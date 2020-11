Tristeza en el cine: Michael Fox anuncia que su enfermedad lo obliga a dejar de actuar

Para una generación siempre será Marty McFly, el joven protagonista de la trilogía “Volver al futuro”, que triunfó en la década del ’80. Un ícono de esa década y de la ciencia ficción.

Sin embargo, Michael J. Fox (59) tuvo que lidiar a los 29 años con una mala noticia que alteró no solo su carrera, sino toda su vida: le diagnosticaron el Mal de Parkinson, enfermedad que afecta las células nerviosas del cerebro.

“Fue como si un camión te pasara encima”, declaró en aquel momento. Lo hizo público en 1998, siete años después de aquel diagnóstico. Y la vida del actor canadiense cambió para siempre.

Al también protagonista de “Muchacho lobo americano” le dijeron que tendría suerte si 10 años después seguía actuando. En el año 2000, con 39 años, anunció su retirada del mundo de la interpretación cuando los síntomas de la enfermedad se hicieron más severos, pero no lo dejó del todo.

Y desde entonces, Michael J. Fox ha ido trabajando como actor de doblaje en películas como “Stuart Little” y “Atlantis: el imperio perdido”, y ha tenido papeles menores en series de televisión como “Boston Legal”, “The Good Wife” y “Scrubs”.

Ahora, su estado de salud se ha deteriorado hasta tal punto que ya no puede seguir en el mundo de la actuación. Lo ha anunciado él mismo hace unos días, mientras está promocionando sus nuevas memorias, “No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality” (“No hay tiempo como el futuro: un optimista considera la mortalidad”).

“Hay un tiempo para todo, y mi tiempo de trabajar 12 horas al día y memorizar siete páginas de guion han quedado en el pasado. Al menos por ahora entro en un segundo retiro. Esto podría cambiar, porque todo cambia, pero si esto es el final de mi carrera, que así sea”, explicó Fox.

A eso hay que unir unas declaraciones realizadas hace unos días a la revista People, donde comentaba los graves problemas que tiene en la actualidad para memorizar cosas a corto plazo.

“Mi memoria a corto plazo está destruida. Siempre tuve una gran facilidad para las frases y la memorización. Y tuve algunas situaciones extremas porque en el último par de trabajos que hice interpreté papeles con muchas palabras y tuve problemas con ambos”, dijo.

El actor está participando actualmente en el cortometraje animado “The Beast, Heroes of the Wildfire”, donde le pone la voz a uno de sus protagonistas.

Michael J. Fox junto a su esposa Tracy Polland durante un espectáculo deportivo.

Michael J. Fox confiesa que este retiro no va a ser como el primero ya que él mismo reveló que tiene incluso síntomas de demencia. A la pérdida de memoria, se le suman alucinaciones y delirios. Y según el diario Los Angeles Times, ha llegado a confundir a sus hijas gemelas y se ha pasado horas buscando las llaves de su coche, a pesar de que hace años que ya no conduce. En el 2018, el actor fue intervenido de un tumor benigno en la columna vertebral. Y desde entonces confiesa que aun ha tenido más dificultades para retener palabras.

Sus facultades empiezan a estar seriamente mermadas, porque él mismo reconoce que ya no es capaz de tocar la guitarra ni dibujar, dos de sus grandes aficiones. Tan sólo disfruta escribiendo -ha editado ya cuatro libros- y por eso no se puede descartar que siga haciéndolo mientras pueda.

Además, en los días previos a la entrevista a People había sufrido una grave caída. “Fue definitivamente mi momento más oscuro”, contó sobre el accidente.

En el tiempo que tardó en recuperarse, Fox asegura que llegó a comprender que “el optimismo está arraigado en la gratitud”.

“El último par de años han sido los más difíciles. Pero tengo cosas con las que he sido bendecido que son simplemente increíbles. La vida es rica. La vida es buena”, sentenció.

Michael J. Fox está casado con la actriz Tracy Pollan desde 1988. La pareja tiene cuatro hijos: Sam Michael, nacido en 1989; las mellizas Aquinnah Kathleen y Schuyler Frances, nacidas en 1995; y Esmé Annabelle, nacida en 1997. / CC