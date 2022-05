Trueno: “Soy un vocero de la nueva generación”

Con el estreno de su flamante segundo disco, “Bien o mal”, el rapero argentino Trueno transita la dualidad entre esos estados que marcan el pulso de su nueva obra y eleva la voz y el tono como “vocero de una nueva generación” que se “organiza y lucha”.

Con los pies plantados en el barrio de La Boca pero con los ojos mirando el paisaje latinoamericano, Mateo Palacios Corazzina, este rapero de 20 años que saltó de las competencias de Freestyle en las plazas porteñas a los escenarios y las grabaciones desde su primer disco llamado “Atrevido”, continúa con el legado cultural de un barrio “dulce pero asesino, de artistas y malandrinos”, donde “nació un Trueno, entre flores y lluvias de veneno”, como declama su padre Pedro Peligro en “Hoop Hoop”, la canción que inaugura el repertorio.

En una charla con Télam, el protagonista habló sobre esta nueva etapa musical que abre “Bien o mal”, donde hay algunas colaboraciones ya conocidas por el público como las de Duki (“Panamá”), Bizarrap & Randy (“Jungle”) y otras inéditas hasta hoy como las que concretó con Nathy Peluso en “Argentyina”, con Victor Heredia en “Tierra Zanta”, y dos más que serán reveladas en los próximos meses con colaboradores que confirmarán “el paso de la música argentina en el mundo”.

Trueno y Nathy Peluso dedicaron su primera colaboración al país que los vio nacer. (Twitter/@nathypsources).

“El anterior tenía un sonido súper digital y sucio, un sonido de barrio, con un micrófono trucho. Yo creo que fue la consolidación de mi identidad. En las batallas ya sabían que yo era el hijo de Pedro, que estaba en La Boca y que me había criado con Comuna 4. Si querés saber quién soy alcanza con escuchar ‘Atrevido’ porque están ahí las respuestas sobre quién soy, qué pienso, de dónde vengo y cómo me crié”, sostuvo.

Para Trueno, este nuevo disco representa “el paso siguiente” después de un tiempo donde todavía alternaba entre las batallas y los escenarios: “Ya no soy el freestyler, el que batallaba, el competidor. Soy un músico argentino y un vocero de la nueva generación”, añadió el ex campeón nacional de Red Bull Batalla y FMS Argentina, hoy consolidado como una artista del hip-hop local capaz de mezclarse también con otros géneros urbanos como el trap o el reggaetón, aunque sin perder la lealtad por una cultura que prometió enarbolar hasta el último día.

“La dualidad del disco surgió cuando llegamos a la mitad de la grabación, porque había salido así el mensaje, con temas que van tanto para uno como para el otro concepto. Empieza del lado del mal, con la necesidad de gritar, hacer ruido y tratar de generar un cambio mediante la lucha y junto con toda la gente que tenemos atrás que es la juventud de nuestro país. Y con ellos también llegamos hasta la celebración. Se trata de protestar y luchar, y después festejar que lo logramos”, agregó.

-¿Cuándo empezaste a sentir que ocupabas el rol de “vocero” dentro de tu barrio?

-Me di cuenta del peso que tiene el mensaje que estamos dando, lo que estamos diciendo y todo lo que conlleva nuestro arte después de sacar el primer disco “Atrevido”, y después de que La Boca nos haga reverencia, nos diga gracias por esto, gracias por lo otro, por nombrar a los pibes y por el tema “Azul y Oro”. Fue ahí que nos empezamos a dar cuenta que lo que a mí me pasaba también le estaba pasando a un montón de otras personas, y que mi música también podía ser un medio para que aquellos que sienten y viven lo mismo puedan expresarse. Y no solo las del barrio de La Boca, que es desde donde hablo, donde me críe y nutrí, el barrio donde nací. El mundo está lleno de barrios con gente que se identifica a su manera con lo que contamos. Este nuevo disco toma esa noción del mensaje que estamos dando, ya no solamente sobre el barrio de La Boca sino desde Argentina hacia Latinoamérica y el resto del mundo, sin fronteras, ni comunas, ni nada. Porque primero somos latinoamericanos y después somos de esta parte del sur de Latinoamérica que es Argentina.

-Las canciones de “Bien o mal” tienen mucha potencia y crudeza. ¿Era importante para vos dejar un registro de esta voz generacional para la posteridad?

-Exactamente. Y decir “si yo pienso esto, ¿por qué no lo voy a decir?”. Voy a tener gente conmigo, gente que no esté conmigo, voy a tener problemas y consecuencias, ¿pero si no a qué vinimos? ¿A cumplir las reglas como quieren que hagamos? No, nosotros somos las reglas, nosotros decidimos qué decir, cuándo decirlo y por qué decirlo.

Un show inolvidable

Trueno reveló también detalles sobre su participación en el cierre del show de Gorillaz en el Quilmes Rock: “Gorillaz pegó cuando yo nací. Soy del 2002 y recuerdo haberlos visto en MTV, pero no escuchaba su música porque era muy chico. Sabía de la inmensidad de la banda, de lo que significa para el mundo, y fue hermoso que me hayan invitado a hacer un Freestyle”, señaló sobre su épica intervención en el clásico “Clint Eastwood” con el que el grupo comandado por el inglés Damon Albarn cerró su show en el festival porteño.

El rapero argentino encaró la invitación con desparpajo y confiado en su talento para las rimas: “Fue ir a divertirme con Damon y su banda, que son todos unos animales. Recién cuando me bajé del escenario, me encontré con mi viejo y con los pibes pude tomar dimensión de lo que había hecho y de lo importante que era para el país estar en esa canción”.

Trueno y Damon Albarn, cómplices durante el show de Gorillaz en el Quilmes Rock. (Gentileza Rodrigo Alonso)

“Yo supongo que la conexión se dio por su hija que escucha mi música y sabe español, pero fue algo repentino. Un día antes me dijeron de ir a probar sonido para hacer un Freestyle, entonces fui, chocamos los cinco, y después me subí al show y lo hicimos”, resumió el músico, que subió a cantar después de otro invitado estelar como Vincent Mason, mundialmente conocido por su trío de rap De La Soul.

Frente a esta actualidad cada vez más ascendente de la música urbana argentina en el mundo, sostuvo que aún está “en total evolución” pero que “desde el 2015 hasta acá, picó para arriba en todo” ya sea desde “la música comercial, la música originaria de acá, el hip-hop y el reggaetón” porque “cada vez salen más talentos, intérpretes y personalidades que ocupan cada uno su lugar junto a su gente” en contexto latinoamericano y mundial donde, subrayó, se percibe más “la movida de Argentina” y su movimiento “unido”.