en la película de acción y fantasía “Hansel y Gretel: cazadores de brujas”.

Antes de que Aaron Taylor-Johnson fuera Quicksilver y se convirtiera en la primera pérdida dolorosa de toda la saga, fue el preferido de todos los perdedores, cuando interpretó a Dave Lizewski en “Kick-ass: un superhéroe sin superpoderes”, película que se volvió hito entre el género.

Aaron Taylor-Johnson junto a Chlöe Grace Moretz (Hit-Girl) en "Kick-Ass"

En un Egipto lejano, Chadwick Boseman (Black Panther) daba vida al dios Tot en “Dioses de Egipto”. No era súper, pero sí tenía poderes sobrenaturales. Y en la Tierra Media, Evangeline Lilly (The Wasp) interpretaba a la elfa Tauriel, en “La desolación de Smaug”, la segunda película de la adaptación de “El Hobbit”

Algunos casos curiosos fueron los de Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo. Cumberbatch estuvo siempre al borde de Doctor Strange, fue parte de la última adaptación de “Star Trek: en la oscuridad” (2013) y después, fue él quien hizo la voz y toda la mímica de Smaug, el dragón de la trilogía de “El Hobbit”. Impactante su actuación como el animal mitológico.

Además, con Robert Downey Jr. comparte un papel; Sherlock Holmes fue interpretado por Iron Man para la pantalla grande y por Benedict para la serie de televisión. Nadie puede decir quién hizo mejor el papel.

Benedict y Robert, los dos Sherlocks con sus respectivos Dr. Watson, interpretados por Martin Freeman y Jude Law

Scarlett Johansson siempre fue y será Black Widow. Pero fue gracias a este papel que le ofrecieron nuevas oportunidades en el género de acción, como “Lucy” o “Ghost in the Shell”.

La actriz en la adaptación del anime "Ghost in the Shell"

Mark Ruffalo (Hulk) fue la tercera opción para el gigantón verde. El papel fue al principio de Eric Bana en 2003 y después de Edward Norton en 2008. Al final, ninguna de estas cintas tuvo el éxito que se esperaban, a pesar de tener a coprotagonistas a Jennifer Connelly y Liv Tyler, respectivamente.

Don Cheadle (Máquina de Guerra), Elizabeth Olsen (Bruja Escarlata), Anthony Mackie (Falcon), Sebastian Stan (Soldado de invierno), Paul Rudd (Ant-Man) y Tom Holland (Spiderman), son los nombres que quedan liberados de esta revisión del pasado. Ninguno de ellos tuvo un papel en el rubro de ciencia ficción antes del suyo en Marvel.